El terror y la ciencia ficción se apoderan de la pantalla del IMAX del Conocimiento

El IMAX del Conocimiento propone esta semana un estreno enmarcado en el género de "terror contemporáneo". «Nope» narra la historia de dos hermanos que deberán enfrentarse a fuerzas extrañas, fue dirigida y coproducida por Jordan Peele (Get Put/Us).

Esta semana el IMAX del Conocimiento propone un estreno enmarcado en el género de «terror contemporáneo». «Nope», dirigida y coproducida por Jordan Peele (Get Put/Us) y protagonizada por Daniel Kaluuya, Keke Palmer, Steven Yeun, narra la historia de dos hermanos que deberán enfrentarse a fuerzas extrañas.

A pesar de ser su tercera película como director, Jordan Peele se ha convertido en un referente del cine de terror contemporáneo. Su ruido en Hollywood surgió cuando pasó de actor a director, no sólo dirigiendo, sino escribiendo y produciendo la película Get Out. Esta película obtuvo críticas positivas de medios especializados y recibió el premio Óscar a mejor guión original en 2018, además de otras nominaciones a las que estuvo nominado ese mismo año.

Su segunda película, Us (2019), disponible en plataformas, no disminuyó el terror inquietante de su primera película mediante la figura del doble (doppelganger) y una fuerte crítica social. Al parecer, su más reciente película titulada Nope (No), continúa la línea de lo raro y espeluznante con una singular combinación de fuerzas extrañas con una escenografía rural.

Protagonizada por actores que ya lo acompañaron en otras producciones como en el caso de Daniel Kaluuya, quien ganó el Premio Oscar como Mejor Actor de Reparto por su interpretación en ‘Judas and the Black Messiah. Se suman al reparto Keke Palmer y Steven Yeun. Al decir de varias personalidades de la industria del séptimo arte en redes sociales, el filme se posiciona como la mejor película en lo que va del año sumando fuerzas para que vuelva a estar nominada a distintos premios con un director que tiene muchas sorpresas guardadas pese a irrumpir muy joven en la industria.

La trama

De acuerdo con el misterio propio del filme, la sinopsis oficial de ‘NOPE’ menciona solamente que se tratará acerca de unos residentes de un rancho de California que son testigos de un descubrimiento extraño y escalofriante. En los tráilers, se puede ver a una fuerza extraña en el cielo que abduce a la gente y a los animales por los aires, sin que puedan hacer algo para evitarlo.

Tal vez te interese leer Puerto Rico inaugurará este fin de semana el circuito terrado “Carlos Albisser” con la sexta fecha del Campeonato Misionero de Motociclismo y Karting

Cartelera del IMAX del Conocimiento del jueves 25 al domingo 28 de agosto (2D +13)

Jueves 25

18.00 Nope (Castellano)

21.00 Nope (Subtitulada)

Viernes 26

18.00 Nope (Castellano)

21.00 Nope (Subtitulada)

Sábado 27

15.00 Nope (Castellano)

18.00 Nope (Subtitulada)

21.00 Nope (Subtitulada)

Domingo 28

17.00 Nope (Castellano)

20.00 Nope (Subtitulada)

Tarifas

Entrada general $800. Jubilados y menores de 12 años $600. Tickets disponibles en la web imaxdelconocimiento.com o en la App del IMAX.