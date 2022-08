Misiones | Encontró más de dieciséis mil dólares en la calle y entregó a la Policía: buscan a la dueña del dinero

En un país donde la moneda extranjera continúa en alza, una mujer, identificada como Carola, encontró 161 billetes de 100 dólares en la vía pública y lo entregó a la Policía de Misiones. Por estas horas, buscan a la dueña del dinero.

Este lunes en horas de la tarde, una mujer se acercó hasta la Comisaría de la Mujer y entregó un bolso con 161 billetes de 100 dólares. Según manifestó, una “señora de avanzada edad” que subió al colectivo sobre la calle Buenos Aires olvidó un bolso de plástico que contenía el dinero.

Tras ver cómo la dueña del dinero y transporte urbano de pasajeros se iban del lugar, la mujer decidió tomar el bolso e ir a entregar a la Policía de Misiones. Cuando agarró el paquete notó que dentro contenía prendas de vestir, sin imaginar lo que había dentro.

No obstante, ya en la Comisaría de la Mujer, ante la presencia de dos testigos, abrieron el bolso y hallaron ropa, zapatilla, celular, los billetes de dólares, entre otras cosas. Una con todos los fajos fuera, contaron un total de 161 billetes de 100 de la moneda extranjera.

Por estas horas, la Policía de Misiones está a resguardo del monto encontrado en la vía pública y aguardan que se presente la dueña del bolso con dólares.

Un hecho similar en Oberá

Toniel Pirez es de Oberá y tuvo un gesto de honestidad para destacar: en la calle, encontró un fajo de dólares y los devolvió a su dueño. “Son valores que aprendimos desde chicos. Yo tengo a mi familia, son todos humildes», afirmó.

Un joven de Oberá demostró la honestidad y los valores con los que fue criado cuando este lunes encontró un fajo de dólares y los devolvió a su legitimo dueño. La historia sucedió cerca del mediodía, cuando Toniel Pirez, salió de su departamento para realizar unos trámites.

“Cuando iba sobre la avenida Gobernador Bareyro casi José Ingenieros, caminando sobre la arena, en el cordón, vi un fajito de plata y pensé que era 500 pesos por el color, lo vi de lejos, cuando me acerco agarrar, veo que eran dólares con un ticket, con un nombre de una persona”, afirmó el protagonista de la historia en Misiones Online TV.

Toniel levantó el dinero y lo guardó entre sus cosas mientras realizaba sus trámites. En ese interín, le contó a su madre sobre la novedad hasta que al finalizar su recorrida, retomó el camino de regreso a su departamento y al pasar por el mismo sitio donde había hallado el dinero, vio a un grupo de personas que parecía buscar algo.

“En el semblante se notaba que estaba un poco desesperado. Me acerqué y le pregunté qué pasaba y me dice que había perdido plata, estaba un poquito desesperado por eso. Y le pregunté más o menos, qué es lo que había perdido, me dice la suma y le pregunté cómo era el nombre, de cuántos días, para corroborar que de verdad era y cuando me lo dice él le digo que tengo toda la plata”, narró.

El dueño de los dólares se llama Ernesto y el gesto del muchacho le causó mucha emoción, tanta que Toniel recibió un regalito, un abrazo y hasta un beso como gesto de agradecimiento. “Al otro día a la mañana recibo un mensaje y veo una captura de que el señor había publicado y agradecido el gesto”, afirmó.

Toniel aseguró que en todo momento pensó esperar hasta conocer alguna denuncia o saber de que el dinero era buscado, por lo cual su intención siempre fue devolverlo a su legítimo dueño.

Tal vez le interese leer: Viral | Encontró un conmovedor mensaje en un medidor y empezó una campaña solidaria: “Por favor, no me corten la luz”

“Son valores que aprendimos desde chicos. Yo tengo a mi familia, son todos humildes, todos sabemos que para ganar una cierta cantidad de plata se necesita mucho esfuerzo. Ojalá todo el mundo piense igual”, cerró.