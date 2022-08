US Open | A pesar de que estaba jugando un gran partido, Sebastián Báez debió abandonar ante Carlos Alcaráz

El bonaerense no pudo continuar en el tercer set cuando estaba 2-0 abajo y había cedido los dos primeros (ambos por 7-5) ante el español. Además, Fede Delbonis se despidió ante John Isner, mientras que Fede Coria logró avanzar de ronda. Esta noche, debutan Nadal y Schwartzman.

Sebastián Báez estaba jugando un partidazo en su debut en el US Open, pero el cuerpo le dijo basta. El argentino se había plantado firme ante Carlos Alcaraz, tercer favorito, en el choque que abrió la acción en el Arthur Ashe, y había exigido al máximo a su rival en los primeros dos sets, que el español se llevó con lo justo por 7-5 y 7-5. Pero cuando arrancaba el tercer parcial de un duelo de alto vuelo, entretenido e intenso y el murciano ya estaba 2-0 arriba (con quiebre incluido, el bonaerense tuvo que abandonar, por una lesión -un fuerte calambre, aparentemente- en la pierna izquierda.

Más tarde, en ese mismo escenario, se presentará Rafael Nadal. Iga Swiatek ya ganó su partido ante la italiana Paolini en el Louis Armstrong. Y, en el cierre de la jornada, llegará el debut de Diego Schwartzman. Además, Federico Delbonis perdió con John Isner y jugó Federico Coria.

Muy parejo arrancó el partido, con Báez, 37° del mundo y 21 años, un poco más seguro con su primer servicio y Alcaraz, más agresivo y menos errático. Igual, en los primeros games no se sacaron ventajas -el español no aprovechó su única chance de quiebre en el segundo juego- y el marcador no llegó igualado 2-2 al quinto game.

El argentino empezó a devolver muy bien, bien plantado en el fondo de la cancha, y Alcaraz empezó a cometer más errores y a impacientarse. Pero cuando cuando Sebas amagaba con complicarlo, el murciano elevaba la intensidad con su servicio y salvaba la situación.

Así ocurrió en el séptimo game, en el que el español necesitó diez puntos para sostener su saque y ponerse 4-3. Mucho más rápido se quedó Báez a continuación con su juego de servicio, que ganó en cero para el 4-4.

Muy cómodo en la cancha, Báez siguió intentando tomar la iniciativa y buscando los momentos y los espacios para marcar la diferencia, ante un Alcaraz que no estaba fino y que se equivocaba más que de costumbre. Otra vez estuvo cerca en el noveno, pero no logró desequilibrar. Aunque tampoco el español, que en el décimo game estuvo 30-0 arriba con el argentino al saque, pero cometió varios errores no forzados y cedió el juego (5-5).

Cuando parecía que el set se definiría en el tie break, Báez aflojó la presión en el peor momento, bajó la efectividad con su primer servicio y cometió algunos errores en el 12° game. Alcaraz no dejó pasar la oportunidad y, en la primera oportunidad que tuvo, se adueñó de un set durísimo por 7-5.

El murciano salió enchufado a la cancha y se adelantó muy rápido en el marcador del segundo set. Tras llevarse el primer game con su saque, aprovechó un pasaje flojo del argentino con su servicio y se llevó un quiebre. El bonaerense levantó los tres primeros break points (0-40), pero no pudo en el cuarto y quedó 0-2 abajo.

Sin desanimarse, Báez jugó impecable en el siguiente game, moviéndose bien en la cancha, golpeando y devolviendo con seguridad, pensando cada punto y hasta animándose a subir a la red. Pero Alcaraz no regaló nada y el bonaerense tuvo que trabajar para concretar el quiebre, que consiguió en el quinto break point, para descontar 1-2.

Tan intenso y peleado era el partido, con puntos increíbles, intercambios desde el fondo y en la red, y los dos corriendo por toda la cancha, que Alcaraz terminó rompiéndose una de sus zapatillas cuando Baez sacaba en desventaja en el cuarto game, en el que el argentino finalmente confirmó el quiebre para dejar el marcador 2-2.

El argentino tuvo otra vez varias chances para adelantarse en el séptimo, con Alcaraz al saque y poco seguro con su servicio. El murciano, como había hecho ya en el primer set, levantó cuando se vio contra las cuerdas y salvó los primeros cuatro break points, con una impresionante Gran Willy incluida. Pero el bonaerense, más cómodo, se armó de paciencia y tuvo su premio: un quiebre para poner el 4-3 y quedar adelante por primera vez en el partido.

No tuvo mucho tiempo para disfrutar, porque Alcaraz le respondió con otro break y nivelar otra vez el set 4-4.

Y una vez más, cuando, con el encuentro parejísimo, había olor de tie break en el Arthur Ashe, Alcaraz golpeó en el momento justo. No importó que Báez jugó en un altísimo nivel, defendió todo lo que pudo y atacó cuando tuvo la chance. El español quebró y se llevó un segundo set de alto vuelo por 7-5.

En el descanso, Báez pidió la atención del fisio, que le masajeó la zona del gemelo de la pierna izquierda durante varios minutos. En el arranque del tercer set, el argentino parecía recuperado y con energía y ganas para buscar la recuperación. Sin embargo, tras el segundo game, ya con Alcaraz arriba 2-0 (quebró en el primer game), quedó clavado en la cancha. Agachó la cabeza y necesitó algunos minutos para ponerse otra vez en movimiento.

El médico volvió rápidamente a la cancha, pero el bonaerense apenas pudo llegar caminando al banco y, segundos después, con lágrimas en los ojos, le dio la mano al umpire, se abrazó con el español y se retiró. Habrá que ver si sufrió un fuerte calambre o si se trata de alguna lesión más grave.

Báez, que conquistó en abril en Estoril su primer título, se presentó por cuarta vez en el main draw de un Major. Jugó este año en Australia, Roland Garros y Wimbledon y se despidió de los tres en segunda ronda. Y en Nueva York estaba jugando un partidazo, antes de que le cuerpo le dijera basta.

Alcaraz, ganador este año en Río de Janeiro, Miami, Barcelona y Madrid, sigue en camino en un torneo en el que tiene una chance (mínima, pero chance al fin) de llegar al número uno del mundo en Nueva York. Debe alcanzar, al menos, a la final y esperar otros resultados.

En el Grandstand, tercer escenario en importancia del complejo, Federico Delbonis, 134° del mundo, no pudo con el gigante estadounidense John Isner, 48°, quien se impuso por 6-3, 6-1 y 7-5 y avanzó a la segunda ronda.

El azuleño se había metido en el cuadro al superar la qualy del certamen, en la que hilvanó tres buenos triunfos ante el húngaro Zsombor Piros (158°), el estadounidense Ethan Quinn (504°) y el neerlandés Jesper De Jong (213°). Disputó por octava vez el último Grand Slam de la temporada, en el que sus mejores actuaciones son las segundas rondas de 2014 y 2016.

En tanto, Federico Coria, 78° del ranking, se impuso por 7-5, 6-4 y 6-3 ante el neerlandés Tallon Griekspoor, 46° y sin resultados destacados este año. Finalista en Bastad 2021, el rosarino viene de caer ante el sueco Mikael Ymer (74°) en la primera ronda del ATP de Winston Salem, el único torneo de preparación que jugó para el US Open. En la próxima ronda, se cruzará con Alcaraz.

Por último, Schwartzman, 14° preclasificado, tendrá un duro compromiso en la primera ronda. El Peque jugará, en el último turno del Louis Armstrong (alrededor de las 21.30), con el estadounidense Jack Sock, un rival inferior en los papeles, pero siempre complicado en canchas duras. El único duelo previo entre ambos fue para el norteamericano: en la ronda inicial de Roma 2017.

El porteño, finalista este año en Buenos Aires y Río, no comenzó muy bien el segundo semestre del 2022: tras llegar a los octavos de Roland Garros, pasó más de dos meses sin ganar dos partidos seguidos. Pero la semana pasada, en Cincinnati, recuperó las buenas sensaciones dentro de la cancha y pudo llegar a tercera ronda, con triunfos ante Alex Molcan (39°) y Aslan Karatsev (38°). Lo frenó Stefanos Tsitsipas, luego finalista. Sus mejores actuaciones históricas en el «grande» norteamericano son los cuartos de 2017 y 2019.

Sock, ex top 10 y hoy 108° de la ATP, viene de dos temporadas plagadas de lesiones que no lo dejaron competir con regularidad y hasta lo hicieron pensar en el retiro. Arrancó este año fuera del top 150 y alternó torneos challengers con otros ATP. Su mejor resultado fue la tercera ronda de Wimbledon, tras superar la qualy.