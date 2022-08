El Mercado Central de Misiones exige un médico que regule el ingreso de trabajadores bajo los efectos de estupefacientes

El secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), José Milciades Giménez, adelantó detalles de la reunión entre el presidente del Mercado Central, los trabajadores y las autoridades del Gobierno provincial sobre el conflicto interno entre los trabajadores del mismo.

José Milciades Giménez – FM Express

Convocaron a reuniones para resolver los conflictos internos entre trabajadores y autoridades del Mercado Central de Misiones. Se estima que en el mediodía de este jueves se redactará el documento final donde se aclaren las medidas fundamentales para el continuo funcionamiento del lugar.

Una de las medidas impuestas será la integración de personal de salud dentro del Mercado Central, con la finalidad de controlar el ingreso de los trabajadores bajo el consumo de estupefacientes. “Nadie tiene derecho a forzar compras, ni de acusar a alguien de consumir estupefacientes. Por eso es tan necesario tener un médico, para solucionar esta cuestión”, explicó.

Asimismo, Giménez expuso que “no es un problema de paritaria, no existe ningún conflicto con los valores acordados. Debemos firmar un acta de paz social entre los operadores, trabajadores, el equipo del Gobierno de la provincia y el titular del Mercado Central”.

“El problema es comercial, hace un par de años logramos conformar la cámara y trabajar en paz. En ese momento, el presidente del Mercado Central le cedió un espacio comercial al secretario general. Su crecimiento se disparó tanto que afecta a los operadores centrales, debe haber paz social “, señaló.

“Tenemos cero tolerancias con estas conductas, nadie tiene derecho a golpear ni mucho menos a otra persona en el mercado. Debemos encontrar la forma de que todos se sientan bien en el ambiente tan competitivo, porque le brinda un servicio muy importante a la sociedad misionera. Nosotros cuidamos a la industria que es lo que nos da de comer”, agregó.

A su vez, mencionó que el Mercado Central es un espacio muy importante para las personas desocupadas ya que casi 300 personas sin empleo se dirigen todos los días a conseguir ‘changas’. “Se trata de repartir solidariamente lo que hay”, sostuvo.

Habrá paro en el Mercado Central de Misiones este viernes

Los operadores que trabajan en el Mercado Central de Misiones anunciaron que este viernes volverán a parar las actividades. Esta vez, afirmaron que será por tiempo indeterminado teniendo en cuenta que el conflicto por mayor seguridad en el predio viene desde hace un tiempo y no consiguen acordar una tregua con Diego “Bruja” Silveira, delegado de los estibadores y principal apuntado por los problemas.

La medida de fuerza fue acordada por los operadores durante una reunión que tuvo lugar este martes al mediodía. “Intentamos por todos los medios llegar a un acuerdo pero no hubo caso”, afirmó Luis Caloggero, uno de los presentes durante el encuentro.

El conflicto ya tuvo varios capítulos e incluso llegó a intervenir el propio gobernador, Oscar Herrera Ahuad, quien recorrió las instalaciones del predio ubicado sobre la ruta nacional 12, y la avenida Cabo de Hornos. Ese día, el mandatario se comprometió a reforzar la presencia policial en el lugar y mejorar la luminaria. Además, anunció obras para mejorar el sitio de trabajo.

Durante unos días la situación mejoró, pero después todo volvió a ser como antes y los operadores volvieron a poner a Silveira como el principal responsable.

“Cómo puede ser que un tipo pueda más que 80, pero 80 caras visibles, que somos los operadores, pero atrás de nosotros, de cada uno de nosotros hay por lo menos cinco familias y atrás de esas cinco familias, a un promedio de cuatro personas, otras 160. Hay choferes de 150 camiones por mes, hay 150 choferes más con 150 familias más, después están los productores que nos mandan la mercadería. Bueno, así alrededor del mercado se mueven miles de personas que depende de esos 80”, advirtió el operador.

Visiblemente ofuscado, Caloggero apuntó contra Silveira y lo responsabilizó por el paro convocado por los operadores. “Dónde están las autoridades, cómo un tipo puede obligar a 80 tipos, no hablemos más y no solo a 80 tipos, sino toda esa gente que tiene trabajando alrededor, que está en desacuerdo con él, no lo banca más”, añadió.

Según denuncian los operadores, Silveira tiene su puesto en el ingreso al predio y mediante amenazas, obliga a los compradores, sobre todo los que llegan desde Paraguay, a comprar su mercadería. Los operadores hablan directamente de extorsión por parte de Silveira y su gente.