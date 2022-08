Análisis semanal: Soluciones entre tanto ruido

El juicio a Cristina encandila a los grandes frentes partidarios y a los medios nacionales. La grieta se come todo, apaga internas y reacomoda el tablero de la política. Massa aprovecha el ruido para darle a la tijera. Misiones se mantiene al margen de una discusión que le resulta tan ajena como fútil y arremete con su agenda propia a tono con las necesidades de la provincia.

Ruidosas minorías vuelven a copar el centro de la escena. Transmisiones en vivo casi todo el día y paneles de expertos en pantuflas analizan cada detalle. Cada frase, cada gesto, lo que se dice y lo que no se dice, todo termina sometido al soporífero escrutinio mediático. No, todavía no empezó el mundial de Qatar, es Cristina, la argentina más querida y más odiada desde Evita hasta la fecha.

El juicio por la “causa Vialidad” cayó como maná del cielo para Juntos por el Cambio. Por algunas semanas la agenda mediática volvió a girar sobre las fundamentadas sospechas de corrupción en la obra pública durante los mandatos de los Kirchner y se dejó de hablar de la interna feroz que amenaza con quebrar la alianza opositora.

Atrás quedaron las acusaciones de Carrió a Ritondo por apañar a narcos y los mensajes de whatsapp en los que Gerardo Morales recordaba la operación de endeudamiento masivo y fuga de dólares que consintió el gobierno de Mauricio Macri a favor de las grandes fortunas del país.

Frente al encarnizamiento de los “medios hegemónicos”, Cristina optó por una estrategia de comunicación osada. No se esfuerza tanto en argumentar que no hubo corrupción durante su Gobierno, se concentra más en demostrar que funcionarios y empresarios ligados al macrismo están metidos en el mismo barro, hasta las rodillas.

En un giro inesperado en su relato, Cristina parece decidida a exponer los contactos, algunos subterráneos otros muy visibles, que hubo y sigue habiendo entre dos bandos que en la política podrán ser enemigos, pero que a la hora de hacer negocios muchas veces comen en la misma mesa.

A su favor opera la inocultable doble vara con la que la justicia mide la corrupción kirchnerista y la atribuible al gobierno de Mauricio Macri y su entorno.

Con esa idea, la Vice ventiló una enorme cantidad de mensajes entre “Nicki” Caputo, empresario de la construcción y “hermano de la vida” de Mauricio Macri, y el revoleador de bolsos José López, secretario de Obras Públicas durante los 12 años de gobierno kirchnerista convertido en emblema de la corrupción.

Fue un poco más allá y se refirió a la fluida relación que supieron cultivar Néstor Kirchner y el CEO de Clarín, Héctor Magnetto, una de las figuras más demonizadas por el relato kirchnerista. La Vice recordó que el favor político más grande que recibió Clarín, la autorización de la fusión Cablevisión-Multicanal que era contraria a la normativa vigente, no le llegó de manos de la dictadura, ni de Menem, ni de Macri sino de la lapicera de Néstor Kirchner.

La Vice recordó que el favor político más grande que recibió Clarín, la autorización de la fusión Cablevisión-Multicanal que era contraria a la normativa vigente, no le llegó de manos de la dictadura, ni de Menem, ni de Macri sino de la lapicera de Néstor Kirchner.

La vuelta de Cristina al centro del ruedo tuvo un efecto organizador en las dos alianzas políticas nacionales. A Juntos por el Cambio y al Frente de Todos los mueve la lógica de la confrontación constante y cuando no encuentran un motivo para pelear el uno contra el otro, se terminan desangrando en confrontaciones internas.

Como las dos alianzas fracasaron cuando les tocó gobernar, encuentran serias dificultades para construir discursos positivos que resalten sus propias virtudes, entonces no les quedan más argumentos que denostar al rival.

En eso estaba el presidente Alberto Fernández cuando su proverbial incontinencia verbal lo llevó a declararse encima, otra vez. No supo salir airoso de una pregunta muy previsible y terminó deslizando la posibilidad de que el fiscal Luciani tuviera un final parecido al de Nisman. Después aseguró que fue malinterpretado y que no dijo lo que todos le escuchamos decir. Su figura y su palabra se devalúan más rápido que el peso, lo que no es una buena noticia para la salud institucional del país.

Administración Massa

Con las huestes kirchneristas y cambiemitas marchando en contra del lawfare o a favor de “meter en cana a la chorra”, el jefe a cargo del gobierno del Frente de Todos, Sergio Massa, encuentra terreno fértil para avanzar en su plan de normalización de la economía cuyo objetivo de máxima es llegar a flote a 2023.

A poco de cumplir su primer mes en el cargo, el súper ministro de Economía anunció un recorte de 210 mil millones de pesos en partidas y programas oficiales que estaban destinados a áreas como Educación, Salud y Desarrollo Productivo.

La medida de ajuste que llega apenas una semana después de la reducción dispuesta en los subsidios a las tarifas de luz y gas (donde se presta ese servicio) pasó por debajo del radar de la oposición, del kirchnerismo y hasta de los sindicatos, todos muy ocupados con el affaire Vialidad.

Los que no se distraen con el juicio a Cristina son los remarcadores de precios. Los números de las consultoras privadas anticipan que la inflación de agosto difícilmente esté debajo de los 6 puntos porcentuales, lo que complica la misión de Massa de normalizar la economía sin recurrir a una devaluación.

La preocupación no pasa solamente por el porcentaje de los aumentos sino también por la frecuencia de los mismos. Informes privados señalan que los alimentos que antes se remarcaban dos veces por mes ahora lo hacen una vez por semana.

En el plano financiero, la buena noticia es que la llegada de Massa parece haber traído la tranquilidad suficiente para frenar la corrida del dólar blue, pero la mala es que no fue suficiente para reducir una brecha cambiaria que no consigue perforar el piso del 100%.

Con las cotizaciones paralelas duplicando al dólar mayorista, el mejor negocio en Argentina es importar a valor oficial y el peor, exportar. El Gobierno necesita acumular dólares en sus reservas, pero el contexto presenta incentivos para que ocurra exactamente lo contrario.

El Gobierno necesita acumular dólares en sus reservas, pero el contexto presenta incentivos para que ocurra exactamente lo contrario.

De allí la necesidad del Gobierno de restringir al máximo posible las importaciones, lo que redunda en trabas para las industrias que necesitan importar insumos para seguir funcionando. Ante la escasez se priorizan las necesidades de las fábricas que generan exportaciones y los que venden al mercado interno deben optar entre reducir su producción o pagar dólar bolsa para garantizarse insumos importados.

Cualquier plan a mediano plazo es incompatible con una brecha que supere el 100%. Urge reducirla, preferentemente con una baja de las cotizaciones paralelas, de otro modo la presión sobre el tipo de cambio oficial se volverá insostenible.

Con las prioridades claras

Los representantes misioneros de JxC y el FdT reproducen en el plano local la misma discusión que sus cúpulas dan en Buenos Aires. Declaraciones altisonantes, marchas y contramarchas se suceden a favor y en contra de Cristina. Algunos incluso viajaron a la CABA a sacarse fotos acampando frente al departamento de Cristina “haciéndole el aguante a la compañera” y otros están al borde de pedirle matrimonio al fiscal Luciani.

Lejos de todo eso y con la cabeza puesta en las necesidades de los misioneros, que pasan muy lejos de una cuestión estrictamente judicial como el caso Vialidad, el Gobierno de Misiones trajina despachos en Buenos Aires en búsqueda de soluciones concretas para problemas reales.

Después de una semana en la que se pusieron en marcha medidas orientadas a defender el bolsillo del ciudadano de a pie, como el Ahora Canasta y el Ahora para Deudores Hipotecarios, el gobernador Oscar Herrera se puso al frente de gestiones a favor de los pequeños y medianos productores de yerba mate y té.

El mandatario provincial se reunió primero con el secretario de Agricultura de la Nación, Juan José Bahillo, y luego con el secretario de Comercio, Matías Tombolini, con el objetivo de lograr un laudo justo para la hoja verde.

En su reunión con Bahillo, Herrera Ahuad destacó la importancia no solo económica sino también social que tiene el sector yerbatero en Misiones, especialmente el eslabón primario del cual dependen más de 22.000 familias, entre productores y tareferos. Defendió los análisis de costos presentados por la producción que demuestran el atraso que tienen los precios oficiales de la yerba mate.

Con Tombolini, reunión a la que además asistió el presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) Juan José Szychowski, el objetivo fue demostrar que un incremento del precio oficial de la hoja verde y la canchada no debería tener un impacto en el precio de los paquetes en las góndolas.

Munido de una carpeta llena de facturas, el presidente del INYM le demostró a Tombolini que la industria está pagando entre 65 y 67 pesos por kilo de hoja verde, valor actual al que debería agregarse la inflación esperada hasta la zafriña de verano, cuando entrarán en vigencias los valores que laude Nación.

En Bueno Aires “logramos una discusión muy fuerte que espero sea histórica en el del precio de la materia prima de la yerba mate. No me bajo de los 75 pesos cuando la industria ofreció 55 pesos” dijo Herrera. Algo que “es la instrucción que tenemos de nuestro pueblo que son los comandantes, nuestros comandantes son nuestros productores, son los 12 mil productores de Misiones, son los que nos dan el mandato”, agregó.

“logramos una discusión muy fuerte que espero sea histórica en el del precio de la materia prima de la yerba mate. No me bajo de los 75 pesos cuando la industria ofreció 55 pesos” dijo Herrera

Unos días antes, el Gobernador se reunió con Sergio Massa a quien le extrajo el compromiso de colocar nuevamente la zona aduanera especial para Misiones en el proyecto de presupuesto nacional 2023 que se tratará en los próximos meses. En esa instancia, habrá seguir con detenimiento el comportamiento de los diputados nacionales de Juntos por el Cambio, Florencia Klipauka, Martín Arjol y Alfredo Schiavoni, quienes en 2021 votaron en contra y dejaron al país sin presupuesto de este año y a Misiones sin zona aduanera especial.

También hubo respuestas para el sector comercial de Puerto Iguazú mediante una disposición que acelerará el tránsito sobre el Puente Tancredo Neves y con ello facilitará la llegada de más brasileños a los restaurantes, hoteles y comercios de Misiones.

El viernes fue el turno de buscar soluciones para el sector tealero, que atraviesa una situación delicada, principalmente a causa del atraso cambiario.

Prácticamente la totalidad del té que se produce en Misiones tiene destino exportable y como todos los productos que no fueron alcanzados por la escalada de precios internacionales que provocó la guerra en Ucrania, el té sufre las consecuencias de un dólar oficial muy bajo.

Desde el sector habían reclamado al Gobierno nacional la instrumentación de un tipo de cambio especial para economías regionales, propuesta que desde Economía rechazaron de plano.

Ante la falta de soluciones de la Nación, la Provincia tomó cartas en el asunto.

El viernes hubo reunión de la Comisión Provincial del Té (Coproté) en Campo Viera. Allí se hizo evidente que la diferencia entre los precios que los productores necesitan y el que los industriales están en condiciones de pagar, es demasiado grande como para llegar a un acuerdo.

El Gobierno provincial convocó entonces a todas las partes a una reunión que se desarrolló horas después en Posadas y puso sobre la mesa algunas alternativas para bajar los costos de las industrias y de los productores.

“La idea es asistir a los productores con la compra de fertilizantes, para que así puedan trabajar con un precio un poco más bajo al que piden y darle una mano a las industrias con la factura de la energía, para que el ahorro que hagan con eso les permita pagar un poco más a los productores”, explicó el ministro Coordinador de Gabinete, Ricardo Wellbach.

Productores e industriales tomaron la propuesta de la Provincia y la analizarán, tras lo cual volverán todos a reunirse, esta vez con propuestas de precios más cercanas.

Una mano para cada municipio

A contramano del recorte presupuestario de Massa, el Gobierno provincial cerró la semana con la entrega de fondos a los 77 municipios, para que lleguen al millón trescientos mil misioneros a través de mejoras en el servicio de salud, en obras viales, viviendas e infraestructura.

Fue enfático el gobernador en remarcar que a los intendentes a que se hagan eco de las demandas de sus comunas y que a pesar de las dificultades macroeconómicas e inflacionarias “entendemos que debemos dar respuestas en una economía ordenada y que no sufra la gente”.

Misiones logra aplicar este tipo de políticas anticíclicas en momentos en los que la crisis económica nacional se agudiza y lo hace gracias al desendeudamiento, al equilibrio fiscal y al derrame de la frontera que inyecta cerca de 500 millones de dólares mensuales entre reales y guaraníes de brasileños y paraguayos que arrasan consumiendo, según datos de un estudio particular. Iguazú, Irigoyen, Posadas, El Soberbio, San Javier y otras regiones explotan de ventas y consumo.

En el mismo acto con los intendentes, el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán reflexionó sobre la situación económica actual. “La actividad económica está funcionando muy bien en Misiones, todos los indicadores son altamente positivos”, dijo. Algo posible por las políticas claras y ordenadas de la provincia de Misiones para el pago de salarios, atender las demandas y necesidad de obras junto a los programas Ahora. “Son 20 años de política de gobierno que han generado este crecimiento trascendental para la provincia”, enfatizó.

Otro tema de fuerte intervención de la renovación, con los principales referentes como Herrera Ahuad y Carlos Rovira, fue el furioso reclamo que se hizo a la Nación por la “vinculación gasífera ya” ante las paralizadas obras del gasoducto del NEA y el anuncio pautado por la Nación en un diario misionero promocionando el gasoducto Néstor Kirchner que pasa a 1.500 kilómetros de Misiones.

Pareciera una burla al histórico reclamo. Pero otra vez, en esta cuestión, no se vio a ningún legislador ni dirigente de Juntos por el Cambio ni tampoco del Frente de Todos reclamar esa obra tan esperada por los misioneros.

“Es una decisión política ser independiente, ser autónomo y defender a la Provincia en lugar de dar discusiones nacionales sin ningún efecto local. Los misioneros valoran y prefieren la soberanía política del Frente Renovador, que le permite reclamar y decidir sin patrones nacionales, antes que la obediencia a lo nacional que tienen los dirigentes locales de Juntos por Cambio y el Frente de Todos. Los misioneros quieren que los políticos miren a los misioneros, hablen de los misioneros y trabajen día a día por los misioneros”, afirmaron desde el Frente Renovador.

Estudios de análisis de opinión realizados por consultoras privadas anticipan un panorama electoral favorable a la renovación, tanto en la disputa por la gobernación como en las 77 intendencias. Los índices de aprobación de gestión del Gobernador y del intendente de Posadas, Lalo Stelatto, son muy altos aun en momentos en los que la dirigencia política en general está bajo serios cuestionamientos a escala nacional, lo que hizo que gobernantes de otras provincias estudien el modelo político del Frente Renovador.

La Legislatura misionera, por ejemplo, es un espacio en el que no existen los escándalos, las peleas o divisiones que trascienden casi a diario en el Congreso Nacional. Se aprueban proyectos de oposición y oficialismo en igual cantidad.

La receta que usó el misionerismo para superar la crisis de la pandemia, y la actual crisis económica, es observada con interés. Pero además, la política armoniosa y constructiva, permite maximizar las energías hacia el impulso de la economía. Misiones se distingue por ser ordenada, previsible, pagar el sueldo en término, con equilibrio fiscal, desendeudada. Gracias a eso puede ofrecer ayuda a los tealeros, ofrecer ayuda a los hipotecados UVA, construir un molino yerbatero, impulsar los programas Ahora, construir un centro tecnológico de la madera para incorporar valor agregado de altísima tecnología y vanguardia.

Hoy la visión estratégica está puesta en la economía del conocimiento, con la construcción del Silicon a todo vapor donde ya está prácticamente reservada toda una planta con empresas que han solicitado espacio para trabajar y producir en el conocimiento, en la tecnología y las necesidades del futuro. Se trata de la nueva industria que está transformando el mundo, y Misiones es la provincia más avanzada del país en esta modalidad: incluye software, biotecnología, desarrollos audiovisuales, servicios de electrónica y comunicaciones, geología, nanociencia, satélites, inteligencia artificial, robótica y servicios profesionales.