Historias del Cementerio La Piedad

Uno de los panteones de gran envergadura que está en el camino a la Cruz Mayor es el de la Familia Barthe. Según cuentan durante la visita guiada al lugar, su construcción data de 1921, a raíz del fallecimiento de Juan Barthe, hermano de Domingo.

Alberto Daniel Alcaráz es doctor en Antropología Social, Licenciado en Historia y profesor de Filosofía. Además de ser investigador del Conicet, publicó el libro La empresa Domingo Barthe: Extractivismo yerbatero-maderero en la frontera Alto Paranaense 1870-1930.

En su publicación recopila, expone y explica quien fue Domingo Barthe y cómo con sus vínculos con la política y las empresas de esa época, logró convertirse en uno de los hombres más ricos de la región.

Usó las palabras que el mismísimo Domingo Barthe pronunció cuando hizo referencia a su llegada a la región en 1870: llegó con una mano atrás y otra adelante. Desembarcó en Paraguay, huyendo de la guerra Franco- Prusiana- conoció y se unió en matrimonio con Dolores Cueto residiendo en Encarnación.

En 1877 se trasladó a Posadas y desde entonces se abocó a construir su impero. Vivía en lo que hoy es la sede del Obispado de Posadas, esa cuadra era de su propiedad y lo que antes era una Capilla, fue donado por la familia y posteriormente se convirtió en la base de la actual Catedral San José. La esquina donde hoy está la sede central del Banco Macro era si espacio donde tenían su Almacén de Ramos Generales.

“Toda la cuadra era de Domingo Barthe. Frente a este sitio se ubica lo que sería otro símbolo emblemático de la familia: el ahora conocido como Hotel Savoy. Fue nombrado en sus inicios como el Frans Hotel, luego se llamó Palace Hotel y el nombre con el cual se lo conoce hoy, fue producto de la venta que los herederos hicieron del edificio a la cadena internacional de hoteles Savoy. Es una cadena de hoteles que existe hasta el día de hoy”, explicó Alcaráz.



Para el investigador, el rescate del patrimonio histórico de Posadas tiene que ver básicamente con recuperar la historia que hay detrás de lo que representó la Empresa Domingo Barthe. Se trataba de uno de los principales empresarios del Alto Paraná y tal vez de la empresa más grande del territorio argentino en ese período. Llegó a rivalizar con otra empresa gigantesca de la época como la Mate Larangeira de Brasil y se complementó también con la empresa Industrial Paraguaya, firma con supo capitalizar por contratos de extracción de yerba mate y su posterior transporte.

Domingo Barthe residió en la región desde el año 1870 a 1917, momento en el cual volvió a Francia, de dónde era Cónsul Honorario. Al momento de partir a su país natal había prestado al Gobierno Galo cerca de 3 millones de francos, cifra monumental para esa época, dinero que fue utilizado para financiar la participación del ejército francés en la primera guerra mundial.

A referencia de Alcaráz, se trataba de un personaje versátil para la adaptarse a las necesidades y requerimientos de la política y los negociados del momento. Un hombre hábil para los negocios, astuto y sabida participación política, militante acérrimo de la política liberal.

Tal vez le interese ver: La extraordinaria vida de Domingo Barthe, poderoso empresario de comienzos del siglo XX

“Fue mitrista y llegó a confrontar abiertamente con el Gobernador Juan José Lanusse que era del partido autonomista. Tras la renuncia de Lanusse en 1905, Barthe haciendo uso de su poderío, comenzó a quebrar a empresas de la competencia mediante préstamos. Muchas empresas tuvieron que quebrar un entregar sus activos como parte de pago. Un ejemplo fue el conflicto judicial con los hermanos Dei Castelli, donde se veía la maniobra de quiebre y vaciamiento de otras empresas”, explicó Alcaráz.

El investigador sostuvo que conocer lo que hacía el empresario da cuenta de cómo se vivía el capitalismo en la periferia mundial en esa época. “Estábamos en una Argentina que en esa época se deslumbraba con el progreso donde la lengua francesa era un símbolo de la civilización y la cultura. Domingo Barthe de alguna manera sintetizaba ese ideal, era multimillonario, símbolo del ascenso social. Por eso fue un referente indiscutido de la elite local”, agregó.

Una herencia que aún se disputa

En Posadas y en varios países del mundo donde hay descendientes de Domingo Barthe. Varias de sus propiedades aún hoy permanecen en litigio y son parte del patrimonio que quedó en herencia cuando muere en 1919.

En ese entonces el diario La Tarde, publica una extensa nota sobre los bienes de Domingo Barthe en Argentina y entre ellos figuran, el conocido hotel Savoy, como también una enorme cantidad de molinos, embarcaciones, propiedades, terrenos, estancias y campos ubicados en la región.

“Él representa a un grupo reducido y poderoso de esa época en una Argentina que era muy desigual. Había una patronal que no tenía límites y una clase trabajadora que básicamente no conocía lo que eran los derechos laborales. Eso posibilitaba un proceso de expansión económica pero también de abusos. Era la época del mensú y de los capangas quienes trabajaban como fuerza parapolicial para las empresas, claramente también para las de Domingo Barthe. La más temida era la Mate Larangeira pero no era la única que registraba situaciones de explotación y abuso hacia los trabajadores”.