Tarifas subsidiadas de luz: solo un 16% de los usuarios de cooperativas eléctricas de Misiones pasaría los 550 kv de consumo mensual

Aunque todavía no está en poder de las cooperativas la resolución oficial de la segmentación tarifaria, ya se sabe que las boletas con vencimiento en octubre, verían reflejado el nuevo cuadro tarifario.

Ese cálculo es incluso para los meses de más calor y por tanto de mayor consumo de luz, de acuerdo a lo manifestado por el presidente de la Federación de Cooperativas Eléctricas de Misiones (FECEM), Angel Kuzuca. Durante los meses de consumo normal, solo el 10% de los usuarios sobrepasaría los 550 kv que será el límite de consumo subsidiado, de acuerdo a lo anunciado por el gobierno nacional. Este nuevo cuadro tarifario arrancaría en el mes de septiembre, con boleta que vence en octubre.

En diálogo con Misiones Online, el presidente de la FECEM y a su vez de la Cooperativa de Dos de Mayo, Angel Kuzuca, explicó que las cooperativas eléctricas de Misiones todavía no cuentan con la información oficial de Nación, acerca de cómo se llevará a cabo la segmentación tarifaria. Lo que si se sabe, porque esos fueron los anuncios, es que para nuestra provincia, hasta los 550 kv (por ser Misiones una provincia sin acceso al gas natural) los usuarios podrían seguir teniendo los subsidios.

Además en la provincia, tanto las cooperativa, como Energía de Misiones (EMSA) trabajaron en un listado único que se envió a Nación, para que la gente que tenía tarifa social con un consumo de hasta 300kv, por ejemplo los jubilados, sigan teniendo los mismos beneficios, hasta tanto todos cumplimenten la inscripción en la página del gobierno nacional. Por eso se le recomienda a la gente que no se inscribió aun, que lo haga.

El tope subsidiado ahora sería hasta 550 Kv y el consumo por encima de eso pagará tarifa plena. “Todavía no queremos hablar de cuanto subsidio tendrá cada tipo de usuario, porque hay tres escalas que tienen que ver con los ingresos y patrimonio de los mismos. Estas escalas son los usuarios de ingresos bajos, medios y altos. Y para saber cómo se aplicará necesitamos la resolución y luego como determina la provincia su aplicación».

De acuerdo a los cálculos que se realizaron en la cooperativa de Dos de Mayo, pero que bien pueden servir como ejemplo en las demás, “el promedio que tenemos nosotros en los consumos medios, después de los 550 kv, van a quedar más o menos un 9 a 10 % de los usuarios en épocas normales. En época veraniega serían el 16% de los usuarios residenciales los consumen más de 550 kv” dijo Kuzuca. Quien también indicó que los consumos de verano que más altos suelen venir, son los de la boleta de diciembre que vence en enero, y luego la de febrero que vence en marzo, por el alto consumo de electricidad para refrigerar las casas con aires acondicionados.

Situación de las cooperativas y pedido de aumentos en el VAD

“El tema segmentación y quita de subsidios es un dinero que no queda dentro de las cooperativas, sino que va a Nación, y nosotros ya venimos de varios meses sin tocar las tarifas del Valor Agregado de la Distribución (VAD), que es la recaudación que hace que nosotros podamos brindar los servicios. Por eso estamos cada vez más complicados, ya que tenemos inflación todos los meses, y todos los insumos que usamos están dolarizados. Además los salarios se siguen incrementado porque también los asalariados están en una situación difícil, y los ingresos nuestros son los mismos. No nos alcanza más que para afrontar las obligaciones primarias que son las compras de energía y pago de salarios, y luego hacemos lo que podemos, pero inversiones no tenemos con que afrontarlas. Por tal motivo venimos planteando al gobierno de la provincia, que las tarifas deberían al menos acompañar la inflación, para que no tengamos este inconveniente” cerró el presidente de la FECEM.