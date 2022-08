Misiones | A pesar de la lluvia y el frío, el CePARD vive una fiesta con la segunda jornada del Campeonato Nacional de Atletismo U-23

Cientos de atletas de distintas partes del país se dieron cita en las instalaciones del Centro Provincial de Alto Rendimiento Deportivo de Posadas para llevar a cabo la segunda jornada del certamen nacional. La jornada se extenderá hasta las 18.

Ni el frío ni el agua que trajo la tormenta de Santa Rosa pudo frenar a los atletas misioneros y de distintos puntos del país para dar cierre a una nueva edición del Campeonato Nacional de Atletismo U-23, llevado a cabo a lo largo del fin de semana en el CePARD.

Cerca del mediodía, y luego de finalizar algunas de las competencias, distintos participantes dialogaron con Misiones Online donde expresaron sus sensaciones luego de su participación en el certamen.

“Fue una competencia que me sirvió como experiencia, porque no estaba mi categoría. Lamentablemente tuve una lesión, pero estoy contento por poder ver a mis amigos de otras provincias. Si no se dio ahora, será la próxima”, manifestó Imanol, quien participó en la categoría de Salto.

“A pesar del frio, la familia y los amigos vinieron a bancar, asique muy contento. Ahora a enfocarme para el año que viene para el torneo de mi categoría”, agregó.

El misionero Gastón Benítez también se hizo presente y explicó que debido a las condiciones climáticas, su rendimiento no fue el esperado.

“Las sensaciones por ahí no son las mejores o las que esperaba, porque el clima no acompañó. Hubo muchas condicionantes que nos marcaron hoy a diferencia de ayer pero conforme porque no hubo ninguna lesión y pude terminar bien el torneo”, destacó.

Benítez, que también compitió en Salto, señaló que “sin dudas sirve como experiencia el competir en este tipo de condiciones que no son las usuales en Posadas”.

“Ahora volver a Buenos Aires a la espera de futuros torneos. Si bien salté 1.85 quiero seguir mejorando y sumar experiencias”, completó el misionero.

Por otro lado, otros competidores también manifestaron sus sensaciones posteriores. Es el caso de Bruno, quien es oriundo de San Luis, y también hizo foco en la cuestión climática.

“Sabíamos que iba a ser difícil con el clima y no se dio el tiempo que quería, pero sacamos ventaja en las últimas rectas y estoy feliz. Ahora a seguir trabajando con el entrenador para mejorar en lo que queda del año”, comentó.

“Ahora se viene el sudamericano U-23 ODESUR de Mayores y algún Gran Prix. Hace un año y medio que estamos con la selección asique me voy muy contento”, cerró el puntano que se destacó en los 300 metros con valla.

En la misma línea, Nahuel, otro competidor de la categoría de Salto, destacó que “A nivel de expectativas, venia solo a probar. No venía entrenando porque salía de una lesión y quería ver como salía todo. Estoy conforme con los resultados”.

El nacido en Santa Cruz señaló que la próxima semana estará compitiendo en la Copa de Clubes en Mar del Plata, por lo que espera volver a recuperar el nivel que tenía antes de la lesión.

“Es la segunda vez que vengo, ya vine el año pasado. Están muy lindas las instalaciones, todo muy cuidado y nos vamos muy conformes con la hospitalidad que nos brindaron”, agregó.

En cuanto a las instalaciones, varios competidores destacaron la calidad en la que se encontraba el CePARD.

“La verdad que fue un muy lindo torneo y una cerrar dura. Por suerte el planteo salio como esperábamos y venir así a competencias nacionales como éstas aquí en Misiones me encanta y es un lujo”, destacó Jerónimo, el cordobés ganador de los 3000 metros con obstáculos.

“Es la segunda vez que puedo venir y está hermosa la pista, nueva e impecable. La atención en general fue de diez”.

“Como aprendizaje me llevo que no tengo que mirar para atrás y toda competencia suma. Tuve una muy buena carrera pero tuve equivocaciones, pero como se suele decir, de los errores se aprenden”, indicó.

Finalmente, Catarina, la entrerriana ganadora del lanzamiento con martillo sostuvo que “estuvo muy complicado al inicio de la competencia con la lluvia, pero por suerte estuvo bueno. Los lanzamientos fueron buenos a pesar del agua, así que me voy contenta”.

La actividad en el CePARD continuará hasta las 18 con la ceremonia de cierre.