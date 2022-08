El presidente del Mercado Central de Misiones vinculó a los operadores con el narcotráfico: “Nosotros pusimos controles que antes no existían”

Jorge Brignole, el presidente del Mercado Central de Misiones, vinculó el conflicto con los operadores, que ya lleva más de 40 días, con el narcotráfico. Dijo que los controles implementados por su gestión ayudaron en la incautación de marihuana hace dos años.

El presidente del Mercado Central de Misiones, Jorge Brignole, salió a hablar del conflicto después de más 45 días de protestas de los operadores. El funcionario vinculó a algunos de ellos con actividades ilícitas ligadas al narcotráfico y aseguró que quieren su cabeza porque durante su administración comenzó la aplicación de una serie de controles que hace dos años, derivó en la incautación de una carga de marihuana.

Jorge Brignole. Radio República

“Yo no tengo relaciones conflictivas con ellos, más allá de dos o tres operadores que son muy violentos. ¿Por qué quieren mi cabeza? La única razón posible es porque nosotros pusimos controles en el Mercado Central, que antes no existían y que eso lleva a que de cada camión que entra, se pueda hacer la trazabilidad de la mercadería, el nombre del operador y los datos del vehículo. Esa información es importante a la hora de las investigaciones judiciales correspondientes”, indicó.

El exintendente de Posadas recordó que en 2022, la policía incautó una carga de droga gracias a la información que el Mercado Central de Misiones puso a disposición. “Hace un par de años cayó un camión con droga por la 213, los investigadores estuvieron en el Mercado Central, pidieron información sobre ese vehículo y nosotros le dimos la información correspondiente. Y ahí fueron a la casa de este hombre porque tiene un contrato con el Mercado Central y encontraron el camión con la droga”, afirmó en declaraciones radiales.

Brignole explicó que cada camión que ingresa al Mercado Central de Misiones debe presentar una serie de documentos para dejar constancia de que el destinatario de la carga sea un operador. Además se registra el nombre del chofer y los datos del vehículo.

El expresidente del IPS también lanzó sospechas sobre la medida de los operadores de regalar mercadería a las familias de la zona, quienes recibieron una especie de bolsa solidaria con frutas y verduras.

“Ellos deberían explicar de dónde sale esa plata, es mucha mercadería, es mucho dinero, ni el gobierno puede hacer lo que ellos hicieron, que distribuyeron mercadería para 2 mil personas. La cámara de operadores tiene que explicar quién puso la plata para repartir tantos millones de pesos en mercaderías”, enfatizó.

En ese sentido, el funcionario provincial reveló que entre los operadores existe una persona que tiene una tobillera electrónica, por lo que justificó su sospecha sobre el financiamiento de la mercadería regalada.

“Hay alguno de ahí que se está manejando con tobillera electrónica, no es un invento mío. Ellos tienen que manejarse con ese criterio, ellos no pueden salir a repartir mercadería en un acto de demagogia para tumbar a un presidente y no explican nada”, insistió.

Brignole apuntó principalmente contra dos operadores por el conflicto: Soledad Adorno y Luis María Caloggero, dos de las caras de las protestas que se vienen repitiendo hace más de 40 días.

“La mayoría son gente normal, trabajadora, la tarea que hace un operador es difícil porque tienen que estar todas las noches, el operador trabaja de madrugada. El 95% son gente trabajadora que está en el comercio de cosas legales. Pero hay algunos que son personas muy agresivas, que ya fueron agresivos con otros presidentes, con otros trabajadores: Luis Maria Caloggero y Soledad Adorno”, señaló.

Mercado Central de Misiones: principio de acuerdo

Este fin de semana, Diego “Bruja” Silveira, delegado de los trabajadores estibadores, renunció y se comprometió a desarmar su puesto, ubicado en el acceso al predio del Mercado Central de Misiones, desde donde, según los operadores, mediante aprietes, ejercía una competencia desleal en contra de los demás.

Además se abrió un canal de dialogo con el gobierno de la provincia por lo que se espera que este martes se firme un acuerdo. Mientras, como gesto de buena voluntad, los operadores decidieron levantar el corte que tenían en el acceso, sobre la ruta 12, mientras se espera dar un cierre al conflicto.

Este lunes, el único puesto que estaba trabajando es el de Silveira, quien el fin de semana adelantó que lo desarmará y trasladará a otro lugar.