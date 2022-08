Cinco años y ocho meses después, la Justicia misionera se expidió y condenó a Guillermo Alejandro Esteche (34) por el crimen de Irma Ferreyra Da Rocha (47), ocurrido en diciembre de 2016. El veredicto final se conoció luego de 8 jornadas de debate.

Según las propias palabras de las familiares de la víctima, valió la pena la espera para que Irma Ferreyra pueda descansar en paz, tras el veredicto final y la condena a prisión perpetua recaída sobre el acusado.

“Es una mezcla de todo, pero más que nada de agradecimiento a los Jueces, al Fiscal y al periodismo que siempre nos acompañó”, expresó Mabel Ferreyra en dialogó con la prensa una vez leído el fallo firmado por el Tribunal Penal Uno.

Irma Ferreyra fue abusada sexualmente y ultrajada en la madrugada del 17 de diciembre de 2016 por Guillermo Alejandro Esteche, quien utilizó una rama vegetal para empalarla y provocarle una agonía de casi 30 horas antes de su muerte. “Siempre que le visitaba a mi hermana le digo que no descanse hasta que le condenen a ese tipo, así que ella va a descansar en paz y nosotros vamos a estar más tranquilos”.

A lo largo del debate que se inició el 16 de agosto pasado, comparecieron ante los Jueces más de treinta testigos, entre ellos las tres personas que vieron a Esteche en el lugar del hecho y luego hallaron a la víctima tirada en un terreno baldío y con una rama de 58 centímetros dentro del cuerpo.

“Nosotros no la vamos a tener más a mi hermana, no como la madre de este señor que le va a poder ir a visitar con vida, pero nosotros no podemos charlar más con ella, ni abrazarla”, expresó entre lágrimas Mabel Da Rocha en dialogo con Misiones Online.

“Se hizo Justicia. Espero que siga siendo igual por muchas víctimas que aún no tuvieron justicia y espero que cada vez sean menos las víctimas de violencia. Quiero que esto termine, no es fácil, pero en el caso de mi hermana hubo muy buenos jueces y fiscales”.

Por último, la mujer agradeció a los medios de prensa, “Muy agradecida al periodismo que fueron los que iniciaron todo cuando no sabíamos para que lado correr”.

Por su parte, la hija mayor de Irma Ferreyra, Silvina de Melo, expresó “Muy contenta, agradecida a Dios principalmente, porque él hizo la obra. Agradecer al Fiscal y a los Jueces que hicieron su trabajo, estoy orgullosa de ellos”.

Irma era madre soltera de 12 hijos y fue Silvina quien asistió a casi todas las audiencias del debate. “Me quedan los mejores recuerdos de mi mamá, muy feliz porque se hizo Justicia, al fin mi madre puede descansar en paz y nosotros tenemos un alivio en el corazón”.

El abogado defensor Edgardo Cabrera pidió la absolución de Esteche por el beneficio de la duda, asegurando que no existieron pruebas físicas que lo coloquen al hombre en el lugar y hora de los hechos. “Le doy gracias a todos por acompañarnos, a mis compañeros del polo obrero y a la prensa, porque sé que sin ustedes, los familiares de una víctima no somos nada”, cerró.

