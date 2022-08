HéroesMisionerosDeMalvinas | Reviví la entrevista al veterano de guerra Vladimir Sode: «En la guerra no se dicen todas las verdades»

El ciclo de “Homenajes por los 40 años de la Guerra de Malvinas” llevado a cabo por Misiones Online TV, llegó a la localidad de Oberá. En esta entrevista conoceremos la historia del misionero, Vladimir Sode.

En otro programa homenaje por los 40 años de la Gesta de Malvinas, te traemos una nueva entrevista con un ex combatiente de guerra de la tierra colorada. En este caso, vamos a compartir la gran historia del veterano de guerra Vladimir Sode.

«En el año 86 pedí la baja como Cabo principal de la Armada Argentina. En la guerra estaba embarcado, en el ARA Hércules, y estuvimos en la toma de Malvinas, junto al ARA Santísima Trinidad y las tres corbetas», comenzó diciendo el veterano.

Vladimir estuvo embarcado durante la guerra de Malvinas y solamente estuvo allí desde el 2 al 4 de abril, pero tuvo otra tarea para nada menos importante, la de cuidar las costas argentinas en el continente.

«Teníamos el problema argentino de que no teníamos flota suficiente para cuidar el continente. Sabíamos que la idea de ellos era entrar en Río Grande para hacer un sabotaje contra los aviones argentinos», contó.

Al igual que otros de sus camaradas, se enteró a último momento que iba a ser parte del operativo para recuperar las islas.

«Hasta el 2 de abril no sabíamos que tomábamos Malvinas. Yo no llegué a desembarcar porque no era mi tarea, pero si estuve en el barco, fue un grupo especializado el que tomó las islas», agregó.

El mismo estuvo durante 47 días en actividad y formando parte del operativo de Malvinas cuando un desperfecto en el buque los obligó a regresar.

El buque ARA Hércules era un buque insignia de las FFAA de aquel momento y uno de los más importantes en cuanto a armamento. Por ello, era uno de los buques apuntados por los ingleses que intentaron ingresar al continente y Vladimir contó como se dieron cuenta.

«Cuando el Hércules rompe las hélices pensamos que fue algo raro, porque a un barco no le puede suceder eso. Entramos al golfo, y después de que nos abastecimos salimos y algo estaba en el mar, era un submarino que entró a hacer un sabotaje», contó.

Como embarcado contó toda su historia en uno de los buques más importantes de Argentina en esos años, comandando también la defensa de las costas argentinas y brindando apoyo y protección a los aviones que salían desde el país hacia las islas.

«Tuvimos mucha posibilidad de que ellos hagan el desembarco en las costas argentinas. Ellos siempre tuvieron la idea de entrar en el continente a hacer un sabotaje», contó.

Por otro lado le dedicó un pasaje de la entrevista a los caídos por el hundimiento del Crucero Gral. Belgrano, hecho que causó mucho dolor en la fuerza naval. «Para mí fue algo terrible, porque tenía muchos camaradas de la escuela mecánica».

Asimismo aseguró que hasta el día de hoy no se sabe si fue una maniobra lícita o no por parte de la armada inglesa ya que no se conoce si el buque se encontraba o no fuera de la zona de guerra. «En la guerra no se dicen todas las verdades», sostuvo.

Al igual que otros de sus compañeros, Vladimir también comentó que era posible ganar la guerra «si se hubiese planeado diferente se podía ganar la guerra, si las fuerzas armadas estaban más unidas».

Fue contundente también a la hora de remarcar la dificultad por la que atravesaron todos los soldados en su regreso al país, sobre todo por el trato con la gente. Contó que él, sufrió mucho el despreció y la estigmatización de la gente, la cual los caracterizaba como «subversivos».

Por último, reconoció el trabajo y la valentía de todos los soldados que estuvieron en tierra y combatieron contra el ejército ingles. «Los soldados son los que se merecen todo el respeto del pueblo», añadió.