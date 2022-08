El presidente de la Federación Misionera de Fútbol dialogó con Misiones Online y comentó que tanto Guaraní como Nacional se ganaron su derecho a disputar la final del certamen provincial. Además, analizó lo que se viene en el Regional Amateur.

El Torneo Provincial de Fútbol, organizado por la FeMiFu, entró en su instancia decisiva y ya conoce a los dos mejores equipos: Nacional de Puerto Piray y Guaraní Antonio Franco definirán al campeón misionero y último clasificado provincial al Torneo Federal Regional Amateur.

En este contexto, el presidente de la FeMIFu, Juan Carlos Rosberg se pronunció acerca del partido decisivo y destacó lo realizado por ambos clubes.

“Los dos han hecho una muy buena campaña y llegaron al lugar que se merecen desde lo deportivo”, señaló.

“11 semanas pasaron para llegar a esta instancia y ya tenemos el clasificado al Regional Amateur que es Nacional, debido a que Guaraní cuenta con una licencia deportiva otorgada por el Consejo Federal”, aclaró.

Respecto de los cuatro clasificados misioneros, que son los mencionados Guaraní y Nacional junto a La Picada y Bartolomé Mitre, Rossberg explicó cómo se definió el sistema de cupos y por qué son esos los clasificados.

“La reglamentación del Torneo Regional Amateur y sus clasificatorios establece que el equipo que sale campeón, y en el caso de Posadas subcampeón, ocupan las plazas de cada liga o federación” mencionó.

“En el caso de que alguna de esas posiciones sea ocupada por un equipo que cuenta con licencia deportiva, como es el caso de Guaraní, se produce un corrimiento”, explicó Rosberg.

De esta manera, el cupo de Campeón (Guaraní) va para La Picada (subcampeón) y el del segundo lugar va para Bartolomé Mitre (finalizó 3ro).

Lo mismo sucede en el Provincial, ya que la Franja cuenta con la licencia deportiva, haciendo que Nacional de Puerto Piray clasifique directamente al próximo Regional.

“Estábamos esperanzados en contar con una plaza más para la Federación, pero lamentablemente son muchas las que han pedido esa condición. Por ese motivo, el Consejo Federal mantuvo la postura de otorgar un solo cupo, pero para el año que viene se va a rever”, manifestó el presidente de la FeMiFu.

En cuanto a lo deportivo, Rosberg destacó que “no es sorpresa que Nacional llegue a la instancia final porque es un equipo que en el último tiempo dio pelea en su torneo y en el Provincial”.

Además, se pronunció acerca del estado de las canchas de los equipos que disputarán el Regional, las cuales deberán pasar una serie de evaluaciones.

“La próxima semana voy a estar visitando las canchas y realizando la inspección para ver qué es lo que falta. Hay canchas que no tienen ningún problema, pero otras tienen algunas cositas que ya las vimos y van a tener que arreglarlas porque si no, no se va a poder jugar ahí”, sentenció.

Entre los puntos que se van a tener cuenta, el presidente hablo de la altura del tejido, perimetral del campo de juego, accesos locales y visitantes, entre otros.

“Son cuestiones que hay que ir mejorando. El desarrollo del torneo fue bueno e interesante y creo que la mayoría de los equipos que participaron están ilusionados con el campeonato del año que viene”, completó.

Guaraní y Nacional comenzarán a disputar la final del Provincial este domingo, en Puerto Piray, mientras que la vuelta será la próxima semana en Villa Sarita.