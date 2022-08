La Escuela Superior Normal N°10 recibió una nueva edición de la “Expo Software”

Durante la tarde del miércoles, un grupo de 30 alumnos de la Tecnicatura Superior en Programación y Análisis de Sistemas presentaron sus proyectos enfocados en dar un cierre a su camino por la institución y dar el salto al ámbito laboral y empresarial.

Este miércoles, la Escuela Superior Normal N°10 fue sede una vez más de la tradicional “Expo Software”, un evento que reúne los proyectos más destacados de los alumnos de la carrera de Programación y Análisis de Sistemas de la institución. De la presentación, participaron alrededor de 30 alumnos de la mencionada carrera, como así también autoridades de la institución.

En este contexto, la Dra. Sonia Weisheim, Directora de la Escuela Superior Normal N°10, dialogó con Misiones Online, donde se pronunció acerca de la Expo.

“Estamos poniendo en valor todo lo producido por estas dos carreras técnicas, tanto contables como sistemas. Participan tanto alumnos que cursan actualmente como también ex alumnos que trajeron su producto para mostrarlo”, comentó.

“Estoy muy contenta por la amplia participación de todos y la concurrencia de la población y la comunidad en general”, manifestó Weisheim.

Además, agregó que “esto demuestra el cariño que tiene la institución educativa y también el reconocimiento a sus docentes durante todo el camino por el terciario. También fue invitado el sector empresarial, lo que de alguna manera pone en valor y presenta los productos para poder insertarse en el mundo laboral. Es una gran oportunidad de mostrar lo que se hace”.

“Estos eventos nos propone el desafío de estar constantemente en cambio y abrirnos hacia el mundo. Tenemos alumnos que están trabajando en distintas partes del mundo y alumnos aquí que nos presentan este desafío, dentro de la educación disruptiva”, destacó la directora.

Por ultimo aseguró que la idea a futuro “es actualizar el plan de estudios, porque esto demanda un estudio de mercado y estar al día con las actualizaciones, porque cambios en el paradigma nos requiere innovaciones inmediatas”.

En la misma línea, el licenciado Jorge Barrios, Coordinador de la Tecnicatura Superior en Programación y Análisis de Sistemas, mencionó que “es una gran satisfacción por el gran trabajo que se ha realizado desde el primero al tercer año de la carrera”.

“Hoy se expusieron trece proyectos de analista de sistemas y dos de administrativos contables, en un total de 30 alumnos”, señaló.

A su vez, Barrios comentó que el objetivo de la “Expo Software” reside, principalmente en la motivación que despierta en los alumnos.

“Esto los ayuda y los incentiva a trabajar, a tal punto que los profesores recibían mensajes de madrugada con consultas de los chicos que trabajaban en sus proyectos”, explicó.

Además, resaltó que la salida laboral de la carrera es el otro gran motivante.

“Sabemos que a nivel internacional estamos siendo muy solicitados y hay empresas que pagan muy bien, por lo que eso también los motiva”.

Por otro lado, Carlos Vigo, coordinador de la Agencia Universitaria aseguró que “esto sin dudas va a estar en la Expo Universitaria”.

“Es una carrera muy demandada en el mercado hoy en día, por lo que hay mucha gente y muchas empresas que precisan este recurso humano y nosotros tenemos la suerte de poseerlo en Posadas, en el Instituto Superior Normal N°10”, afirmó.

“Hay muchas instituciones que tienen un enfoque similar a este. En la expo universitaria van a haber ofertas parecidas, pero queremos ir poniendo en valor aquellas que son accesibles a todos y, en ese sentido, la Normal tiene una oferta muy tentadora”, comentó Vigo.

La expo universitaria será en el próximo mes de septiembre, desde el 5 al 9 de ese mes, en el cuarto tramo de la costanera posadeña.

Por último, y de entre los alumnos que presentaron sus proyectos, se destaca la particular historia de Marcelo, uno de los estudiantes que transita el último año de la carrera.

“Esta es una carrera hermosa y para quien quiera salir adelante, lo puede hacer”, aseguró Marcelo con total seguridad.

“Yo soy taxista y estudio en el auto, y para mí lograr hacer esto es lo máximo. Espero en un futuro conseguir un empleo y darle una solución en lo educativo a quienes tengan dificultades, dándoles herramientas y mostrarles que bajo la educación tecnológica se pueden lograr grandes resultados”, comentó.

Marcelo contó que estudiaba en su auto esperando los viajes, con la computadora, memorizando y viendo tutoriales, usando su teléfono como WiFi para seguir a la par de sus compañeros, algo que, según contó, no fue fácil.

“Yo no sabía nada, pero ellos me fueron integrando hasta que pude hacer mis cosas y los pude ayudar también. Para el que quiere salir adelante, se puede porque lo estoy logrando. Me recibo en unos meses con la carrera al día”, manifestó.

“Recibirme significa llegar a un logro fundamental para mi vida. Estudie en otras carreras que fui cortando, pero llegar al final es lo máximo”.

“Yo sé que Dios tiene más para mí después de esto, pero también es un logro personal para demostrarle a mis hijos que bajo una fuerte predisposición de avanzar, se puede lograr”, finalizó.

Mirá las mejores imágenes de la Expo Software: