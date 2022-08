Tras los operativos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) donde se detectaron trabajadores del sector forestal trabajando en condiciones compatibles con explotación laboral, Jorge Pujato, secretario de la Asociación Forestal Mesopotámica (AFOME) cuestionó las acusaciones y apuntó contra las normativas laborales.

“Hay campamentos y campamentos, hay de todo. No conozco cada caso particular”, comenzó diciendo Pujato, alegando que sus inquietudes están más relacionadas con las exigencias de la Dirección Nacional de Trabajo Agrario.

“Mi casa no reúne algunas condiciones, por ejemplo, una ventana por cada cama. Son una serie de exigencias, que no vienen ahora sino desde 2011, que no corresponden con la realidad de Misiones”, añadió.

En ese sentido señaló que estas normas tendrían más sentido en el contexto de empresas grandes dedicadas a producir semillas agrícolas, como maíz, que suelen usar el método de campamento permanente. “Por eso son una serie de exigencias que no corresponden”, sostuvo. “Hacen operativos y salen con títulos de trabajo registrado que no corresponden a la realidad. Hay muchas condiciones de campamento”, explicó.

Asimismo uno de sus reclamos más pronunciados se centró en la necesidad legal de tener baños químicos instalados en el área: “¿Dónde descargan los baños químicos?. En la mayor parte de Misiones no hay planta de tratamiento de líquidos cloacales, por lo que estamos agregándole componentes químicos a los excrementos humanos. Es imposible”, cuestionó. Este sistema agrava el problema, además de que hay sistemas con letrina que no contaminan, y sería lo más apropiado.

En esa misma línea, Pujato propuso prohibir los baños químicos en toda la provincia, excepto en las ciudades. “En Misiones hay 45 mil pequeños productores. A estas exigencias las puede cumplir las empresas grandes. Pero alguien que tiene un pequeño yerbal y le exigen señal de celular, agua caliente, y baños para explotar un yerbal que demanda tres días, es imposible”, sostuvo.

Llamando a una solución que se ajuste a la realidad misionera, Pujato hizo hincapié en la necesidad de sentarse a estudiar el tema: “Hagamos las cosas de forma correcta. Si te hacen un procedimiento y encuentran que no tenés una ventana por cada cama o una señal de celular te hacen una multa. Es imposible escaparse de esa legislación. Busquemos una legislación misionera”, remarcó.

La cantidad de exigencias hace que cada inspección “siempre encuentre” algo sin cumplir. “¿Te imaginas en el medio del campo un mingitorio cada cuatro personas? Es ridículo. Cuando planteé este tema me hablaron sobre la calle Florida en Buenos Aires, pero comparar Florida con el monte misionero es algo ridículo”, sostuvo. Estas normas terminan con el pequeño y mediano productor, manifestó Pujato.

Hay aproximadamente siete mil pequeños productores forestales actualmente registrados en la provincia y con el último Censo se encontraron menos de dos mil: “Desapareció el 70%, el orgullo de Misiones es tener miles de pequeños productores. Cuidémoslos”, expresó. En ese sentido reiteró que las exigencias son sólo aplicables a las grandes productoras de La Pampa húmeda o Buenos Aires y por lo tanto, no corresponden a Misiones.

Por otro lado, Pujato defendió la necesidad de decisiones consensuadas que no impliquen la explotación desmedida del trabajador. “No conozco las situaciones particulares, porque hay de todo, desde el obrero hasta el dueño. Lo que propongo es una legislación adecuada a Misiones”, indicó.

En esa misma línea sostuvo que “hay muchísimos trabajadores en negro, pero un productor en blanco necesita pagar el almacén y busca una changa. O le doy al trabajador un trabajo para comer y vivir, o no le doy trabajo porque me es imposible hacerlo en blanco. Entonces, reitero, tenemos que buscar una solución a la misionera”, explicó.

Pujato se refirió incluso a los trabajadores que niegan la oportunidad de trabajar en blanco aun teniéndola a su disposición: “Eso no es solamente por los planes sociales; es muchas veces porque no quieren quedar registrados, porque no les interesa. Los tonos grises y las líneas difusas son muchas”, explicó. Otra situación que debe tenerse en cuenta, según él, son la de los menores padres de familia que no pueden trabajar porque son menores.

Los casos como ese, expresó Pujato, incentivan a que los menores “salgan a robar y tengan planes sociales”. La solución propuesta es ampliar las libertades de los productores para emplearlos. “Hay soluciones, no solo para estos temas sino para otros temas, como los de campamento”, sostuvo el secretario de la AFOME.

“Necesitan justificar sus puestos de trabajo. Acá no hay trabajo esclavo en ningún lado. El que está complicado es porque hay algún problema extra, porque no le pagaron o porque, como dije, hay malas intenciones en todos lados, desde los obreros hasta los patrones. No solamente los patrones son los culpables”, indicó.

Redondeando sus exigencias, Pujato reiteró su pedido para que los baños químicos sean declarados ilegales en las zonas rurales, a razón de la contaminación que causan:“Para mí eso no es negociable, es incoherente que se siga haciendo. Tenemos que hacer una legislación que nos permita encontrar soluciones y que proteja tanto al operario como al que se le da trabajo”, concluyó.

