Después de batir récords, la serie “La Casa del Dragón” tendrá una segunda temporada

La precuela de “Juego de Tronos” estrenó su primer episodio el pasado 21 de agosto, ante la atenta mirada de más de 20 millones de personas. Conforme con su recibimiento, este viernes HBO anunció que la serie tendrá una segunda temporada.

La noticia es un buen indicio para la continuidad de la obra creada originalmente por el escritor George R.R. Martin, en cuyo futuro se avistan al menos seis series más, de acuerdo con lo anunciado por HBO, su productora. “La Casa del Dragón” está protagonizada por Paddy Considine como el rey Viserys Targaryen, Olivia Cooke como Alicent Hightower, Emma D’Arcy como la princesa Rhaenyra Targaryen, y Matt Smith como el príncipe Daemon Targaryen.

La vicepresidente ejecutiva de programación en HBO, Francesca Orsi, afirmó que la empresa está “más que orgullosa” con lo que el equipo de producción de la serie logró hacer en la primera temporada, cuyo segundo episodio se estrenó el pasado sábado. “Nuestro fenomenal equipo tomó un reto gigante y superó todas las expectativas … No podríamos estar más emocionados por continuar la saga de la Casa de Targaryen en la temporada dos”, sostuvo.

Todavía no se tiene clara la fecha de estreno de esta segunda parte, aunque no se espera ninguna novedad hasta mediados de 2023. Según lo dicho por The Hollywood Reporter, lo más probable es que su período de producción sea similar al de la primera temporada, que requirió más de diez meses sólo para ser filmada, y de al menos siete meses en tareas de posproducción (incluyendo efectos especiales) que, según fuentes oficiales, aun no concluyeron. Diversos medios apostaron a una fecha de estreno en los primeros meses de 2024.

El anuncio sirve como consuelo para los seguidores de George R.R. Martin, que recientemente se mostraron decepcionados con una declaración hecha por el escritor en la que afirma haber “renunciado” a estimar una fecha aproximada para la conclusión de la saga literaria “Canción de Hielo y Fuego”, que sirvió como inspiración para la multipremiada serie de HBO.

“Estoy progresando”, sostuvo el escritor en una entrevista con Vanity Fair, “pero renuncié a cualquier esperanza de predecir el final. Cada vez que lo hago lo termino no haciendo, y todos se enojan conmigo. No tiene sentido. Estará listo cuando esté listo”, manifestó. La siguiente novela en la saga tiene el título tentativo de “Vientos de Invierno”, y comenzó a ser escrita en 2010. La última entrega de la saga en ser publicada fue “Danza de Dragones”, que llegó a las librerías en 2011.