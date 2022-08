Argentina busca que Elon Musk visite nuestros destinos incluídas las Cataratas del Iguazú con una campaña para retweetear la invitación

Por medio de una publicación en la red social del pajarito, Argentina busca que el multimillonario Elon Musk conozca los distintos destinos turísticos que posee nuestro país, entre los cuales claramente se encuentran las Cataratas del Iguazú, una de las siete Maravillas Naturales del Mundo que se encuentran en la tierra colorada.

Visit Argentina invitó a Elon Musk a visitar los destinos turísticos de nuestro país. Lo hizo a través de redes sociales. La entidad que depende del Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación, invitó al multimillonario estadounidense a visitar «paisajes de otro planeta» sin la necesidad de realizar turismo espacial y gastar tanto dinero.

La iniciativa surgió luego de que SpaceX, compañía de Musk, realizara la misión Inspiration4, un viaje de tres días por la estratósfera en el que algunos de los cuatro integrantes de la tripulación eran turistas. Desde Visit Argentina escribieron una carta a Elon Musk donde describen las ventajas de visitar Argentina en lugar del viaje a la estratósfera, como por ejemplo, una propuesta gastronómica mucho más tentadora con “increíbles rutas del vino” para recorrer.

“En Argentina se pueden encontrar itinerarios de ocho días y siete noches a precios más competitivos”, describe la misiva que hace hincapié en que un viaje al país costaría mucho menos que los 55 millones de dólares que le costó a cada pasajero la misión Inspiration4. Con un giro humorístico, la carta sostiene que el precio de dicha misión fue “un poco alto” para ver paisajes que también están en Argentina y que pueden ser visitados por cualquier turista.

Apelando a la ironía y al humor, la misiva contiene imágenes donde se comparan paisajes de otro planeta con los que se pueden encontrar en San Juan, Entre Ríos o Buenos Aires. También muestra animales como elefantes marinos, ballenas o pingüinos y hace alusión a los “marcianos” que tiene Argentina como Lio Messi, mejor futbolista del mundo, y Manu Ginóbili, uno de los basquetbolistas más influyentes en la historia de la NBA.

En el texto que fue enviado a través de la red social Twitter se aprecian imágenes de Argentina, de los destinos más conocidos como las Cataratas del Iguazú, el Glaciar Perito Moreno y el faro Les Éclaireurs, así como referencias futboleras del Monumental y de la Bombonera. También se muestran lugares como Talampaya, en provincia de La Rioja; y Antofagasta de la Sierra y Fiambalá en la provincia de Catamarca.

Visit Argentina wants to show people that everyone can enjoy experiences from another planet, in this one.

You are invited @elonmusk

You are invited @elonmusk

Visit Argentina quiere mostrarle al mundo que se pueden vivir experiencias de otro planeta, en este.

¡Estás invitado Elon! #VisitArgentinaElon pic.twitter.com/Gw2WDKti6a

