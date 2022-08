A casi seis meses del comienzo de la invasión en Ucrania, misiles rusos volvieron a impactar en la región de Odesa

(Reuters) - Proyectiles de artillería cayeron sobre una ciudad cercana a la mayor central nuclear de Europa durante la noche y misiles rusos alcanzaron el domingo objetivos cerca de Odesa, un puerto ucraniano del mar Negro y centro de exportación de grano, a pocos días de que la guerra alcance los seis meses.

El 24 de agosto también se cumplen 31 años de la independencia de Ucrania del dominio soviético y el presidente Volodimir Zelenski, en un discurso nocturno por video, pidió atención, diciendo que Moscú podría intentar «algo particularmente feo».

Las autoridades rusas afirmaron el domingo que están investigando un presunto atentado con coche bomba en las afueras de Moscú, en el que murió la hija de Alexander Dugin, un ideólogo ultranacionalista que aboga por que Rusia absorba a Ucrania.

Aunque los investigadores dijeron que estaban considerando «todas las posibilidades» a la hora de averiguar quién era el responsable, el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso especuló con que podría haber un vínculo con Ucrania, algo que un asesor de Zelenski descartó rápidamente.

«Ucrania, por supuesto, no tuvo nada que ver con esto porque no somos un Estado criminal, como la Federación Rusa, y además no somos un Estado terrorista», dijo Mijailo Podolyak en la televisión ucraniana, sugiriendo que el incidente era una venganza «kármica» para los partidarios de la invasión de Moscú.

Mientras Ucrania se prepara para celebrar su Día de la Independencia, envuelta en una guerra que ha arrasado pueblos y ciudades, ha dejado miles de muertos y obligado a millones a huir, militares y representantes regionales informaron de más ataques rusos contra objetivos en el este y el sur del país.

Especialmente preocupante fue el bombardeo de Nikopol, una ciudad situada al otro lado del río Dniéper desde Zaporiyia, la mayor central nuclear de Europa que está en manos del Ejército ruso desde marzo.

Nikopol fue bombardeada en cinco ocasiones durante la noche, dijo en Telegram el gobernador regional Valentyn Reznichenko, quien agregó que 25 proyectiles de artillería impactaron en la ciudad, provocando un incendio en una instalación industrial.

Los combates en las proximidades de Zaporiyia y el ataque con misiles del sábado a la ciudad de Voznesensk, en el sur de Ucrania, que no está lejos de la segunda planta atómica del país, han hecho temer un accidente nuclear.

Las autoridades locales también informaron de ataques con misiles durante la noche en la región de Odesa, donde se encuentran los puertos del mar Negro que son fundamentales para un plan negociado por la ONU para ayudar a que las exportaciones agrícolas ucranianas vuelvan a llegar a los mercados mundiales.

Cinco misiles de crucero rusos Kalibr fueron disparados desde el mar Negro hacia la región durante la noche, dijo el portavoz de la administración regional. Dos fueron derribados por las defensas aéreas ucranianas y tres alcanzaron objetivos agrícolas. No hubo víctimas, agregó.

Rusia dijo que los misiles habían destruido un depósito de municiones que contenía misiles para cohetes HIMARS de fabricación estadounidense, mientras que Kiev sostuvo que un granero había sido alcanzado.

No hubo nuevos reportes sobre incidentes en Crimea, la península del mar Negro que Rusia anexó en 2014, después de una serie de explosiones en las últimas semanas.

En una actualización diaria de Facebook, el Estado Mayor ucraniano reportó varios intentos de ataque ruso en las últimas 24 horas en el Dombás, la región oriental parcialmente controlada por los separatistas prorrusos que ha sido un objetivo clave de la campaña de Moscú en los últimos meses.