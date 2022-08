Un misionero autodidacta construyó un avión que estará listo en los próximos meses

El misionero Fernando Cardone comenzó a jugar con la fabricación de aeromodelos a los seis años. Autodidacta como pocos, ahora estima que le quedan sólo dos meses para terminar el trabajo en su último proyecto, un avión personal construido cien por ciento en la provincia. “Son aviones experimentales. El mío es de diseño propio y son para uso totalmente personal”, afirmó.

Su avión está construido, casi en su totalidad, por “caño, madera, y tela” que él mismo consiguió en Posadas. A diferencia de otros, que eligen construir sus aeroplanos con un kit especializado que es distribuido con el fin especial de construir aviones, el proyecto de Cardone es aún más artesanal. “Compro los materiales y voy haciéndolo yo mismo, pieza por pieza. Es 100% misionero”, aclaró.

Cardone es parte de una pequeña, pero muy unida comunidad provincial de personas dedicadas a proyectos similares. La mayoría de ellos, están cometidos a la fabricación de pequeños aviones biplaza, como modo para compartir el éxito del proyecto con alguien más. Él, sin embargo, se decantó por otra opción:“El mío es monoplaza, sólo para mí”, detalló.

La decisión es más práctica que estética: como es su primer avión, quiere asegurarse de contar con un prototipo más simple antes de aumentar la complejidad: “No quise arrancar directamente con un biplaza por un tema de costos y demás, pero calculo que tarde o temprano se vendrá un biplaza. No compartir los vuelos es muy aburrido”, reflexionó.

Los motores usados para propulsar la nave son, generalmente, los mismos que los usados por los autos. “Hay un par de aviones que se están construyendo con motores certificados de avión, pero por lo general son de autos”, aseveró Cardone. En su caso particular se refirió a un medio motor. “Es un motor que tenía cuatro cilindros y lo corté para que quede con dos cilindros, porque la potencia era mucha”, afirmó. Originalmente de una combi marca Volkswagen, el motor es de 800cc y contaba con cilindros opuestos.

Avanzando a pasos agigantados, Cardone igualmente estuvo trabajando en su proyecto durante, aproximadamente, cuatro años. Habiendo ya superado gran parte de los obstáculos más complejos, se espera que las primeras pruebas de rodaje lleguen en los próximos dos meses. “Estoy en las últimas definiciones, faltan muy pocas cosas”, dijo.

Antes de tomar vuelo, sin embargo, la nave debe contar con aprobación estatal, al contrario de lo que mucha gente pueda pensar. “Hay muchos, incluso pilotos, que nos ven como los loquitos que agarramos y soldamos un par de hierros para ver y salir si vuelan, y no es así”, indicó el misionero. Las inspecciones comienzan antes de la construcción y continúan intermitentemente durante todo el proceso, con carpetas de anteproyecto incluidas. El organismo principal detrás de todo es la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

“Se arma la carpeta de anteproyecto, se la presenta ante el ANAC, y después se coordina la visita de un inspector, que por lo general son ingenieros aeronáuticos con muchos años de experiencia”, explicó. Las inspecciones se realizan tres veces a lo largo del proceso, cada una en etapas diferentes de la fabricación. “Los controles son bastante rigurosos. Una vez que pasa la tercera revisión, ahí se puede comenzar con las pruebas de rodaje y algunos saltos sobre la pista. Pero hasta que la ANAC lo aprueba, no se puede hacer nada”, manifestó Cardone.

El avión que fabricó ya pasó con éxito la primera inspección mientras que la segunda, se encuentra actualmente en curso. Expectante, el aeronauta aficionado espera que el organismo le dé el visto bueno para continuar con el proyecto y, eventualmente, poder comandarlo en su viaje inaugural. Cardone tiene los conocimientos para justificarlo. “No tuve capacitación en la fabricación, soy piloto comercial. Toda la experiencia que tengo a nivel técnico viene de ahí”, contó.

Habiendo fabricado aeromodelos desde los seis años, se podría decir que su vida estuvo dedicada al arte de volar. “Soy bastante autodidacta. Vivo estudiando e informándome de cosas y técnicas, sobre todo técnicas de construcción y aerodinámica. No soy ninguna clase de ingeniero, pero estudio mucho”, sostuvo. Para él, no hace falta ser un genio para seguir sus pasos, sino tener bastante sentido común: “Hay que saber más o menos de lo que uno está hablando”, señaló.

Entre todos los aficionados dedicados a actividades similares, casi ninguno lo hace con ánimo de lucro. “Hay uno solo, de una marca americana, que lo está armando un amigo a pedido de otro. Ese es el único hecho para la venta, y ni siquiera a nivel comercial. Los demás estamos armando cada cual para uno mismo”, explicó. Muchos de ellos usan los kits antes mencionados, que suelen ser importados desde países como Estados Unidos, porque no se fabrican en Argentina. “Se compra el cajón con todas las piezas y se lo arma”, explicó.

A partir de su importación, la ANAC ya está al tanto de las intenciones de un ciudadano de fabricar un avión, por lo que las regulaciones pertinentes son obligatorias, pase lo que pase. “Creo que acá muchas cosas no se hacen porque faltan muchos materiales”, reflexionó. En su proyecto se hace uso de acero inoxidable, pero su intención original era hacer uso de acero al cromo molibdeno, un tipo de acero muy difícil de conseguir en el país. “El de cromo molibdeno es el más usado en aeronáutica, pero no hay”, afirmó.

Los pocos proveedores que lo venden en el país lo hacen a precios desorbitados, lo que supone también otro obstáculo para aquellos amateurs que deseen ingresar en el mundo de la aeronáutica artesanal. “El sueño del avión experimental, que puede llegar a estar al alcance de cualquier persona, se diluye”, aseveró. El costo actual aproximado es de US$70 + IVA por cada metro. “Se pone muy caro, y no queda al alcance de cualquier persona”, indicó Cardone.

Contrario a la creencia popular, la aviación “no es cara”, manifestó el misionero. “Esa es una creencia que se encargaron de transmitir a lo largo de cientos de años. La aviación es cara cuando es aviación certificada, pero la experimental no es tan cara”, sostuvo. Prueba de ello es que Cardone, al igual que muchos de sus colegas, puede hacerlo en su garaje.

“Un visionario hizo un avión en 2002 con caños cuadrados de estanterías, le puso un motor de Fiat Uno y lo enteló con tela de invernaderos. El avión hoy sigue volando, y tiene acumuladas más de 1.500 horas de vuelo. Haciendo los refuerzos necesarios, se puede volar igual, no es que si uno pone otro caño el avión no va a volar o se va a romper. La aviación experimental está al alcance de cualquier persona”, aclaró.

A pesar de ser un piloto de avión recibido, Cardone contó que no fue capaz de conseguir un puesto en alguna aerolínea internacional, como Aerolíneas Argentinas, cuando lo estaba buscando, durante la década de los ‘90. “Si no eras el hijo o primo de alguien no entrabas, así que nunca tuve la suerte de volar en una línea”, recordó. Sin embargo, pudo hacer trabajos aeronáuticos volando en aviones de terceros y realizó tareas como publicidad aérea, además de desempeñarse como el conductor de taxis aéreos.

Por otra parte, un amigo de Cardone fue el responsable de fabricar con éxito un helicóptero de forma totalmente artesanal, un hito en la comunidad aeronáutica amateur de la provincia. “Es un proyecto que tiene como hace veinte años. Lo tiene hasta el día de hoy, y logró volarlo, pero el helicóptero es una pieza de ingeniera muy fina, y todo cuesta. Pero está en vuelo”, concluyó, esperando a que el vuelo inaugural de su avión pueda atraer e inspirar a personas con intereses o deseos similares.

