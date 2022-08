Mercado Central de Misiones | Los operadores volvieron a las protestas por la falta de seguridad con una retención de la comercialización 

Desde el jueves por la noche, casi todos los operadores que trabajan en el Mercado Central de Misiones iniciaron un cese de actividades como método de protesta. Denuncian falta de seguridad y acusan a un delegado gremial de actividades extorsivas para favorecer su propio puesto. "Esto se levanta cuando vengan con propuestas concretas", advirtió Bruno Deis, presidente de la Cámara de Operadores.

Los operadores del Mercado Central de Misiones iniciaron una nueva protesta para reclamar mayor seguridad y pedir la salida del delegado de los estibadores, Diego “Bruja” Silveira, a quien acusan de manejos violentos y extorsivos para con los clientes y los propios empleados de los puestos.

En la noche del jueves se realizó una asamblea en el portón de acceso al mercado, ubicado sobre la ruta nacional 12, en Posadas, donde se decidió por unanimidad el cese de las actividades hasta tener respuestas concretas sobre el reclamo que ya lleva más de 40 días.

Bruno Deis, presidente de la Cámara de Operadores del Mercado Central, remarcó que no existe ningún tipo de acuerdo que permita vislumbrar una salida al conflicto aunque apuntó que un grupo de estibadores se acercó a los operadores para aclarar que todos tienen la necesidad de trabajar y que hay una firme intención de apartar del lugar a Silveira.

“Hoy por hoy no tenemos la seguridad de poder cargar los camiones y poder traerlo porque no tenemos el respaldo necesario para poder tener los camiones de producción y poder comercializarlo dentro del mercado. La propuesta de estos chicos fue que esta persona siga dentro del gremio, pero no designaron la persona que va a estar a cargo de este sindicato todavía”, aseguró.

Deis insistió que los operadores no tienen garantías para llevar adelante su tarea y pidió que el sindicato que representa a los trabajadores sea encabezado por una persona seria, que respalde la actividad y garantice tranquilidad.

“Anoche (jueves) no se trabajó en el mercado. El único puesto que está abierto, tenemos conocimiento, es el de este muchacho del sindicato. Los puestos nuestros, de todos los operadores, están todos cerrados. Sabemos que el director del mercado dijo que el mercado funciona con normalidad, no está funcionando con normalidad el mercado, está con un 99% de los puestos cerrados”, lamentó Deis.

El operador lamentó la situación que atraviesa el Mercado Central de Misiones y reveló que el sentimiento que tienen es de amargura teniendo en cuenta que tanto ellos como sus trabajadores quieren continuar con las actividades en un marco de respeto.

Nosotros estamos amargados por la situación. Estamos viendo cómo nos acercan una salida favorable para solucionar el problema de trabajo que tenemos los operadores junto con toda nuestra gente y junto con esa parte.

“Este paro se levanta automáticamente cuando a nosotros nos vengan con propuestas reales, con propuestas serias, cuando a nosotros nos afirmen que podemos venir y comercializar la mercadería y podemos estar tranquilos”, advirtió.

En este marco, Deis acusó a Silveira de caprichoso porque el domingo quiso obligar a todos los operadores a pagar una tarifa de 25 pesos por bulto, cuestión que ya había sido acordada por los operadores y representantes de la CGT Regional Misiones, encabezados por José Milciades Giménez, que entraría en vigencia una vez homologado el acuerdo en el ministerio de Trabajo.

“Nos dijo ‘Giménez no está, el que ando soy yo y entonces hoy se cobra 25 pesos’. Ahí se le dijo acá que está todo pactado y para firmar la semana que viene y no, volvió a decir ‘hoy me lo pagan o me pagan y sacó a toda la gente de los puestos, paró las descargas y nos dejó tres horas con los camiones en la nada hasta que confirmamos lo que a él se le antojó. Nosotros no podemos trabajar con un con un revólver en la cabeza, literalmente, cada vez que una persona se levanta de mal ánimo”, remarcó.