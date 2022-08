Se trata de un nuevo Condo Hotel, modalidad que permite que cualquier persona pueda ser propietaria de una habitación formando parte del fideicomiso. El Hotel Four Points by Sheraton tendrá 87 habitaciones y la obra se proyecta ejecutar en 36 meses.

Miguel Ángel Isambizaga, administrador del Fideicomiso junto al arquitecto David Gómez, presentaron en el programa la HORA M que se emite todos los lunes de 12 a 13 por Misiones Online TV, el proyecto para el Hotel Four Points by Sheraton.

Se trata de una inversión de más de 10 millones de dólares emplazada en 3700 metros cuadrados, que contará con 4 niveles y 87 habitaciones (King- Twin y Máster Suite).

Además, el hotel de 4 estrellas superior, contará con un bar, piscina, solárium, salón de eventos, gimnasio, parque arbolado y parking.

Miguel Isambizaga, administrador del fideicomiso del Hotel Four Points by Sheraton indicó que la propuesta será la segunda en la Ciudad de las Cataratas con el sistema Condo Hotel. “Ya se firmó el contrato con la cadena Marriott para la construcción del Four Points Be Sheraton. Va a ser un hotel de 4 estrellas con 89 habitaciones y va a funcionar bajo el sistema de condo hotel, experiencia que ya la trajimos a Puerto Iguazú con el Mérit”, dijo.

Así, explicó que la idea apunta a los inversionistas pequeños y medianos que tengan interés en vez de comprar un departamento para alquilar, pueden tener la opción de comprar una habitación en el Hotel Four Points By Sheraton.

“Se trata de una propuesta donde la rentabilidad duplica a la de un departamento, con las ventajas que no se tiene que ocupar del negocio- lo hace el operador hotelero – tampoco del mantenimiento y tienen ventajas impositivas muy importantes, además de que la ganancia es mayor”, agregó.

El Hotel Four Points by Sheraton es una franquicia del Grupo Marriott

Por su parte David Gómez, arquitecto a cargo del proyecto detalló que la propuesta se da en una base que se proyecta revalorizar bajo los estándares de las construcciones contemporáneas.

Además de contar con todos los requerimientos que exigen los hoteles de la cadena Marriott, tendrá una impronta autóctona, fusionando la tecnología con el uso sustentable de los recursos.

También tendrá un sistema de detección y extinción de incendios. A todo ello se suman modernos sistemas de recupero de agua de lluvia y una planta de tratamiento de aguas residuales.



Isambizaga contó también que el plazo de construcción del Hotel Four Points by Sheraton está proyectada en 36 meses.

A modo de ejemplo y dejando en claro lo conveniente que es sumarse a la propuesta del Condo Hotel, indicó que la modalidad que hoy está en marcha en el Mérit le está dejando mensualmente a cada propietario de una habitación entre 80 mil y 140 mil pesos.

“En un año el propietario de una habitación recibe libre de impuestos ese dinero” agregó, aclarando que el Fideicomiso se hace cargo de todos los impuestos e incluso el mantenimiento del inmueble.

Puntualmente la inversión para el Hotel Four Points by Sheraton es de 10.600.000 dólares. Cada habitación se comercializa hoy a 100 mil dólares la más accesible hasta otra de 180 mil dólares.

El plazo de recupero de la inversión es estimado en 15 años y con una inversión inicial, se cuenta también con una financiación a 36 meses que tendrá como referencia los índices de la Cámara Argentina de la Construcción.

“El propietario de la habitación del hotel recibe la renta por su espacio y un porcentaje de espacios comunes. Tiene derecho a usar en forma gratuita por 7 días al año. Nosotros estimamos que la inversión se recupera en 15 años en un lugar como es Puerto Iguazú con alta demanda hotelera por ser un destino internacional y además Maravilla Natural del Mundo”, remarcó el empresario.

Quienes deseen más detalles acerca del Hotel Four Points by Sheraton pueden comunicarse al correo electrónico [email protected]