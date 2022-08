Torneo Nacional A | “Este torneo va a generar un gran crecimiento a las actividades deportivas y va a ayudar al futsal misionero”, señaló Héctor Corti

Este domingo comenzó el Torneo Nacional A de Clubes “Copa de Oro” Zona Norte, un campeonato de fútbol de salón que se desarrolla con 36 equipos que conforman la segunda categoría de Argentina Futsal. En total contará con la presencia de 12 equipos misioneros.

El “Finito” Gehrmann y el CePARD de Posadas, serán las sedes para el Torneo Nacional A “Copa de Oro” Zona Norte, aunque para la primera jornada de este domingo se agregó también el Ian Barney II de Oberá, teniendo en cuenta que en las primeras horas de la mañana, el CePARD continúo albergando al campeonato nacional de atletismo U-23.

En este contexto, el ministro de deportes de la provincia, Héctor Corti, dialogó con Misiones Online donde destacó la importancia de este certamen para la actualidad deportiva del futsal misionero.

“El viernes lanzamos este Torneo Nacional de futbol de salón, que se llevará a cabo en el Finito y en CePARD. La verdad es que hay mucha visita de todos los lugares de nuestro país”, señaló Corti.

El ministro destacó que este certamen, “va a generar un gran crecimiento a las actividades deportivas y va a ayudar al futsal misionero. Esperamos que sea una semana de mucho deporte”.

Así mismo, resaltó que la infraestructura que posee Posadas para albergar este torneo “es muy importante”.

“Misiones se está consolidando como un lugar de eventos provinciales, nacionales e internacionales y ojalá que los equipos disfruten esta semana. Lo más importante es que se lleven un buen recuerdo de la provincia”, comentó Corti.

Por último, el ministro se pronunció acerca del Campeonato Nacional de Atletismo U-23, el cual se desarrolló casi en simultáneo en las instalaciones del CePARD, donde varios atletas misioneros lograron destacadas presentaciones.

“Acabamos de despedir a las delegaciones de distintas provincias, donde más de 600 atletas estuvieron presentes desde el viernes en el CePARD a pesar de la lluvia y el frio. Afortunadamente salió todo bien y estamos orgullosos de poder haberlos recibido”, completó.

Tal vez te interese leer: Nacional y Guaraní no pasaron del empate y el Torneo Provincial se definirá en Posadas

Cómo será la “Copa de Oro”

La primera fecha en el polideportivo Finito Gehrmann de este campeonato se llevó a cabo este domingo, dando lugar al primer encuentro en el desde las 10y 30 de la mañana, cuando se enfrentaron, Aberlum de Puerto Rico con Bañado Norte de Corrientes por el grupo C , con victoria de los correntinos por 4 a 1. La segunda jornada se desarrollará el lunes, el martes la tercera y el miércoles, el denominado cuarto partido (1° vs. 4° y 2° vs. 3° de cada grupo).

Los mejores clasificados de cada grupo (nueve equipos) junto a los siete mejores segundos avanzan a los octavos de final, que está previsto que se desarrolle el jueves. El viernes serán los cuartos, el sábado se jugarán las semis y el próximo domingo 4 de septiembre, la final.

El certamen otorga dos plazas de ascenso para la División de Honor 2023, la máxima división del fútbol de salón a nivel de clubes.