Copa Argentina | Con tres ausencias, River dio la lista de convocados para el partido ante Defensa y Justicia

EL conjunto de Marcelo Gallardo viajará a Chaco para medirse ante el Halcón de Varela, por un lugar en la próxima ronda. Sin David Martínez ni tampoco González Pirez y Pochettino, así se perfila el inicial del Millonario.

¿Todos los titulares? ¿Alguna rotación? ¿Rota con Barracas? Desde el sábado a la noche que Marcelo Gallardo empezó a pensar cuál será su equipo mañana cuando enfrente a Defensa y Justicia por los octavos de final de la Copa Argentina.

Claro, al ser 90 minutos de mata-mata, lo más probable es que el Muñeco ponga un 11 con amplia mayoría de titulares y que, en todo caso, algunos de ellos sí descansen el domingo cuando River reciba a Barracas en el Monumental como antesala del superclásico del 11 de septiembre en la Bombonera. Así las cosas, se esperan pocos retoques respecto a la formación inicial que igualó con Tigre en Victoria.

¿Cuáles? El regreso de Quintero -relevado ante Tigre por Aliendro- o la inclusión de un irregular Barco podrían permitirle potenciar su fase ofensiva. En ese sentido, habrá que ver si el entrenador vuelve a apostar por Borja, que viene de dos titularidades seguidas y aún transita su período de adaptación o se la juega otra vez por Lucas Beltrán.

Por lo demás, también entrará en juego la gestión de minutos que planifique Gallardo pensando en no sobre exigir a dos de los futbolistas más experimentados: Javier Pinola acumula cuatro partidos consecutivos -algo que no lograba desde fines de 2020-, mientras que Enzo Pérez fue cambiado en los últimos encuentros. Si no les toca frenar ante Defensa y Justicia, quizás sí lo hagan con Barracas dado que están a disposición tanto Zuculini como Paulo Díaz y Jonatan Maidana.

¿Y David Martínez? El entrenador recién podrá usarlo el fin de semana porque debe cumplir un partido de sanción en Copa Argentina, expulsado vs. Barracas.

El posible 11 de River vs Defensa por Copa Argentina:

Armani; Herrara o Casco, Mammana, Pinola o Díaz, Casco o Elías Gómez; Pérez o Zuculini; Solari, De la Cruz, Quintero o Aliendro o Barco, Palavecino; Borja o Beltrán.