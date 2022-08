El Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación hará este lunes una presentación a favor de una mujer que permitía la violación de su hija y su nieta de 10 años de edad

Este lunes, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación presentará un Amicus Curiae ante el Superior Tribunal de Justicia de Misiones (STJ) en la causa de María Ramona Ovando, quien fue condenada a 20 años de prisión por corrupción de menores.

María Ramona Ovando fue condenada a 20 años de prisión por los delitos de abuso sexual con acceso carnal y corrupción de menores de una hija y una nieta suya, por el Tribunal Penal de Eldorado.

Además de apelar la condena, la defensa solicitó en dos ocasiones la excarcelación, sosteniendo la convicción de la inocencia y porque, según los letrados, no existen razones que justifiquen una prisión preventiva. Ambos pedidos fueron rechazados.

Crudos testimonios

Fuentes con acceso al expediente en la causa de María Ramona Ovando confirmaron a Misiones Online que la niña contó en Cámara Gesell los abusos que padeció en manos de los dos cómplices de la mujer, con su conocimiento.

La niña relató que los abusos se cometieron en el barrio nuevo de Eldorado, en principio en manos de Lucas (Ferreyra), marido de Ovando. “El marido de mi mamá me llevó al monte y me judeó”, haciendo referencia a los ataques sexuales que padecía.

A su vez, dio detalles de los abusos sexuales a los cuales fue sometido por el imputado y por un cómplice, a quien identificó como Marcos (Laurindo), señalando que tenía tan solo 10 años de edad cuando fue víctima de estas aberraciones.

A María Ramona Ovando la juzgaron en dos oportunidades. La primera vez fue en 2012 luego de que la acusaran de haber dejado morir a una de sus hijas por desnutrición.

En aquel entonces, la justicia de Misiones la absolvió tras haber estado 20 meses presa. Luego, la historia se repitió: el mismo poder judicial provincial que la había sometido hace ocho años, volvió a sentarla en el banquillo de los acusados porque volvió a incumplir con su tarea de mamá (e incluso de abuela) al “haber permitido” que abusaran sexualmente de su hija y su nieta.

En ese contexto, la niña expresó en Cámara Gesell que “yo le contaba a Ramona y Ramona me pegó por mi cara. Muchas veces le conté y ella me pegó por mi cara, entonces no le conté más a nadie”.

María Ovando fue condenada el 28 de octubre del 2020 a 20 años de prisión. “Ramona nos vendió a nosotros por 100 pesos. El marido de ella (Lucas) y Marcos le tenían que dar 100 pesos a ella”, cerró la niña en Cámara Gesell.

En esta oportunidad, se presentará un Amicus Curiae, escrito a través del cual la Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia aportará al Superior Tribunal, donde se encuentra el recurso de Casación, su lectura sobre los hechos juzgados en la causa Ovando.

#Sociedad La delegada del INADI en Misiones, sobre el fallo contra Ovando: “La acusan de no haberse dado cuenta de que unos ‘hijos de la gran mierda’ violaron a su hija y su nieta” https://t.co/xOD1ZO4GTU pic.twitter.com/JA8VTMYoTG — misionesonline.net (@misionesonline) October 29, 2020

¿Qué son los Amici Curiae?

Los Amici Curiae son escritos realizados por terceros ajenos a un caso o a una solicitud de opinión consultiva que está estudiando la Corte Interamericana, que de manera voluntaria ofrecen su opinión sobre algún aspecto relacionado con el caso o la solicitud de opinión consultiva, esto para colaborar con el Tribunal en la resolución de la sentencia o en la resolución de opinión consultiva.

Tal como lo señala el Art. 44 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos cualquier persona o institución puede presentar un Amicus Curiae.

María Ovando