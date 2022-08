Jeep Fest en San Vicente | La víctima contó detalles de cómo robaron la recaudación del evento

Este jueves 18 de agosto, se reportó un robo millonario en San Vicente, donde se llevaron unos 6 millones de pesos de la recaudación lograda en el evento Jeep Fest y estaban escondidos en una conservadora en la casa del expresidente del Consejo Deliberante, Ernesto Muchewicz.

Ernesto Muchewicz – Santa María de las Misiones

“Los delincuentes de atrás de mi casa, subieron al techo por una zona en construcción, se llevaron un bolso con dinero y una notebook. Luego bajaron a la oficina, se llevaron lo recaudado en el festival”, mencionó acerca del robo de la recaudación del Jeep Fest en San Vicente.

Indicó que los delincuentes debían tener conocimiento sobre la posesión del dinero del evento y del lugar donde se guardaba. “Setenta u ochenta por ciento de nuestro movimiento comercial está bancarizado, nunca tenemos dinero guardado. No existe y no nos sirve, evidentemente sabían que lo teníamos acá”, explicó.

En total, los delincuentes sustrajeron más de 6 millones de pesos del domicilio del denunciante: $4.274.500 correspondientes a la recaudación del evento Jeep Fest, realizado durante el fin de semana y otros 2 millones de pesos que, según indicó, correspondían a la venta de un camión de su propiedad. Además, el bolso de su pareja ubicada en el comedor de su hogar llevaba $655.500, los cuales también fueron robados.

Durante las pesquisas, la Policía encontró una caja en la oficina con otros 10 millones de pesos recaudados en el evento, de los cuales los ladrones no se percataron. Según fuentes oficiales, en el lugar no se encontraron huellas ni marcas en el suelo.

Sostuvo que la Policía de la provincia controlará las cámaras de seguridad del comercio y del barrio. “Nuestra parte de atrás de la casa no tenía seguridad porque está en construcción, lamentamos el hecho de inseguridad, pero son cosas que pasan”.

Además, mencionó que, durante los peritajes, la policía encontró dos sogas en el patio de su hogar junto a la conservadora donde estaba guardado el dinero, abierta y dañada. Aclaró que el club no perderá ningún recurso y que la investigación sigue en curso para recuperar el dinero. “Al club no le va a faltar un peso, hasta los bancos están dispuestos a ayudar. No le robaron al Automotokart, me robaron en mi domicilio. Así como me confiaron, me hago cargo”.

Expresó que no sospecha de nadie: “Pasó tanta gente por la obra, no puedo señalar a alguien específico”.

Agradeció el respaldo de la comunidad de San Vicente por el apoyo y la preocupación ante el desafortunado incidente: “Hay gente en la iglesia que reza para que esto se esclarezca, la sociedad no está enferma del todo. La gran mayoría es solidaria”.