Corpus | Usurparon su terreno, lo recuperó tras ocho años de pelea judicial y ahora recibe amenazas de los desalojados

En la jornada del miércoles se produjo el desalojo de una familia radicada hace más de 55 años en un predio de 12 hectáreas ubicado en Corpus, esto luego de que tras ocho años de lucha la Justicia falló a favor de los verdaderos propietarios.

Amelia Maslowski – FM Show

Amelia Maslowski, propietaria de la chacra usurpada en la localidad de Corpus Christi, logró recuperar sus tierras tras 8 años de batallas judiciales, de esta manera tras un fallo se solicitó el desalojo de la familia que residía en el lugar.

Ante este hecho, los ocupas generaron cortes de rutas acompañados del diputado Martín Sereno, además Maslowski manifestó que recibió amenazas. Según contó la propietaria la familia desalojada recibió una hectárea de tierra de la propietaria anterior por el tiempo de servicio en la chacra. “Esa gente no se conforma con nada, se quedaron con una hectárea que la dueña anterior les regaló por los años de trabajo con su esposo, a ellos no se les dejó en la calle”, contó.

También, afirmó que en la chacra había yerba, producto que fue vendido por los ocupas: “Había plantaciones de pino, no sé en qué aserradero habrán llevado”, señaló la propietaria.

Por otro lado, confirmó que la casa en la que residía la familia, la construyeron hace 6 meses. Sin embargo, había una orden judicial que no permitía la obra, sin embargo, lo hicieron igualmente. “No sé de dónde sacaron la plata para construir una vivienda en tan poco tiempo, si dicen que son tan humildes”, enfatizó.

En este sentido, Maslowski relató que también intervinieron Miriam Pinto, concejal de Gobernador Roca y el diputado provincial del Partido Agrario Social, Martín Sereno quienes apoyaron a los desalojados y generaron disturbios en la ruta con el fin de dialogar con el Gobierno provincial por la situación de desalojo.

Luego de ganar las acciones judiciales, Maslowski manifestó que recibió varias amenazas de muerte: “Si llegan a cumplir lo que dicen, me quedo sin mis hijos, sin esposo y hasta me quedo sin vida. No entiendo que siendo dueña te amenacen de esta forma”, denunció. También detalló que, por el miedo generado, la familia optó por pagar seguridad privada porque el Estado no garantiza estos elementos.

En este contexto, aseguró que se siente cansada de sufrir tantos atropellos. “Se hacen muchos sacrificios, me levanto con mi esposo a las 4 de la mañana a trabajar y otorgar un futuro a mis hijos”, comentó. Por otro lado, apuntó contra la familia desalojada: “Dicen ser agricultores, pero no hacen nada”, afirmó.

Con relación al diputado, Martín Sereno, Maslowski agregó que tiene miedo porque él conoce a gente peligrosa; y para finalizar, afirmó que la justicia en el país es muy débil. “Aunque hay órdenes para que se devuelva la chacra, los usurpadores no permiten el libre acceso y realizan cortes de ruta para exigir que se les devuelva una tierra que no les pertenece. Deberían conformarse con la hectárea que les regalo la propietaria anterior”, concluyó.

