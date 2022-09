Las Cataratas del Iguazú, la más buscada entre los destinos de las Siete Maravillas del Mundo

Desde la subsecretaría de Ecoturismo de Misiones, destacaron a las Cataratas del Iguazú como destino y señalaron que superó su número de visitantes ante lugares como Machu Pichu y Taj Mahal. Además, sostuvieron que los lugares más elegidos en la región NEA fueron los que tienen entorno natural.

“Todo comienza con la pandemia, cuando los principales puntos turísticos atractivos son los de naturaleza”, indicó. Explicó que la búsqueda se trató de palabras claves para la región NEA como “carnaval de Corrientes, pesca, Esteros del Iberá, Ruinas de San Ignacio, Saltos del Moconá y Cataratas del Iguazú”, expuso el subsecretario de Ecoturismo, Eduardo Scherer.

“A través de Google se pudo establecer que la ciudad de las Cataratas fue la más buscada. También la que más creció en cuanto a búsqueda, en comparación al trimestre del 2019, período pre pandémico”, agregó

En ese sentido, señaló que a principios del 2022 los Esteros del Iberá en Corrientes se igualó con las Cataratas en lo que respecta al movimiento turístico. Asimismo, nuevamente hizo hincapié en que los visitantes eligen destinos que cuenten con turismo de naturaleza, tal como cuenta la provincia de Misiones.

Por otra parte, habló del avance de otros indicadores, como los aeropuertos en los sectores del Noreste argentino, “todos crecieron tres dígitos, pero el Aeropuerto Internacional Cataratas del Iguazú superó en un 363 por ciento por pandemia”.

Incluso, contó que estos índices aún están por debajo de la época previa al confinamiento. Sin embargo, se notó los avances, incluyendo el Aeropuerto Internacional Libertador General José de San Martín de Posadas que tuvo un índice de 180 por ciento.

A su vez, sostuvo que esto sucede aún porque las frecuencias todavía no se dan con normalidad en ninguna parte del mundo. “Hay vuelos que ya no existen y aerolíneas que no llegan”.

Posteriormente, indicó que debido a que Foz do Iguazú es uno de los destinos que superó sus arribos en comparación al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, “de igual manera se ven filas de brasileros y paraguayos ingresando a la Argentina”.

No obstante, resaltó que se comparó en cuanto a búsqueda y caídas de estos lugares en pandemia de las Cataratas con lugares como el Machu Pichu (Perú), el Taj Mahal (India) y Chichén Itzá (México). “Machu Pichu cayó un 85, el Chichén Itza un 66, y Taj Mahal el 97”, expresó. El destino principal dentro de las siete maravillas que mostró gran recuperación fueron las Cataratas de del Iguazú con un 457 por ciento de enero a julio, comparado al año anterior y superando a los demás destinos.