Más de cien niños con discapacidades asisten al centro de equinoterapia en Venezuela

(Reuters)- En Caracas, más de 103 niños y adolescentes con discapacidad, como parálisis cerebral, asisten al Centro de Terapia Integral de Venezuela (CTIV) y reciben tratamientos y rehabilitación con equinoterapia subsidiada.

Este centro de equinoterapia ofrece una esperanza a niños discapacitados ya que también subsidia el costo para familias de bajos recursos.

Drake es uno de los 103 pacientes que reciben tratamiento en la Fundación y su madre, Claireth Mendoza, comentó que la equinoterapia es un salvavidas para él que tiene una parálisis cerebral.

Tal vez te interese leer: La Equinoterapia se consolida como una alternativa de rehabilitación para pacientes con bajos recursos gracias a una ley de la provincia de Misiones

“Drake no sostenía la cabeza, yo lo ponía en el mueble y ahí él quedaba. Él no movía mucho las manos. No hacía esos movimientos como los que hace ahora como para hablar. Ha sido lento pero se le ha visto el progreso”, expresó.

Además la fundadora del CTIV, Patricia Cifuentes, dijo que los tratamientos se les subsidia a a las familias de bajos recursos. “Nosotros queríamos atender, darle servicio y rehabilitar, especialmente a niños que fueran de escasos recursos, y que los padres no tuvieron la posibilidad de cómo enfrentar darles una mejor calidad de vida, como pagar, y cómo costear todas esas terapias a sus niños.»