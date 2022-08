Etiquetado Frontal: “Hay que brindar información clara a los consumidores”, señaló el titular de Defensa del Consumidor

Comenzó a funcionar la nueva Ley de Etiquetado Frontal en algunos productos que ya se exhiben en las góndolas. Al respecto, Alejando Garzón Maceda, titular del área de Defensa del Consumidor en Misiones, sostuvo que “las empresas tienen la obligación de brindar información a los consumidores en forma más clara, sí se lo compara al etiquetado tradicional”.

El control en los comercios dependerá de la parte operativa ya que se requiere de su funcionamiento para ejecutar la verificación, además de que aun hay productos que tienen su etiqueta tradicional. “Se controlará que los productos que estén obligados a la nueva etiqueta, tengan la información ya que es el derecho del consumidor”, señaló.

En este sentido, aclaró que el Ministerio de Salud de la Nación es el organismo de aplicación de la Ley, en conjunto con la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). Ambos son los que establecen qué productos estarán bajo la nueva normativa.

Asimismo, hasta el viernes pasado, las empresas de productos envasados no tenían la obligación de cambiar el etiquetado. Sin embargo, Garzón Maceda expresó que habrá mercaderías que seguirán apareciendo en las góndolas con el sello tradicional por lo que dependerán de la velocidad de rotación de cada mercadería para que aparezca el nuevo sello.

La Ley aprobada reglamentó una nueva metodología que generó un cambio en las industrias y a su vez, se reflejó en cada boca de expendio. “Ante la Ley, todas las cadenas de comercialización son responsables pero el problema es que la industria debe empezar a implementar”, consideró.

Con respecto al Programa de Precios Cuidados, manifestó que el sector verifica que haya producto en las góndolas, pero en Misiones las bocas de expendio son el supermercado Chango Más y el Hipermercado Libertad. “Se controla el abastecimiento de la mercadería, no la marca. Además, se inspecciona que los comercios no tengan en el depósito los stocks que no están exhibidos en góndola”, indicó.

Ante el desabastecimiento explicó que “se genera cuando en varios días no hay el producto, sin embargo, si existe en el almacén debe estar presentado en la góndola y si éste se acaba, se termina para todos, sin importar la nacionalidad del interesado en adquirirlo”. Por otro lado, en el caso de que el comerciante elija a quién vender, se produce un trato discriminatorio e ilegal.

Sumado a ello, es legal que los comerciantes limiten la venta por persona para garantizar el acceso de todos a la mercadería. No obstante, “la venta atada” está prohibida: “Si alguien quiere llevar aceite, pero para hacerlo debe comprar por cierta cantidad de pesos, el vendedor está produciendo una infracción”, afirmó. Según Garzón Maceda, el producto debe estar en la góndola, para cualquier consumidor. Ante la posible falta de productos, reiteró que existe la posibilidad de exportar si no se quiere vender al público.

Para finalizar, Garzón Maceda también ratificó que las estaciones de servicios no pueden no comercializar si tienen combustible. “Es discriminatorio si dicen que no tienen nafta, pero a partir de las 22 empiezan a cargar combustible sin que haya llegado algún camión para reponerlo. La ley es igual para todos”, sostuvo. Sin embargo, hay casos donde las estaciones tienen la obligación de mantener en el tanque para situaciones de emergencia.

