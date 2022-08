Posadas | Encontró a su padre luego de 40 años, y en la misma época apareció una hija que no sabía que tenía, “ahora soy muy feliz”

Horacio Marcelo Pinto tiene 45 años, cuando tenía 5 se enteró que el hombre que lo criaba no era su padre biológico, desde entonces inició la búsqueda, de su padre biológico, a quien encontró casi 4 décadas más tarde. Además, en el mismo periodo, apareció una hija suya de quien no sabía su existencia. La historia de un reencuentro familiar.

Luego de casi 40 años de idas y venidas, Horacio Pinto encontró a su padre biológico, el hombre se animó a contar su historia luego de leer la historia de la mujer que logró reencontrarse con su madre tras 4décadas, alentando así a quienes aún se encuentran en la búsqueda de sus orígenes.

Pinto contó que, su “madre tenía entre 19 y 20 años, cuando se conocieron, mi papá trabajaba en la municipalidad de Posadas, y quedó embarazada. Y el apenas me vio, se fue. Mamá no supo más nada de el: Porque los familiares de mi mamá los separaron, las razones no las sé”.

Y agregó que, “mi papá se fue a Buenos Aires, mamá quedó sola y fui adoptado por el señor Daniel Pinto, me llevaron al campo en San Carlos, en una estancia. Y un día, cuando yo tenía 5 años, mi mamá me contó la verdad, y mis parientes ya me venían diciendo que este señor no era mi papá. Que un tal Ángel Ovejero era mi papá y que era de Santiago”.

Con esos datos, el hombre comenzó a pensar como encontrar a su padre biológico, esta búsqueda activa inició, “cuando tenía entre 12 y 13 años, vine a Posadas, ahí me habían dado un dato muy preciso, que el señor Arnaldo Ramírez que trabajaba en LT 17 tendría datos precisos de mi papá, porque era pariente. Me acerque al señor, el quedó en darme datos precisos, y al tiempo falleció. y ahí perdí todos o contactos, no había forma de dar con mi papá”.

Desde ese momento, las esperanzas de encontrar a su padre biológico, disminuyeron, y como el mismo dice, “los años pasaron”, pero continuaba buscando alguien que pudiera aportarle algún dato de su padre, “fui a gente que busca gente, los días que se votaba lo buscaba en los padrones”, pero no tenía novedades.

Una discapacidad casi lo detiene en la búsqueda

“Cuando cumplí 37 años se me detectó diabetes, un día se me infectó un pie y tuvieron que amputarme la pierna, con 39 años, ya perdí todas las esperanzas, si caminando no lo encontré, menos iba a ser así”, relató Pinto.

El hombre ya estaba próximo a cumplir 40 años, hasta que “un día hablando con un vecino a quien le conté mi historia, el hombre que buscaba resultó ser el cuñado de él, entonces ahí me pasa un número de teléfono”.

Cuando Pinto tuvo esos números en sus manos la emoción lo embargó, “no me animé a llamarlo, yo temblaba. En ese momento mi pareja, Norma Silvera marcó los números para mí y yo hable”. Durante la charla telefónica, el hombre al otro lado de la línea le confirmó la historia que le habían contado a Pinto, “conocía a mi madre, Hilda Pereyra, y me dijo ‘sé que existís Marcelo’, era todo llanto y emoción”.

Luego de esa llamada se dio el reencuentro, Ovejero viajó a Posadas, y se reencontró con Marcelo, “mi papá me pedía perdón, y yo le dije ‘Papi basta, nuestra relación empezó hoy’».

Actualmente “tengo una hermosa amistad con él. Conocí a mis 7 hermanos que tengo de parte de él, vive en González Catán, San Justo. Fui 3 veces a la casa de ellos”.

Con respecto al hombre que lo crio, Pinto destacó que, “mi padrastro, me educó me llevo a la escuela, me enseñó valores, pero no era el calor de papá. Yo necesitaba saber quién era mi papá, aunque jamás Daniel me dio la espalda, jamás me hizo a un costado siendo que yo no era su hijo. Le agradezco eternamente y el ya no está en este mundo. Pero yo tenía que buscar mis orígenes”.

Y agregó que, “cuando me enteré que no era hijo de mi papá Pinto, mi corazón se partió en 2 una mitad para Daniel y la otra mitad buscaba a mi papá. Toda la vida lo busqué, toda la vida soñé con encontrarlo”.

La familia se amplía: aparece una hija que no sabía que tenía

Mientras Pinto, se reencontraba con su padre biológico, recibe otra noticia, “en este tiempo me enteré que yo tenía una hija de 22 años, que yo ignoraba que existía. Cuando supe de ella fui y la busque, y hoy está conmigo me viene a visitar, tengo 2 nietos. Hoy soy muy feliz, ese vacío que yo tenía en mi corazón, ya no existe”.

Y agregó que, “hace 2 años estamos intentando recuperar el tiempo perdido. Su mamá falleció, y mi hija también me perdonó, porque ninguno sabíamos del otro”.

Luego de este encuentro, la familia de Pinto se amplió de manera exponencial. Actualmente cuenta con 11 hermanos, (3 por parte de su madre y 7 por parte de su padre), 2 hijos y 2 nietos. Pero la vida no deja de sorprenderlo, “también tengo una abuela de 96 años, que todavía no tuve la oportunidad de conocerla, ella se llama Vica, y siempre estamos en contacto”.

“Mi primer consejo para las personas que buscan sus orígenes es el perdón, el segundo es que no hay que cansarse de buscar, así sea lo encuentren en la tumba y tercero si no lo encontraste muerto es porque todavía está vivo, porque hoy con las redes sociales la gente se puede encontrar”, puntualizó el hombre.