La Facultad de Ciencias Exactas, Químicas, y Naturales (FCEQyN) de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM), firmó recientemente un convenio con el Centro Nacional de Biotecnología de España (CNB) para asistirse mutuamente en la investigación de virus en plantas como la mandioca.

Este jueves se realizó una primera charla para avanzar en los principales puntos del acuerdo. Uno de los asistentes fue Adrián Valli, investigador del CNB que apuntó a la existencia de una “problemática real” relacionada con la infección de cultivos de mandioca. La misma es una de las plantas más cultivadas en África y la segunda más consumida en esa zona, fue la principal afectada por un virus que se detectó hace aproximadamente diez años.

El virus “arrasó con las plantaciones de pequeños productores y dejó sin comida a muchísima gente”, sostuvo Valli. A partir de allí comenzaron a investigarse cuáles eran sus características, con tal de acelerar el descubrimiento de alguna forma de combatirlo. Fue esta investigación la que descubrió que el problema radicaba en un virus “muy específico de la mandioca”. “Es un tema muy serio que llegó a los oídos de Bill Gates, él puso dinero a través de su fundación”, manifestó el investigador.

Bill Gates, quien dirige la Fundación Bill & Melinda Gates junto con su exesposa Melinda, invirtió muchas veces en proyectos similares, mayormente relacionados con la salud. A pesar de que el virus todavía no se atestiguó en este lado del océano, el objetivo del convenio es adelantarse a cualquier caso temprano y tener preparadas las herramientas para combatirlo apenas surja. “Este conocimiento que se está generando en el CBC de Madrid tiene que llegar aquí para saber qué sucedería en caso de que cruce el océano”, explicó Valli.

De acuerdo con el especialista, hay muchas personas que no saben que las plantas también se pueden contagiar con un virus de la misma forma que las personas. “El coronavirus trajo la palabra ‘virus’ a nuestro hogar, pero hay que decir que los animales no son los únicos que se infectan con virus. Todos los seres vivos lo hacen, y las plantas no son la excepción”, explicó. Si un virus infecta a una planta, este puede llegar a arruinar cosechas enteras y, en el peor de los casos, transmitir el mal a los seres humanos.

En caso de afectar a cosechas de plantas de un gran interés agronómico, esto puede suponer también un impacto en la economía. Aparte de virus observados en mandiocas, el CBC también se enfoca en virus presentes en árboles y frutos con hueso. “Estudiamos el virus para ver qué es: cómo produce una infección, cómo se mueve, cómo es capaz de transmitirse, y, a partir de ese conocimiento, desarrollar estrategias para prevenirlo”, aseveró Valli.

El objetivo principal del convenio con la FCQyN es abrir la puerta para un intercambio mutuo de conocimientos y recursos humanos. “Yo estudié mi carrera en Argentina y la desarrollé en España, y también puede suceder lo contrario. Entonces recibiremos a cualquier persona interesada en trabajar en España”, afirmó el especialista. La charla que se realizó se centró en el virus de la mandioca, con los numerosos especialistas presentes discutiendo sobre los nuevos descubrimientos referidos al tema, incluyendo la capacidad del virus de contagiar a toda la familia de plantas a la que pertenece la mandioca.

“Esa familia tiene una particularidad que no se conocía y que la descubrimos nosotros en el laboratorio”, afirmó Valli. Los descubrimientos fueron explicados en un artículo publicado recientemente en una revista científica, y fueron discutidos ampliamente en la charla, que estuvo abierta a cualquier interesado en el tema.

La mandioca es una de las plantaciones más populares del NEA. Según Valli, sin embargo, Misiones es una de las pocas provincias que tiene las características que permiten que un cultivo así pueda ser plantado con éxito y en masa, lo que supone que la comida sea reconocida en la región pero no tanto en otras zonas, como Santa Fe, donde Valli vivió durante casi todo su tiempo en Argentina. “Es un alimento muy interesante que en otras partes del país no se conoce tanto”, afirmó.

En el caso de España, donde Valli vive actualmente, “poco a poco” la mandioca está comenzando a encontrar un lugar en las mesas. “Uno puede ir a determinadas verdulerías con mucha variedad y sí puede encontrar mandioca, pero su calidad no es la misma que en Misiones”, aseveró. Para él, todavía falta una “mayor publicidad” por parte de los organismos involucrados, con tal de promocionar un alimento que es “increíble”.

Entre los beneficios constatados de la mandioca se encuentran sus propiedades nutritivas, como su contenido de azúcar y ácidos grasos, está “muy por encima de otros alimentos muchos más asociados, como la papa”, explicó el investigador. “Las propiedades fisicoquímicas de la mandioca y lo que uno absorbe a partir de ella son increíbles”, afirmó, comprometiéndose a ayudar a que la mandioca sea más conocida en su natal Santa Fe y en España. “Y no es solamente el tubérculo, sino que hay muchos productos derivados que son muy interesantes también”, manifestó.

A pesar de todo el avance, quedan todavía preguntas sin responder. “Tenemos que saber cuál es el vector que transmite la enfermedad, porque un virus no va volando solo por la naturaleza. El vector más común son los insectos, así que hay que conocer cuál insecto transmite la enfermedad para desarrollar estrategias de control del insecto y así controlar indirectamente a la enfermedad”, indicó. Uno de los sospechosos más claros es la mosca blanca.

Según las investigaciones, la sintomatología del virus es bastante clara, por lo que es fácil detectarlo de forma temprana. “La hoja se pone mustia, con muchas marcas y clorosis en las venas. O sea que se vería. Solamente tenemos que estar atentos”, observó.

El CBC es el instituto de investigación más grande de España, con 60 laboratorios y 600 personas. Dos de los laboratorios están desarrollando vacunas de COVID con estrategias diferentes a las generalmente usadas. “Hay que tener alternativas públicas para que España no tenga que comprar vacunas, sino que sean de producción propia”, explicó el especialista, que trabaja en el área de plantas.

El CBC también investiga temas relacionados con la levadura y el sistema inmune. “Es un centro muy grande y ojalá que alguien pueda venir a visitarnos. Estaré contento de recibir a cualquier argentino”, concluyó.