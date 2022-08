Con el objetivo de controlar la calidad de la yerba mate, se realizan controles permanentes en las producciones. En uno de los controles realizados por el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) se detectó yerba que ingresó desde Brasil y Paraguay registraba exceso de metales duros.

Juan José Szychowski, presidente del INYM, explicó que ante un pedido de Brasil de elevar los niveles máximos permitidos de presencia de metales duros, como plomo y cadmio, en la yerba mate que se comercializa en el Mercosur, decidieron realizar análisis más exhaustivos y puntuales, a partir de los cuales determinaron que algunas partidas de yerba mate que ingresaron al país desde Paraguay y Brasil, no cumplían con lo establecido.

Aclaró que la calidad de la yerba mate que se produce en Misiones y Corrientes “es excelente y cumple con lo establecido en los parámetros nacionales e internacionales”, por esta razón se exige que se realice un control de calidad en la materia prima que ingresa de terceros países, debido a que el sector productivo e industrial hace una enorme inversión para lograr la mejor materia prima.

En esa misma línea destacó que la provincia busca mantener un cultivo amigable con el medio ambiente y así preservar la ecología: “Se hacen cubiertas verdes, se utiliza la menor cantidad posible de agroquímicos, todos estos aspectos hacen que se distinga en el mundo”, mencionó Szychowski.

Con relación a la presencia de metales duros que aparecieron, el presidente del INYM optó por destacar el cultivo de la provincia: “En Misiones, la yerba mate es de mejor calidad porque convive con reservas naturales”, afirmó.

Por otro lado, explicó que cuando Brasil solicitó aumentar los máximos permitidos de metales duros, se empezó a analizar los valores e implementar más medidas de control.

Señaló que el año pasado se controlaron 1105 camiones que llegaron con yerba mate importada y en el caso de que no cumplieran con lo establecido regresaban a su lugar de origen o se readecuaban a la normativa de Argentina, contó Szychowski.

Reunión con Tombolini

Acerca de la reunión que se desarrolló este miércoles entre el gobernador de la provincia, Oscar Herrera Ahuad y el ministro de Economía, Sergio Massa, comentó que puntualizaron el problema del laudo debido a que se busca un precio más justo y correcto tanto para los productores, secaderos e industriales.

Szychowski recordó también que la semana pasada el INYM hubo una reunión en la Casa de Gobierno con el secretario de Agricultura para tratar el precio de hoja verde y de la canchada, mientras que este jueves concurrieron con el secretario de Comercio Interior, Matías Tombolini, para analizar los valores del paquete en góndola.

“Al estar reunido con los dos funcionarios se puede contar el funcionamiento de la cadena en su conjunto, la cual empieza con un cosechero y termina con el consumidor”, aseveró.

Para finalizar, detalló que en el encuentro con Tombolini se mostró la factura de compra que se paga a los productores: “Se paga 67 pesos de kilo de hoja verde a los productores en la zona”, señaló.

Con respecto a esta situación, manifestó que no se entiende porqué los industriales ofrecieron 55 pesos por kilo: “No hay razón por la que no se reconozca el precio actual de mercado, el cual no debe influir al costo en góndola”, finalizó el presidente del INYM.

