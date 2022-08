Mundial de Alfajores 2022: una marca argentina fue la ganadora gracias a un sabor exótico

Desde el 4 al 6 de agosto se llevó a cabo el Mundial de Alfajores, en Buenos Aires, donde cientos de participantes mostraron sus productos. La empresa Milagros del Cielo, de la ciudad de Mar del Plata, resultó ganadora por exhibir su alfajor con un compuesto de mousse de licor.

Fabiana Ocaranza, dueña de la empresa, comentó que la compañía tiene 22 años de trayectoria y cuenta con un equipo que la acompaña: “Tengo mi mano derecha, el señor Antonio esel pastelero oficial. Junto a él se transitó un camino lento para llegar hasta la actualidad. Todavía me desborda y no lo puedo creer que se ganó”.

Al ser el primer Mundial de esta índole, Ocaranza aseguró que no sabía de la existencia del mismo hasta que sus clientas la convencieron para anotar a la empresa. Sin embargo, no imaginó que su producto sería el “Mejor Alfajor 2022”: “El jueves fui al predio a mirar un poco luego de mandar la muestra y el sábado me enteré que el producto de mi empresa estaba en la semifinal en la categoría de “Mejor Sabor Exótico”, que tenía un total de 15 participantes”, contó.

En este sentido, detalló que el premio generó una multitud de ventas para la industria, además, solicitó paciencia a los clientes porque el equipo de trabajo es pequeño y están sobrepasados: “Se hace lo que se puede, llegué del Mundial y dormí 3 horas por la saturación de pedidos”, sostuvo.

Igualmente, Ocaranza confirmó que en dos meses se repondrá el stock ya que desde que la empresa salió ganadora ya no hay alfajores: “La gente hace fila para adquirir el producto”, manifestó. Por otra parte, se encuentran trabajando para habilitar una plataforma web para que los interesados puedan adquirir los productos de forma sencilla y rápida, sin contratiempos.

Por otra parte, habló sobre los ingredientes que contiene el alfajor ganador. Ocaranza explicó que tiene dos tapas, 50 gramos de relleno de crema de mousse al licor en su punto justo con el que se logró un equilibrio para que no resulte empalagoso. “Pesa entre 90 y 100 gramos; por su contextura está pensado para compartir ya que la cantidad de relleno es superior”, indicó.

En la misma línea, señaló que la empresa produce 19 variedades de alfajor, una con licor, otra con dulce de leche y una tercera con frutas. “Con el equipo se consideró que el que debería ser presentado en el Mundial era el mousse de licor porque la gente de Mar del Plata lo elige y lo conoce, tiene trayectoria”, comentó.

Por otro lado, con respecto a los secretos de producción, consideró que debe haber predisposición, actitud y responsabilidad de la persona que fabrica un producto, en especial si es una comida: “De acuerdo a como esté la vibra de la persona que lo hace, saldrá el producto”, aseveró.

Sumado a esto, manifestó que durante este año fabricaron alfajores compuestos de sauco, rosa mosqueta y uno de crema de licor naranja. “Quizás más adelante se prepare un sabor de yerba mate”, contó. Sin embargo, es necesario tiempo para organizarse teniendo en cuenta la repercusión porque hay muchos paises como Bolivia, Puerto Rico, España e Italia, que consultaron para adquirirlo, pero aún la empresa no está preparada para exportar.

Para finalizar, añadió que los canales de comercialización son los propios negocios, la franquicia que se abrirá el año que viene, y también a través de la cuenta de Instagram: @milagrosdelcielo_mdp. Además, concluyó que no se pretende tener representantes ni distribuidores porque la finalidad es mantener las características del producto y su conservación.

