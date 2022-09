Pese a los cambios en el Ministerio de Economía y las nuevas medidas anunciadas, las estimaciones de la inflación de agosto no son alentadoras. Si bien, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) aún no dio a conocer las cifras del mes pasado, para el economista Gerardo Alonso Schwarz, rondará el 7% en agosto, mientras que la inflación anual se aproximaría al 90%.

“En los últimos 30 días vimos aumentos de productos y todavía no llegaron los aumentos anunciados sobre las tarifas”, explicó el especialista en economía, quien sostuvo que para septiembre cuando se efectivicen los incrementos será una cifra mayor.

En ese sentido, Schwarz indicó que más allá de las medidas que fueron implementadas tras la llegada de Sergio Massa al Ministerio de Economía, los resultados no se verán a corto plazo: “Esto es por dos razones: una porque son de lenta aplicación, como la auditoría de los planes sociales. Además, lo que hace más lento, es que está a medio camino de lo acordado por el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI)”, detalló

Por esta razón, consideró el ajuste del gasto público, el aumento de tarifas y la reducción de subsidio, entre otras medidas, no serán suficientes para cumplir con la pauta del 2,5% de déficit público nacional. Sin embargo, en el caso de no cumplir con estas metas, durante octubre y diciembre podrían no efectuarse el desembolso del Fondo Monetario a la Argentina que reforzarían las reservas internacionales.

“La escasez de reservas que tiene el Banco Central precisa la inyección de más fondos”, agregó. A raíz de esto, es que el Gobierno necesita cumplir con los requerimientos para obtener la financiación que el país requiere.

«Con Massa se vive una especie de veranito»

Respecto a la gestión de Massa en el Ministerio de Economía, Schwarz manifestó que con su llegada se vive “una primavera” en la economía, dado que los mercados tomaron con buenos ojos su nombramiento, además de que cuenta con el apoyo de las líneas políticas más importantes del país.

No obstante, señaló que todavía resta esperar que las medidas tengan los efectos buscados y que la economía argentina, encuentre un equilibrio. En ese marco también adelantó que la inflación anual podría rondar el 90%.

Finalmente, el economista, recomendó que debido a la incertidumbre que se vive respecto a la inflación anual, que se aproximaría al 90%, actualmente conviene invertir en los plazos fijos UVA. “Estos plazos más allá de cubrir la inflación, más un par de puntos porcentuales”, recomendó.

