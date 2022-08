El Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación presentó un Amicus Curiae a favor de una mujer condenada a 20 años de prisión por corrupción de menores

Esta mañana, representantes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación realizaron la presentación de un Amicus Curiae ante el Superior Tribunal de Justicia de Misiones (STJ) en la causa de María Ramona Ovando, la mujer condenada a 20 años de prisión por corrupción de menores. Gabriela Carpineti, directora nacional de Acceso a la Justicia, brindó detalles de la presentación.

Carpineti, explicó de que se trata la presentación judicial que se realizó esta mañana en favor de María Ovando, la mujer que fue condenada a 20 años de prisión por corrupción de menores, “nos presentamos ante el Tribunal Superior de Justicia de Misiones con un Amicus Curiae, para opinar en el proceso llevado adelante por el poder judicial de Misiones en sus distintas instancias contra María Ovando, quien entendemos que es inocente, de los cargos que pesan en su contra para la condena y que hoy la mantienen privada ilegítimamente de su libertad. María es una ciudadana de Eldorado, que está acusada de delitos que no cometió”.

Y agregó, “entendemos que el tratamiento que le ha dado hasta el momento el Poder Judicial a la causa es absolutamente sesgado y parcial. Se establecen hechos respecto del delito del que se le acusa, que nosotros no logramos comprobar de la lectura del expediente. Se establecen pruebas que después terminan configurando un delito que realmente, yo como especialista en derecho penal, no logro entender como conectó determinados hechos con determinadas pruebas que le configuraron un delito”.

En referencia al caso por el cual Ovando fue condenada a 20 años, Carpinete señaló, “se le acusa de instigar y de provocar el abuso sexual de sus hijas, y los niños y niñas comprometidos en este expediente. Obviamente que son víctimas, que el Estado tiene que proteger y tienen que investigar que pasó”.

“Ahora los cargos que pesan sobre María y la privación ilegítima de la libertad que pesa contra ella no son los mismos que contra los que efectivamente abusaron de esas niñas y violentaron la vida de estas infancias. Entonces, como puede ser que María esté presa por hechos que se cometieron, ella no estando presente y los que cometieron estos hechos, contra estos niños y niñas, no están sufriendo las consecuencias jurídicas que, si está sufriendo María”, se cuestiona la letrada.

La presentación de esta acción legal está enmarcada en “la ley de protección integral contra las mujeres en su artículo 38. Permite que los magistrados de todas las provincias, y todas las jurisdicciones del país, pueden recibir la opinión, o pueden también ellos consultar a entidades públicas o privadas sobre determinados casos”.

Y esta acción se debe a que “este es un caso que ha tomado trascendencia nacional y pública de un tiempo a esta parte, el equipo jurídico que defiende a María, me consultó, se acercó a nuestra dirección y por eso intervenimos a partir del pedido de los abogados de María amparados en este artículo.

Y agregó que el Amicus Curiae “es una de las pocas herramientas que contamos para garantizar la participación ciudadana en las cuestiones de Justicia”.

La intervención por parte del organismo es porque, “el caso de María Ovando es algo demasiado importante como para dejarlo solamente en manos de jueces, de magistrados y de un poder judicial, que para nosotros hasta ahora tuvo una mirada sesgada y parcial. Además, me atrevo a decir, una mirada sin perspectiva de género y aporofobia, que es el odio a los pobres. En nuestro país hay sectores de los poderes judiciales que odian a los pobres y tienen un tratamiento diferencial, según la clase social de la que se provenga”.

Y agregó, “nosotros como dirección de acceso a la justicia, a las personas como reza la constitución nacional hay que tratarlas a todas por igual, sean de la provincia que sean y sean de la clase social que sea, y hayan tenido a historia de vida que hayan tenido”.

Según, Carpinete, “María Ovando conoció al Estado a partir de la persecución que ese produjo contra ella. Estoy convencida que María es inocente, estamos con María y con esas infancias vulneradas de las cuales, estoy convencida de mi lectura del expediente, que María no es responsable del abuso sexual que sufrieron esas personas”.

La directora, también indicó que se quedará en la provincia por 24 horas, y espera poder ser recibida por representantes del Superior Tribunal.

“Le pido por favor que, además de leer la presentación por escrito que realicé hoy me reciban presencialmente, me escuchen. Estoy preocupada respecto a cuál es el plan de trabajo que tiene el Tribunal Superior sobre este caso”, sostuvo.

Además, manifestó “me preocupa que, si no me recibieron a mí que soy abogada, vengo de Buenos Aires, tengo 3 títulos soy funcionaria nacional, que les espera a los demás”.

Con respecto a las niñas que fueron abusadas, Carpineti dijo, “sé que están siendo asistidas acompañadas, también defendidas legalmente. Estoy a disposición absoluta respecto de eso y estoy tan preocupadas por ellas como por María. No hago diferencias”.

Para finalizar reiteró, “estoy tan preocupada por la vida de ellas como por la vida de María”.