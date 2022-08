Misiones continua firme en sus reclamos impositivos, energéticos, logísticos a Nación, mientras invierte sus recursos para mejorar la industria

El ministro de industria de Misiones, Nicolás Trevisan, se refirió a los pedidos que la provincia viene realizando a Nación desde hace tiempo y por los cuales insiste, más allá del cambio de funcionarios en diversas áreas.

En cada oportunidad que tiene, la provincia a través del propio gobernador Oscar Herrera Ahuad, sus ministros y legisladores, reclama a los funcionarios de Nación las necesidades y reivindicaciones que merece. Entre ellas Misiones sigue pidiendo la Zona Aduanera Especial, mayor inversión en energía, y medidas que permitan mejorar la logística de sus productos.

En diálogo con Misiones Online Tv y Radio Libertad, el ministro de industria de Misiones, Nicolás Trevisan, cuestionó que el país central discuta solo cosas que no interesan ni ayudan a las provincias, como la nuestra.

“A los misioneros en general la discusión que se está dando a nivel nacional, (temas judiciales y políticos) casi que no nos incumbe, son temas que el país central los enfoca y la prensa también, de una manera tan protagónica, en la cual, realmente nuestros problemas son abismalmente diferentes. Nosotros tenemos urgencias que resolver, vinculadas con cuestiones energéticas, de importación de insumos para la industria, problemas de logística, de migraciones, por ejemplo lo que vive Puerto Iguazú con su necesidad de que fluya el tránsito de turistas. Son problemas que no tienen nada que ver con la agenda nacional, en la cual muchas veces como dice el gobernador ,nos sentimos discriminados, y con un país que es indiferente a la problemática regional y a las soluciones de fondo y los aportes económicos necesarios para resolverlos”.

Zona aduanera especial y Programas “Ahora”

El ex presidente de la Cámara de Comercio de Posadas aseguró que la provincia insistirá con el reclamo de la zona aduanera especial. “Para los misioneros es una realidad muy diferente a la del resto del país, nosotros tenemos esta situación de frontera con Paraguay y Brasil que nos determina desde lo social, cultural y económico. Y estas cuestiones realmente son para nosotros trascendentales, por eso Misiones tiene que seguir planteando la necesidad de tener políticas específicas para los misioneros, que no son las mismas que todo el resto del país, entre esas la zona aduanera especial”.

El ministro explicó que se trata de tener exenciones impositivas nacionales dentro de todo el territorio misionero, para que no se nos generen asimetrías también dentro de la provincia.

“La frontera debería estar controlándose en el acceso a las rutas 12 y 14, que es mucho más fácil que controlar todos los km de frontera que tenemos con Paraguay y Brasil. Tenemos claro que ese debería ser el esquema en el cual Misiones pueda desarrollarse con reglas que nos permitan equiparar las condiciones impositivas, de importación y comercialización que tiene principalmente Paraguay. Hasta que eso no ocurra nos seguirá pasando va a pasar que vamos a tener situaciones de contrabando habitual, y de desarrollo de sectores comerciales industriales en otros países y no acá”.

Por otra parte con respecto a los programas de incentivo al consumo, conocidos como “Ahora Misiones”, Trevisan recordó que fue una propuesta hecha por la propia Cámara de Comercio, en el 2016, y que fueron esenciales para sostener la economía de la provincia. En ese momento los estudios con que contaban los comerciantes posadeños, decían que Misiones perdía unos mil millones de dólares al año por el Puente Internacional (con Encarnación), lo que es el equivalente a todo el presupuesto de la provincia en un año.

“La prueba que fehaciente se dio con la pandemia, los números que tuvo Misiones en esa época, fueron mucho mejores que todo el resto del país, no solo porque la plata quedo circulando acá dentro, sino por la sabia decisión del gobierno provincial de sostener la actividad económica y no cerrar todo como se hizo en otros lugares del mundo y en la propia Argentina. Eso permitió que la actividad siga trabajando y eso mejoró el empleo y los índices de crecimiento del comercio. Eso se debe a que nosotros llevamos 30 años de que este dinero nuestro se va por la frontera, y eso es lo que hay que resolver de fondo. Porque en algún momento la economía va a mejorar, y en Paraguay los impuestos siguen siendo más bajos que en nuestro país. Esta situación coyuntural solo se sostiene porque hay una diferencia cambiaria enorme que no es normal, en algún momento Argentina va a recuperar el valor del peso, y cuando esa diferencia cambiaria no sea la de ahora, va a volver a ocurrir que todo nuestro dinero se vaya por la frontera. Así que entendemos que las soluciones de fondo tienen que ver con la zona aduanera especial, o cualquier otra medida similar que permita que Misiones pueda competir en igualdad de condiciones con Paraguay y Brasil”.

Misiones invirtió mucho en el puerto, pero necesita que Nación autorice utilizar barcos paraguayos

El ministro de industria de Misiones contó que otro pedido que la provincia le hace al gobierno nacional, es que se permita utilizar buques de bandera extranjera. Algo que hoy no se puede por una resolución nacional, lo que afecta al Puerto de Posadas.

“Argentina en un intento por recuperar la industria naval, lo que hace es que obliga a que solo puedan tocar puertos argentinos de cabotaje los buques nacionales, y nosotros no tenemos ninguno que venga hasta Misiones. Hoy los que pasan por acá son todo paraguayos, con lo cual esa resolución no contempló nunca a Misiones. Se lo hemos planteado al actual ministro de transporte y al anterior, pero hasta ahora no vemos soluciones del gobierno nacional. Puede que con el tiempo eso se mejore, pero en el mientras tanto nosotros tenemos un puerto donde Misiones invirtió mucho para tenerlo operativo, y no lo podemos tener por cuestiones ajenas a los misioneros. Eso nos pone de mal humor porque la verdad es que venimos golpeando puertas, y tratando de lograr que el gobierno nacional tenga políticas que sean más específicas para sectores como el misionero. Por eso pedimos que esa resolución debería tener al menos una excepción temporaria, que permita que hasta que los buques nacionales retomen todas las vías de navegación de argentina, haya alternativas. Eso sería lo lógico o razonable, pero no vemos que se trate eso en el Consejo Regional de la Hidrovía”.

Secaderos de madera con fondos de Misiones

Por último Trevisan contó que al final ningún crédito para secaderos, pudo ser otorgado con fondos de Nación, porque las barreras de acceso eran muy altas. Sin embargo el gobernador Oscar Herrera tomó de que sea Misiones la que otorgue los créditos, con condiciones más flexibles. Con eso ya se otorgaron cinco créditos, “y vamos a empezar un camino de a poco con nuestros recursos, porque tenemos cerca de 200 aserraderos en esta condición en la provincia”.