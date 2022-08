Continúan las acusaciones de abuso infantil contra un productor de Nickelodeon

Alexa Nikolas, quien participó en la exitosa serie de Nickelodeon “Zoey 101”, encabezó una protesta por redes sociales y frente a la sede del canal para advertir sobre el comportamiento indiferente de la empresa ante las acusaciones de abuso dirigidas a Dan Schneider, creador de series infantiles como “Zoey 101” y “iCarly”.

La campaña le sigue a las declaraciones que la actriz Jennette McCurdy (Sam en “iCarly”) escribió en su autobiografía “I’m Glad My Mom Died”, publicada hace unas semanas. Nikolas organizó una protesta frente a la central de Nickelodeon en Brubank, California, donde se la vio sosteniendo un cartel con la leyenda “Nickelodeon No Me Protegió”. A la ex-actriz infantil se le unieron varios simpatizantes, además de las miles de voces que reiteraron su pedido por redes sociales.

La protesta fue parte de las actividades de la organización “Eat Predators”, encabezada por la misma Nikolas, que la transmitió en vivo por su perfil de Instagram. En diálogo con el medio estadounidense TMZ, quien fuera una de las protagonistas de “Zoey 101” afirmó estar “cansada” de la indiferencia del canal, propiedad de Paramount, ante las diversas acusaciones de abuso dirigidas hacia algunas de sus personas clave, incluyendo Schneider.

“Quiero hacer que Nick sea seguro para los niños, porque en mi experiencia personal trabajando en ‘Zoey 101’ no me sentí a salvo. No sentía que Nickelodeon me estuviera protegiendo o que tuviera mis mejores intereses en mente. Así que, al oír tantas historias diferentes de tantas estrellas de Nick, se siente como si ya fuera suficiente”, manifestó Nikolas, refiriéndose a Nickelodeon como una “fábrica de traumas”.

Tal vez te interese leer: Día Mundial de la Televisión: ¿Qué pasó un 21 de noviembre de 1996?

Dan Schneider fue acusado numerosas veces de conductas inapropiadas hacia las estrellas menores de edad que protagonizaban sus series. Jennette McCurdy, quien habló sobre su relación con Schneider en su autobiografía (aunque llamándolo “El Creador”, por razones legales), recordó haber recibido un contrato de confidencialidad y un monto de US$300.000 por parte del canal para evitar que hablara sobre sus experiencias. Schneider abandonó Nickelodeon en 2018, renunciando a más de US$7 millones estipulados como parte de su contrato.

Pese a las afirmaciones de varios empleados de Paramount (en ese entonces actuando bajo el nombre de “ViacomCBS”), que acusaron a Schneider de frecuentar el área de vestimenta para pedir que quienes trabajaban allí le hagan masajes en sus hombros, o de enviar mensajes a los niños actores fuera de sus horas laborales, el productor negó que haya hecho nada mal. “Me tomé un descanso para dedicarme a un montón de cosas que dejé pasar durante décadas”, le dijo a The New York Times cuando fue cuestionado por sus acciones.

Muchos empleados reportaron además su tendencia a ser “verbalmente abusivo”, aunque una investigación interna de Paramount llegó a la conclusión de que Schneider no estuvo involucrado en ningún tipo de abuso sexual. Las declaraciones que McCurdy hizo en su libro fueron apoyadas por otras estrellas infantiles de Nickelodeon, como Miranda Cosgrove (Carly en “iCarly”), Victoria Justice (Tori en “Victorious”), y Josh Peck (Josh en “Drake y Josh”), todos actores que trabajaron en series creadas por Schneider.