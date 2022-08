Auditoría de planes sociales: “Queremos trabajo genuino y los compañeros también”, aseguró una dirigente del Polo Obrero

Como parte de las directivas de la nueva conducción en el Ministerio de Economía de la Nación, se iniciará en todo el país un proceso de “auditorías” de los planes sociales y, en ese contexto, en Misiones se realizarán encuestas en todos los municipios.

https://todomisiones.com.ar/wp-content/uploads/2022/08/08-24-Ex-Movil-Virginia-Avellaneda-planes-sociales-auditoria-cambios-8.41.mp3

Virginia Avellaneda – FM Express

Esto, según señalaron desde el Gobierno es para asegurar la transparencia de datos del Potenciar Trabajo, programa que comprende la ayuda económica a personas que realicen capacitaciones y logran una continuidad de inserción laboral.

Al respecto, la titular del Polo Obrero en Posadas, Virginia Avellaneda, habló sobre las próximas modificaciones y expresó su desacuerdo en relación a las medidas: “Nosotros queremos trabajo genuino y los compañeros también. Con convenios de cada especialidad, no consiguen trabajo. Queremos comenzar con un programa de obras para que sea fuente de trabajo”, indicó.

Por otro lado, respecto a los comentarios de acomodo político dentro de las agrupaciones, manifestó que “lo que hay es un desastre, desde el punto de vista económico no alcanza. Es fácil saber si el compañero militante tiene trabajo o no, se cruzan números con el Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Automáticamente se revela que no pueden acceder a planes sociales”.

“El ministro se queja de las organizaciones, pero no hay ningún lugar dónde anotarse para recibir un plan social fuera de las organizaciones”, señaló la dirigente gremial.

Sobre la gestión del ministro de Economía, Sergio Massa, expresó que su participación ya es conocida entre los militantes y que no genera ningún impacto real. “Ya lo vimos, le aumentó el 7% a los jubilados. Recién en tres meses va a volver a ajustar el presupuesto, es una miseria social total. Si eso hace con los jubilados que por décadas contribuyeron con el país, que nos queda al resto de la población”, sostuvo.