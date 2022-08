El regreso más esperado en a la música internacional: Britney Spears hará un dúo con Elton John

(Reuters) - La cantante estadounidense Britney Spears hizo su regreso musical el viernes, publicando un dúo con Elton John, en su primer material nuevo en seis años y tras el fin de su tutela de 13 años el año pasado.

La intérprete de «Toxic» y «Womanizer», Britney Spears de 40 años, presentó «Hold Me Closer», una adaptación de la canción de 1971 de John «Tiny Dancer», publicando su carátula antes del lanzamiento.

«Oki doki… mi primera canción en 6 años. Es bastante genial que esté cantando con uno de los hombres más clásicos de nuestro tiempo», escribió Spears en un tuit esta semana.

«Estoy un poco abrumada… ¡¡¡es algo enorme para mí!!! Estoy verdaderamente Feliz… »

En noviembre del 2021, Britney Spears, quien saltó a la fama cuando era adolescente con su debut en las listas de éxitos de 1998 con «…Baby One More Time», fue liberada de una tutela legal que había controlado su vida personal y sus finanzas durante 13 años.

Su padre, Jamie Spears, que había solicitado el acuerdo judicial en 2008, fue destituido como tutor en septiembre. Dijo que su único objetivo era ayudar a su hija a rehabilitar su carrera después que sufriera una crisis mental en 2007 y que siempre actuó en su mejor interés.

En diciembre, Britney Spears señaló que aún no estaba preparada para volver a hacer música. Su último álbum de estudio fue «Glory» de 2016.

En un comunicado de prensa sobre «Hold Me Closer», que también tiene elementos de las canciones de Elton John «The One» y «Don’t Go Breaking My Heart», dijo que los dos cantantes se conocieron en 2014. Un año después, Spears tuiteó su amor por «Tiny Dancer», encendiendo la idea de una colaboración.

«Tras escuchar el primer corte del sencillo a principios de este verano, Elton John sabía que las voces instantáneamente reconocibles de Britney eran el toque perfecto para dar vida a la canción», decía.

A principios de esta semana, John adelantó la canción en un restaurante del sur de Francia, cantando para deleite de los comensales.

«Estoy absolutamente encantado de haber tenido la oportunidad de trabajar con Britney Spears», dijo.

«Es una verdadera icono, una de las grandes estrellas del pop de todos los tiempos y suena increíble en este disco. La quiero mucho y estoy encantado con lo que hemos creado juntos».

