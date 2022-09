Médico deportólogo aconsejó que realicen actividades físicas y que lleven adelante una buena alimentación para tener un buen estado de salud en el verano

Especialista del ámbito de la salud resaltó la importancia de cuidar el cuerpo de manera saludable. En septiembre muchas personas comienzan a realizar actividades físicas a modo de descender peso antes del verano. Debido a ello, aconsejó chequeos constantes, actividad física de acuerdo a la edad y buena alimentación.

Horacio Melo – FM Santa María de las Misiones

«Lo que no se hizo en nueve meses, difícilmente se haga en seis», sostuvo Horacio Melo, médico deportólogo, respecto a las personas que comienzan el gimnasio con el objetivo de preparar su cuerpo para el verano

Antes de realizar la actividad física, se le hace una evaluación del peso, su altura, índice de masa corporal y actividad que realizó en el último tiempo. «Se le prevé objetivos reales, por ejemplo, un 10 por ciento de su peso inicial bajado en seis meses», explicó el experto.

Asimismo, detalló que este jueves atendió a una paciente con 92 kilos, quien le manifestó su deseo de bajar unos 20 kilos en pocos meses. Por ello, Melo le contestó que era difícil o casi imposible. En ese contexto, resaltó el compromiso y la seriedad de los profesionales de la salud y los trabajadores de los gimnasios en «no crear falsas expectativas en las personas».

«La gente quiere bajar cuatro kilos en un mes, y al siguiente lo mismo, recurren a batidos o pastillas para descender rápido de peso y esto amenaza contra su propia salud. Puede traer consecuencias graves y dañar de manera relevante», destacó.

Con respecto a la franja etaria para realizar actividades físicas, dijo que los jóvenes tienden a comer más y tienen un metabolismo más alto por mayor masa muscular y activismo. Mientras que, los mayores tienen un metabolismo más lento, pierden masa muscular, sufren lesiones y dificulta el descenso de peso más rápido.

«Este último grupo de personas suelen tener alguna patología, por eso la importancia de preguntar la edad y debe realizar actividad física para evitar el sobrepeso, deterioro de los huesos y las articulaciones», explicó.

Posteriormente, señaló que «una persona mayor a 40 años debe tener anualmente un control con su clínico, análisis de laboratorio, en el caso de la mujer los chequeo ginecológicos correspondientes, control del peso y si existe un sobrepeso, actuar rápido para prevenir la obesidad».

Melo recordó las estadísticas que existen en Argentina relacionada a obesidad, 78 por ciento. Por otra parte, dijo que hay un 75% de esta población que padece de sedentarismo. «El daño de esto es importante, ya que se dará a largo plazo a través de diabetes, hipertensión, bajo autoestima entre otros».

A su vez, resaltó que «el mejor capital de una persona es su salud». Consideró que siempre les repite a sus pacientes que el resto de los capitales no sirven si no existe la salud y que esta es primordial para tener una buena calidad de vida, «el tabaquismo, el alcoholismo, el sedentarismo no son palabras que contribuyan con una vida saludable».

Chequeos médicos constantes

«La hipertensión arterial es conocido como el enemigo silencioso», sostuvo Melo. Explicó que este tipo de patologías no se experimentan con síntomas, aunque algunos de ellos pueden ser sangrado de nariz, dolor de cabeza y puede terminar en un Accidente Cerebro Vascular (ACV) o infarto.

Alertó que las personas hipertensas deben tomarse la presión cada diez o quince días, «a veces las secuelas de un ACV o un infarto son irreversibles». Destacó la importancia de realizarse chequeos médicos, e insistió en las personas hipertensas, quienes deben ver al cardiólogo en caso de tener presión muy alta.

En ese marco, indicó que el éxito de una persona para bajar de peso son la alimentación y la actividad física, «van cincuenta y cincuenta acompañado de la actitud de esta».

Asimismo, expresó que en los días de calor es aconsejable consumir frutas y verduras frescas, evitando los envasados altos en carbohidratos y en grasas. «Un desayuno que contenga frutas y un almuerzo con una buena porción de verduras harán que la persona se sienta liviana, contribuya con su sistema gastrointestinal y llegue a su objetivo real».

En ese sentido, aseveró que hay que evitar el consumo de alcohol y bebidas envasadas altas en azúcar, las cuales contienen calorías que no sirven.

Por otro lado, Melo recomendó a los jóvenes que desean aumentar su masa muscular a través de consumir productos, a veces sugeridos por sus personal trainners o gimnasios a los que asisten: «Es peligroso que los consejos lo den personas sin certificación académica, muchos lugares recomiendan y éstos en múltiples ocasiones no están supervisados por médicos especializados».

En ese aspecto, recordó que en Posadas hubo casos de personas que terminaron internadas por el consumo de mencionado producto. «En la mayoría de los gimnasios no hay profesionales de la salud, muchos son administrados por personal idóneo y en algunos casos son profesores de educación física».