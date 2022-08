HBO Max: eliminan y cancelan series y películas mientras el público protesta

Adil El Arbi y Bilall Falah habían trabajado para Warner Bros. durante años para completar la que sería su visión artística más ambiciosa: una película sobre la contraparte femenina de Batman, “Batgirl”. La película supondría el regreso triunfal de Michael Keaton al rol de Batman, pero cuando menos se lo esperaban, una tendencia en Twitter arruinó sus esperanzas.

El Arbi estaba por casarse cuando recibió la noticia por primera vez. “Batgirl”, el proyecto en el que había estado trabajando junto con su histórico colaborador, fue cancelado por Warner Bros. Nadie les había avisado antes, ni tampoco había ningún indicio de que algo así pudiera suceder. La fusión entre Warner Bros., el histórico estudio de cine, y Discovery Communications, conocida por manejar los canales Discovery Channel y Animal Planet, entre otros, supondría muchos cambios insospechados, y la cancelación de “Batgirl” era uno más de ellos.

Hecho como parte del universo cinematográfico de DC Comics, el proyecto contaba con la participación de Leslie Grace en el rol principal de Batgirl, J.K. Simmons en el rol del Detective Gordon, y Brendan Frasier como uno de los villanos. La película además hubiera supuesto el retorno de una leyenda, con Michael Keaton retomando el rol de Batman por primera vez desde 1992. Pero de un minuto a otro, todo se hizo cenizas.

El New York Post fue uno de los primeros medios estadounidenses en confirmar la noticia, citando a una “fuente anónima” del estudio. El hecho fue sentenciado horas más tardes con un comunicado oficial de Warner Bros. Discovery, que citaba un “cambio estratégico” como la razón principal detrás de la decisión. La película que acababan de cancelar había costado US$90 millones en producirse.

Varias fuentes complejizaron el panorama a lo largo del día. Warner Bros. había llegado a la conclusión de que ganarían más dinero cancelándola y reclamando los impuestos gastados que estrenándola por HBO Max, su servicio de streaming. Era una decisión sin precedentes en la historia del cine, pero forma parte de un patrón que hoy afecta a muchos más artistas y que está en el centro de una serie de feroces críticas hacia las decisiones del nuevo CEO del conglomerado, David Zaslav.

El problema no había comenzado el día en el que “Batgirl” fue cancelada, pero tampoco se detuvo allí. Durante los siguientes días, Warner Bros. usó la misma justificación para cancelar la nueva película de ciencia ficción del director J.J. Abrams, “Demimonde”, y “Scoob!: Holiday Haunt”, la que hubiera sido la secuela de la película de Scooby-Doo! “Scoob!”, estrenada en 2020, dos años antes de que la fusión entre Warner y Discovery se completase. “Wonder Twins”, una adaptación de los personajes de cómic de DC, también tuvo el mismo destino.

Las noticias fueron tan inesperadas para todos los involucrados que el productor Tony Cervone, que dirigió “Scoob!” en 2020 y estaba trabajando en dirigir su secuela, tomó una decisión que recuerda, en un entorno mucho menos trágico, a la tomada por los violinistas del Titanic. “¿Qué hacés cuando te cancelan tu película, pero ya pagaste por el escenario y los músicos?”, se preguntó en una publicación de su Instagram. “¡Pues grabás la maldita música!”.

Según reportó ScreenRant, quien hubiera sido la compositora de la banda sonora original de “Batgirl”, Natalie Holt, tenía ya noventa minutos de música completada. Después de la cancelación, esos noventa minutos tienen muy pocas probabilidades de ver la luz del día. Holt, quien también compuso la música para la serie de Disney+ “Loki”, afirmó que es “una pena” que la música no vaya a estar disponible en ningún lado. “(Me pasé) un año trabajando en eso. Sí, es muy decepcionante”.

Los días pasaron y el cementerio metafórico de Warner Bros. aumentó progresivamente su tamaño: a pesar de haber recibido buenas críticas, “Naomi,” una serie dramática estrenada a principios de año, tampoco se salvó. “Raised by Wolves”, otro proyecto aclamado por la crítica, le siguió. Un patrón comenzó a surgir, pero todo se haría todavía más obvio con la cancelación de “Infinity Train”, una serie animada con un pequeño pero afianzado grupo de fans.

No era una simple cancelación como las demás: HBO Max eliminó por completo a todas las temporadas de “Infinity Train” de su servicio. Cartoon Network, que había producido la serie, eliminó todos los videos sobre ella de su canal de YouTube. Su creador, Owen Dennis (que había alcanzado notoriedad después de crear “Regular Show”), vio como una de sus obras era borrada por completo de la faz de internet—al menos oficialmente.

La razón con la que se justificó el movimiento fue un aparente desinterés por parte del conglomerado por pagar regalías a sus creadores cada vez que alguien veía sus creaciones por el servicio de streaming. Pero Warner Bros. había parado un segundo, sólo para explicarlo. Elmo, el carismático títere de “Plaza Sésamo”, fue su siguiente víctima: “The Not-Too-Late Show With Elmo”, una suerte de talk-show con él como protagonista, fue enterrado horas después.

A él le siguieron incontables proyectos más, como “Tig N’ Seek”, otra serie animada que tuvo la participación del artista Levon Jihanian. Al enterarse de la noticia, que llegó a sus oídos de la misma forma que a todo el mundo, sin aviso previo, Jihanian publicó dos tweets expresando su tristeza. “Se fueron”, dijo en uno. “Todo se fue”. “Sí, está bien. Puedo ver los episodios en un sitio web pirata, pero mis hijos no. Hice esto para ellos”.

Para los artistas, los movimientos aparentemente erráticos de Warner Bros. borraron años de trabajo de la noche a la mañana, pero para Warner Bros. todo tenía un sentido abrumador. Poniendo de objetivo un recorte de tres mil millones de dólares, con su campaña sangrienta la empresa ya había alcanzado la cifra de US$800 millones sólo en devoluciones impositivas. Todo estaba fríamente calculado, y el plan estaba todavía lejos de llegar a su fin.

Cuando la fusión entre Warner Bros. y Discovery Communications fue oficialmente aprobada por el gobierno de Estados Unidos, con algunos argumentos políticos en contra (aunque con un acostumbrado escaso impacto y voluntad), se anunció casi inmediatamente el deseo de la nueva compañía de fusionar sus dos servicios de streaming: HBO Max, centrado en contenidos guionados, y Discovery+, centrado en reality shows. El objetivo, además de centralizar sus servicios, era un cambio de rumbo hacia proyectos sin guión—una especialidad de Discovery que posibilitaba un ahorro inmenso en producción.

Aunque, por supuesto, este cambio no fue gratuito. El mayor impacto fue redirigido a los empleados del conglomerado, que comenzaron a ser despedidos en masa por problemas de “redundancia”, con el objetivo de ahorrar aun más dinero. Se estima que la primera fase de despidos incluyó a al menos setenta empleados, que no hicieron nada mal per se, sino que fueron víctimas de estar en el lugar equivocado durante el momento menos indicado.

Las familias de los despedidos bajaron sus ingresos considerablemente, mientras el CEO de Warner Bros. Discovery reportaba el año pasado un paquete de compensación de más de US$200 millones—51.020 veces el sueldo mínimo federal de Estados Unidos. Después de ser contactados por un artista, HBO Max comentó vía email que la remoción de títulos es “temporal” y que estos volverán “lo antes posible”, aunque muchos expresaron sus dudas al respecto.

“Ok, Warner Bros. Discovery, si esto es cierto, ¿por qué no difundieron una declaración oficial?”, twiteó el animador Kevin Temmer, famoso por sus animaciones y canciones surrealistas en YouTube. “Los creadores tienen el corazón roto por perder su trabajo. Están eliminando videos en YouTube, incluyendo videos pilotos”. Otros usuarios hicieron eco de este sentimiento, adjudicando la respuesta de HBO a una respuesta estandarizada y vacía de contenido. “Esto parece una declaración (surgida de la presión), una promesa que no van a cumplir”, dijeron en una respuesta.

El escritor Ryan Estrada aportó a la discusión proponiendo un escenario hipotético: “Imaginate poner todo lo que tenés en un proyecto y un nuevo CEO lo borra completamente sólo para no pagarte los exiguos residuales que te compensan por ese trabajo. Y después, sólo para poner sal en la herida, borra toda la evidencia de que tu show haya existido alguna vez”. Pete Browngardt, creador del reconocido programa “Tío Grandpa” (que también fue borrado de HBO Max en Estados Unidos, aunque todavía no en Latinoamérica), se unió a la protesta publicando un dibujo del personaje homónimo apuntándose una pistola a la boca.

La serie animada “Summer Camp Island”, que iba a estrenar su tercera temporada en 2023, sufrió el mismo desenlace. “Trabajamos durante cinco años para hacer cien episodios animados … somos una familia de artistas que trabajan duro y que querían hacer algo hermoso, y HBO Max sacó todo como si no fuera nada”, escribió su creadora, Julia Pott, al enterarse de la noticia. “No puedo esperar para que (vean los nuevos episodios). ¡Los van a ver! ¡No descansaré!”