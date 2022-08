“Irma vino a comprarme un chip, tenía un novio que la molestaba y por eso quería cambiar de número”, contó un testigo en el debate por el crimen de Ferreyra Da Rocha

En la mañana de este miércoles, concluyó la ronda de testigos en el debate oral que ventila el expediente por el crimen de Irma Ferreyra Da Rocha (47), en diciembre de 2016. Cuarto intermedio hasta el lunes donde se expondrán alegatos y se dictará sentencia.

Con los tres últimos testigos se completo la séptima audiencia del debate que tiene como único acusado a Guillermo Alejandro Esteche (34), imputado por el delito de “abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias de su realización, seguido de muerte”, que prevé una pena de prisión perpetua.

Treinta y dos testigos en total fueron citados para prestar declaración testimonial ante el Tribunal Penal integrado por los Magistrados Viviana Kukla, Ángel Dejesús Cardozo y César Antonio Yaya.

Dos de los testigos que comparecieron este miércoles tienen kioscos lindantes sobre la avenida Las Américas de Garupá entre calle Rolón y Dr. Sabin y por último, uno de los testimonios más esperados, el de Hugo Martínez, nombrado en varios relatos durante el correr de las audiencias.

Los primeros en prestar declaraciones fueron Aníbal Alberto Morel y Jessica Araceli Melgarejo, ambos atienden un kiosco sobre la citada avenida garupaense. El primero de ellos expuso que el día anterior al hecho investigado, Irma Ferreyra se acercó a su negocio a comprarle un chip de celular. “Iba a cambiar el número porque tenía un novio que le molestaba mucho”.

Posteriormente, Melgarejo contó que el 16 de diciembre de 2016, atendió el kiosco hasta las 4 de la mañana y que Hugo Martínez, se quedó tomando cervezas en la vereda hasta esa misma hora, aproximadamente.

Cerró la ronda de testigos el nombrado Hugo Martínez, quien recordó que el día de los hechos, había viajado a visitar a su familia en la localidad misionera de Corpus Christi, pero que regresó a Garupá cerca de las 21 horas.

“Al lado de mi casa hay un kiosco y quedé tomando cerveza hasta las 3 de la mañana, después me fui a dormir”. La Brigada de Investigaciones arribó al domicilio del hombre en horas de la mañana, tras haberse conocido el hecho y lo trasladaron hacia un domicilio particular, pero lo liberaron.

“A la tardecita me llevaron a la Quinta (Comisaría) y ahí me enteré de lo que pasó. No me acuerdo del todo porque estaba muy nervioso por la situación, pero no recuerdo haber visto a nadie de la familia Esteche”.

Tal vez te puede interesar leer: “El que me hizo esto es el muchacho del lavadero por la avenida Las Américas”, fueron las últimas palabras de Irma Ferreyra ventiladas en el juicio que investiga su muerte

Dijo haber recibido una paliza por parte de los demás detenidos en la dependencia policial y que en el cambio de guardia, fue llevado hacia el Hospital local como consecuencia de las lesiones sufridas.

Martínez fue detenido en principio porque la víctima aseguró haber sido ultrajada por un hombre que constantemente estaba en el lavadero “MyM” sobre la avenida Las Américas. “El lavadero está al lado de mi casa. Por los comentarios me enteré porque estaba detenido, decían que la señora estaba mal. Yo era de Garupá y coincidía con las característica que habían dado”, cerró.

El Tribunal Penal Uno dispuso un cuarto intermedio hasta el lunes 29 de agosto, donde las partes expondrán sus alegatos y se dictará sentencia.

Familiares y amigos despidieron a Josías Galeano en el cementerio de Oberáhttps://t.co/di3YcrUJ9T — misionesonline.net (@misionesonline) August 24, 2022