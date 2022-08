Inicia una nueva fecha de la Liga Profesional: días, horarios y TV

Con Atlético Tucumán como único puntero, este viernes comienza la fecha 16 de la Liga Profesional con dos partidos. Enterate los días, horarios y por dónde ver todos los partidos de esta fecha.

El primer partido de la fecha 16 de la Liga Profesional se jugará este viernes a las 18:00 en la provincia de Santiago del Estero entre Central Córdoba y Lanús. Luego, a las 21:00 Huracán visitará a Arsenal de Sarandí.

¿Cuándo juegan los cinco grandes del fútbol argentino?

El primero en jugar será San Lorenzo este sábado a las 13:00 cuando reciba al Rosario Central de Carlitos Tevez. El Ciclón viene muy bien ya que luego de un año y un mes, los de Boedo lograron sumar dos victorias al hilo. Los dirigidos por Rubén Darío Insúa le ganaron en Avellaneda a Racing por 2 a 1 y buscarán sumar su tercera victoria consecutiva y su tercera en el Nuevo Gasómetro en este año ante el Canalla.

En la tabla se ubica en la octava posición con 23 puntos a nueve unidades de Atlético Tucumán. En cuanto al conjunto rosarino, los dirigidos por Tevez se mantienen en la posición 20 con 18 unidades, es decir, a cinco del Ciclón. En su último partido perdió ante Banfield por 1 a 0 y suma dos partidos sin ganar.

Ese mismo día a las 18:00, Racing visitará a Talleres de Córdoba en donde buscará lo que no pudo ante San Lorenzo, que es afirmar su candidatura a la lucha por el título. La Academia de Fernando Gago ya tiene una identidad futbolística sellada pero los resultados no le acompañan. Pese al mal partido ante el Ciclón, Racing en los demás encuentros jugpo muy bien pero, tanto ante Boca, Barracas como Tigre, no le pudo superar y consiguió apenas un punto en cada partido.

Su posición en la tabla es el séptimo lugar con 24 puntos luego de conseguir seis victorias, seis empates y tres derrotas. Por otro lado, el presente de Talleres es muy distinto ya que solo sumó tres triunfos en todo el torneo. De esta manera, está en la posición 24 con 14 puntos. En su último partido empató con Platense sin goles de visitante.

A las 20:30 del sábado, River buscará una nueva victoria ante Tigre como visitante. El equipo de Marcelo Gallardo logró la estabilidad en el torneo y lleva cuatro partidos sin perder. Además, de los últimos ocho partidos, perdió solo en una ocasión. En ese aspecto, logró cosechar tres goleadas: 3 a 0 con Aldosivi, 4 a 1 frente a Newell´s y en el último encuentro, 3 a 0 ante Central Córdoba. Por ende, el Millonario quedó en la quinta posición con 25 puntos a siete del Decano.

Tigre por su parte, está a mitad de tabla con 18 puntos. En su último partido cayó ante un flojo Colón por 2 a 1 y no logra sumar de a tres justamente hace tres encuentros. Por si eso fuera poco, en el torneo solo una vez ganó fuera de casa y lo hizo en la primera fecha ante Unión.

Tal vez te interese leer: Agenda Deportiva | Con mucha acción albiceleste, así viene la cartelera del deporte del fin de semana

Al día siguiente, será el turno de Independiente cuando enfrente a Vélez en Avellaneda desde las 15:30. El Rojo no viene nada bien en el torneo ya que se encuentra en los últimos puestos del torneo y en los últimos 11 partidos, solo le pudo ganar a Colón. Luego, empató cuatro y perdió siete. Por tal motivo, este domingo buscará volver a la victoria y empezar a dar vuelta de página.

El presente de Vélez es similar con la diferencia que tiene tres puntos menos en el torneo (suma 11) y con la buena que continúa su camino en la Copa Libertadores. Sin dudas, ese es su objetivo, volver a ser el mejor equipo de América, pero, deberá mejorar su juego para lograrlo.

Por último, a las 18:00 se jugará el partido principal de la fecha ya que, en La Bombonera, Boca Juniors tendrá la difícil tarea de enfrentar a Atlético Tucumán. Por un lado, el Xeneize se ubica décimo con 23 puntos. La buena noticia es que de local suma muchos puntos. De los últimos 12, consiguió 10. Sin embargo, lo malo es que Boca no juega bien. En su último partido logró una victoria inmerecida ante Defensa y Justicia tras hacer el único gol del partido a los 92 minutos de juego.

Por otro lado, Atlético Tucumán es el dueño del campeonato ya que es el líder con 32 puntos y saca tres al escolta (Gimnasia). Una vez más, el Decano demostrará a lo que juega y buscará ampliar la ventaja o mantenerla en lo que tiene que ver con la cantidad de puntos respecto al segundo. En el torneo solo perdió un encuentro y fue ante Arsenal por 3 a 1 de visitante.

Fixture completo de la fecha 16 de la Liga Profesional

Viernes 26 de agosto

18:00 Central Córdoba vs Lanús (TV Pública)

21:00 Arsenal vs Huracán (TNT Sports)

Sábado 27 de agosto

13:00 San Lorenzo vs Rosario Central (ESPN Premium)

15:30 Newell´s vs Godoy Cruz (ESPN Premium)

15:30 Banfield vs Defensa y Justicia (TNT Sports)

18:00 Talleres vs Racing Club (ESPN Premium)

18:00 Argentinos Juniors vs Platense (TNT Sports)

20:30 Tigre vs River Plate (TNT Sports)

Domingo 28 de agosto

13:00 Sarmiento vs Gimnasia (TNT Sports)

13:00 Barracas vs Colón (ESPN Premium)

15:30 Independiente vs Vélez (TNT Sports)

18:00 Boca Juniors vs Atlético Tucumán (ESPN Premium)

20:30 Unión vs Aldosivi (TNT Sports)

20:30 Estudiantes vs Patronato (TV Pública)