En el Día Internacional de la Lucha contra el Dengue recuerdan la importancia de la prevención para evitar la propagación de la enfermedad

En el Día Internacional de la Lucha contra el Dengue, en Posadas se realizaron trabajos de concientización y prevención para evitar los criaderos de mosquitos Aedes Aegypti, los cuales son encargados de transmitir la enfermedad que incrementó un 30% en los últimos 50 años.

Fabricio Tejerina, director de Vigilancia y Control de Vectores de Posadas, explicó que “el dengue es el reflejo del desorden ambiental que existe”. El mosquito se cría en lugares donde simplemente se junta agua, además, en los últimos años, el Aedes Aegypti se propagó por todo el planeta, especialmente en zonas tropicales y subtropicales.

“Erradicar el mosquito es una palabra que ya no lo utilizamos más, porque es muy difícil erradicar este animal que no es un animal autóctono, no es un mosquito de la región, sino que fue introducido hace muchísimos años, no solamente en América sino en todo el planeta”, aclaró Tejerina.

Tal vez te interese leer: Hoy es el Día Internacional de la lucha contra el Dengue: Mitos sobre esta enfermedad viral

También explicó que en Misiones durante el verano pasado no se detectaron casos de dengue aunque hubo casos sospechosos que fueron descartados por los análisis de laboratorio. “Durante veranos anteriores sí se registraron una gran cantidad de casos, por lo cual se advierte a la población mantenerse alerta para en el verano que se aproxima”, aseguró.

Asimismo, sostuvo que hay diversos factores que deben presentarse para que la enfermedad aparezca o no, sin embargo, debido a la ubicación geográfica de Misiones, la alta circulación de personas, las altas temperaturas y precipitaciones hay que estar atentos: “En septiembre vamos a hacer un análisis de toda la ciudad, lo hacemos cada año y se llama el Operativo Lila. Ya se realizó en marzo y los datos nos dieron la parte sur de la ciudad que tiene un nivel de infestación bastante alto”, indicó.

De esta manera, se apunta a incentivar a los posadeños a realizar el recorrido por sus patios para verificar que no se formen criaderos de mosquitos, y si esto ocurre, que puedan limpiar y eliminar dicho criadero: “Son tareas muy fáciles, sencillas, en general toda la población lo puede hacer, no tiene ningún costo de dinero, solamente es un poco de voluntad y de tiempo y de esa manera vamos a disminuir la problemática”, manifestó.

A pesar de lo dicho, Tejerina expuso que “30% más es la incidencia de dengue en los últimos 50 años” y hasta el momento tampoco existe una vacuna 100% efectiva. Solamente los trabajos como la limpieza ayudan a mejorar el problema. “Desde la Municipalidad hacemos relevamiento en los depósitos judiciales y en la policía. Es impresionante la cantidad de criaderos de mosquitos que hay, son lugares de alto impacto que generan miles de mosquitos”, contó.

Por otro lado, también recorren las casas de los vecinos, aunque hay una parte de la población que no permite el ingreso a sus hogares: “Hay una parte importante que si te permite ingresar pero a veces pasamos por una casa, vemos un criadero y cuando volvemos sigue el criadero”, apuntó.

En este sentido, celebró el avance en materia de concientización ya que se entendió que la fumigación no garantiza la providencia del mosquito, sino que se utiliza cuando ya se encuentra presente la enfermedad: “Avanzamos en lo que es prevención, promoción de la salud, siempre se avanza un poco y los resultados no son tan evidentes de un día para el otro, son resultados a largo plazo, pero el trabajo es constante”, aseveró.

Finalmente, además de las comisiones vecinales, se realizan tareas de prevención en las escuelas de la ciudad para poder transmitir el mensaje a los más jóvenes: “Es fundamental trabajar con los niños para que ellos puedan dar esa información a la casa y que cuando crezcan, cuenten con esa información”, concluyó Tejerina.

Dengue en Posadas | Aseguran que el 70% de los criaderos de mosquitos se encontraron en recipientes chicoshttps://t.co/oAmkTkHmHj pic.twitter.com/NavmMvMV8v — misionesonline.net (@misionesonline) August 26, 2021