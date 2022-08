“Queremos que el valor de segmentación energética alcance los 750 kWh, especialmente en verano”, ratificó Ricardo Wellbach

En el marco de la reunión de los Gobernadores del Norte Grande, los mandatarios solicitaron elevar el mínimo de subsidios energéticos a 750 kWh. Ya que el límite actual es de 400 y de 550 en las provincias sin gasoducto.

https://todomisiones.com.ar/wp-content/uploads/2022/08/08-24-SantaMariadelasMisiones-Ricardo-Wellbach-Reunion-Norte-Grande-Misiones-pedidos-temas-varios-8.08.mp3

Ricardo Welbach – Santa María de las Misiones

En este marco, Ricardo Wellbach, ministro Coordinador de Gabinete manifestó que se busca “indagar en la consolidación del trabajo en equipo. Construir el federalismo entre las provincias, no esperar que el movimiento venga desde otros espacios de gestión. Miramos lo que hacen otras provincias para que se dé la posibilidad de articular entre pares”.

Asimismo reveló que en la reunión de ayer se discutió la segmentación energética y las tarifas planteadas desde el NEA. “Queremos que el valor de segmentación alcance los 750 kiloWatts, especialmente en verano”, adelantó sobre una de las solicitudes realizadas.

Sobre las obras en la provincia, especificó: “En nuestro caso estamos en instancias de formalidades, pero las cuestiones solicitadas ya están en camino. Ya lo ratificamos en reuniones previas”, detalló.

“El federalismo se construye. Hay muchas frustraciones en este camino y en este país se manejan de manera diferente las problemáticas. Queremos que nos respeten como Región y como provincia. En esta clase de reuniones se reclama y se propone”, sostuvo.

También añadió: “Somos una provincia acostumbrada a trabajar con la recaudación propia y una colaboración baja del gobierno. No solemos hablar de montos. Tenemos una represa que exporta el 45% del consumo del país y no podemos tener energía para una empresa nueva en algunos sectores de la provincia”.

Sobre las acusaciones a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, consideró que los dirigentes del país deben comenzar a prestar más atención a los problemas de la gente y dejar de señalarse entre sí. “No me gusta este nivel de agresividad y de enfrentamiento, creo que no es correcto acusarnos y destruirnos así. No vamos a avanzar como país de esta manera”, agregó.

Tal vez te interese leer: Gobernadores del Norte Grande solicitan elevar el mínimo de subsidios energéticos a 750 kWh

Sobre el conflicto en el Mercado Central

Esta mañana continúan las manifestaciones en el mercado central donde los trabajadores adoptaron la medida de regalar la mercadería y bloquear las entradas al recinto. El ministro se manifestó sobre la violenta situación del lugar y sopesó las condiciones del mercado.

https://todomisiones.com.ar/wp-content/uploads/2022/08/08-24-Rep-Ricardo-Wellbach-pedido-a-la-Nacion-subsidio-energia-8.05.mp3

Ricardo Welbach – Radio República

“Los actores consideran que ambos lados del conflicto están errados, sin colaboración no se puede solucionar el problema”, sostuvo.

Mencionó que los participantes del conflicto son violentos y que las conductas deberán serán juzgadas desde el sector judicial, por la gravedad de lo sucedido.

Sobre el Gasoducto Néstor Kirchner

Este martes se promocionó en la región obras del gasoducto Néstor Kirchner, que se extiende por todo el país, pero no llega a la provincia de Misiones, lo que produjo un malestar entre los dirigentes políticos de la provincia. En respuesta, varios integrantes del Gobierno provincial expresaron su indignación y reiteraron el pedido de ser incluida en el proyecto.

“Vivimos en un país que mira demasiado los números macro y no le presta nada de atención a los números micro que se aprecian en otras provincias. Siempre se justifica la mayor cantidad de consumidores y por ende las obras no se llevan a cabo en provincias periféricas”.

Respecto a las obras del Gasoducto Néstor Kirchner sostuvo que “los grandes temas de crecimiento son los que nos están afectando. Todavía buscamos la garrafa para cocinar, pero no hay que bajar los brazos. Tiempo al tiempo”.

En esa misma línea cuestionó que Misiones aún no cuente con un servicio básico: “Históricamente nos queda insistir, todo el mundo se sorprende de que no tengamos algo tan básico. Se sorprenden de que en algunas zonas de la provincia, las personas se manejen con leña de los árboles. Estamos planteando un cambio en la matriz energética en el mundo”, sostuvo.

Cabe señalar que Misiones tiene varios proyectos de ley que apuntan a establecer políticas destinadas a promover la protección del medio ambiente. “El sistema energético mundial está tomando otro enfoque, se dirige hacia lo eléctrico, hacia la desaparición de biocarburantes y energías contaminantes y Misiones es parte de ese cambio”, añadió Wellbach.

“Este tema es una materia pendiente en un país que quiere crecer y que todas las provincias estén al alcance de las mismas posibilidades”, concluyó.

Gobernadores del Norte Grande solicitan elevar el mínimo de subsidios energéticos a 750 kWh @nortegrande_ar @gobmisiones @herrerayflia https://t.co/tdxzLJQ0ht — misionesonline.net (@misionesonline) August 24, 2022