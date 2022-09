El pasado lunes, Carola Agüero se encontraba esperando el colectivo en Posadas, cuando una mujer, que también se encontrada en la parada se subió en un transporte y se fue olvidando un pequeño bolso con la suma de 16.100 dólares. “Me quedé helada”, recordó Agüero, quien decidió entregar el bolso a la Policía, quienes finalmente hallaron a la dueña.

Agüero contó que ese lunes 29 de agosto era su cumpleaños y le habían regalado una torta y cuando estaba en la parada de colectivo, la dueña del bolso casi se sienta encima de su regalo, lo cual “me molesto un poquito”, comentó. Si bien contó que no le estaba prestando atención, pero al darse cuenta de que el bolso estaba al lado suyo sin la dueña se dijo a sí misma: “Encima se olvidó el bolso”.

Ante esta situación, Agüero decidió hurgar para encontrar algún dato de contacto y así devolverlo: “Miré porque se asomaban unos papeles que a mi parecer eran importantes, porque había papeles de la Municipalidad, yo sé que esos cuestan un montón para conseguirlos”, señaló.

Por otro lado, al seguir buscando, vio un cable que correspondía a un celular y siguió revisando hasta ver los fajos de dinero. Asimismo, expresó que en ese momento se le pasaron miles de pensamientos por la mente: “Si un día llego a encontrar un fajo de plata o algo similar lo primero que me voy a hacer es una lipo, porque siempre pensé eso, es una fantasía y al parecer se hacen realidad, aunque sea por un ratito, pero rápido pensé puede ser un dinero robado”, contó.

A pesar de todos esos pensamientos, la mujer decidió esperar para ver si volvía la dueña, ya que no podía no darse cuenta de que se había olvidado algo tan importante, pero nunca apareció. Por ello, Agüero resolvió entregar el bolso a una policía que justo pasó por allí y luego desde la Comisaría de la Mujer, se contactaron con la propietaria.

Posteriormente, Agüero regresó a su domicilio, pero aseguró que no salía del shock: “Ni siquiera se me ocurrió llamar a alguien, contar, consultar qué hacer, no quise dejar que nadie influya en la decisión”, expuso. En este sentido, sostuvo que “hay mucha gente orgullosa de lo que hice y hay otras personas que me dicen sos una tonta, era el regalo de tu cumpleaños”, amplió.

Así, la protagonista del buen gesto se inclinó por confiar en la policía, ya que “más allá de que hay policías que no hacen el bien y son corruptos, no hay que generalizar. Pensé en que ellos iban a saber qué hacer, había papeles con datos, con direcciones, iban a dar con el dueño”, comentó Agüero.

Finalmente, se mostró grata con los halagos recibidos y contó que incluso, su jefe puso una foto de ella en la oficina: “Mi hija que es policía me dice: ‘Má, después la recompensa viene de lo alto, vos hiciste lo que tenías que hacer, un bien capaz a esa persona’. A mí se me pierden $100 y estoy llorando, no me quiero imaginar si se me pierde esa cantidad de plata”, concluyó Agüero.

Encontró dólares y los devolvió