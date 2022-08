Rusia e India se despegan del dólar y comienzan a usar sus propias divisas en intercambios mutuos

Así lo confirmó Purnima Anand, la presidente del organismo internacional BRICS, del que Rusia e India son parte. “Hemos implementado el mecanismo de acuerdos mutuos en rublos y rupias, y no hay necesidad de que nuestros países hagan uso del dólar en acuerdos mutuos”, afirmó en un comunicado.

Los intercambios comerciales entre India y Rusia crecieron más que el quíntuple durante los últimos cuarenta años, afirmaron desde el BRICS, un organismo internacional que incluye a Brasil, Rusia, India, China, y Sudáfrica. La decisión de introducir las divisas regionales en estos intercambios (el rublo en el caso de Rusia y la rupia en el caso de India) surge como un intento de disminuir la dependencia internacional en el dólar estadounidense.

“Los países del BRICS se están abriendo ante Rusia, ofreciéndole la posibilidad de superar las consecuencias de las sanciones”, continuó Anand. Rusia fue el objeto de un número inaudito de sanciones por su participación en el conflicto con Ucrania, incluyendo varias propuestas para prohibir el acceso de sus ciudadanos a diversas partes del mundo y la expulsión o exclusión de negocios y organizaciones provenientes del país euroasiático.

Pese a la decisión de apoyar a Rusia, el gobierno de India continuará conservando su perspectiva neutral ante el conflicto con Ucrania, indicó la presidente del BRICS. Sin embargo, no dejará de ofrecerle su apoyo. “Cuando comenzó la operación militar de Rusia en Ucrania, naturalmente hubo mucha presión para que India deje de importar petróleo ruso. Pero el Ministerio del Exterior (de India) tuvo que rechazar esa presión. El lado ruso fue asegurado de que el suministro no cesaría, y que el régimen de las sanciones no afectaría de ningún modo las relaciones entre ambos países”, sostuvo Anand.

Las relaciones comerciales entre los dos países se basan principalmente en un suministro continuo de petróleo por parte de Rusia a cambio de productos agrícolas, textiles, y medicinales, entre otros, por parte de India. La decisión de abandonar el dólar estadounidense en este tipo de intercambios puede empeorar la situación inflacionaria de Estados Unidos, que en el pasado mes de julio reportó una inflación interanual del 8,5%, la mayor desde finales de 1981.