El Ensamble Millenium animó la noche del martes en el Parque del Conocimiento

Ante un Teatro Lírico colmado, once integrantes de la Orquesta Filarmónica de Israel deleitaron a más de 500 personas con piezas clásicas de Mozart, Vivaldi y Bach, entre muchos otros.

Cómo parte de la rica propuesta cultural que lleva a cabo la provincia, este martes por la noche, el Parque del Conocimiento de Posadas tuvo el agrado de recibir al Ensamble Millenium, uno de los grupos de música de cámara más importantes del mundo y perteneciente a la Filarmónica de Israel.

Ante un Teatro Lírico al límite de su capacidad, con más de 500 personas presentes, los 11 integrantes de la agrupación deleitaron a los oyentes con las interpretaciones de piezas clásicas como «Las 4 estaciones» de Vivaldi, obras de Mozart y Bach, entre otros grandes compositores

Luego de la presentación, la directora del Parque del Conocimiento, Claudia Gauto, dialogó con Misiones Online y se mostró orgullosa de poder tener en el recinto a artistas de tamaño nivel.

“Creo que estamos todos muy emocionados, alborotados y maravillados con el concierto que acabamos de presenciar, no solo por el nivel internacional e interpretativo que tiene el Ensamble Millenium, sino también por toda la atmósfera que se generó”, manifestó.

“Hubo música judía, tango, música clásica y creo que las caras de quienes abandonaron la sala pueden contar lo que vivimos esta noche”, comentó Gauto.

Además, la directora del Parque del Conocimiento agregó que “lo que sucede cuando llegan eventos de este tipo se dimensiona aún más la importancia estratégica de que exista un espacio como lo es el Parque del Conocimiento”.

“Si no tuviéramos éstas instalaciones o no tuviéramos como gobierno la decisión de sostener este tipo de actividades, no serían posibles” aseguró. “Cuando el Parque del Conocimiento nació, lo hizo con esta idea: generar arte, ciencia y espectáculos de calidad para el disfrute gratuito de los misioneros”.

“Este tipo de eventos en otros lugares del país se deben pagar para poder disfrutarlos, pero aquí en Misiones fue gratuito para todos. Estamos orgullosos de lo que hicimos”, completó Gauto.

El evento, contó además con la presencia de dirigentes y miembros integrantes de la comunidad israelí de Posadas.

Mirá las mejores imágenes de la presentación de Ensamble Millenium: