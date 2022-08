El CEO de una empresa debió despedir a sus empleados, compartió con tristeza su decisión en las redes y se hizo viral: “Tuve que hacer hoy lo más difícil que he tenido que hacer”

En los últimos días se viralizó en la red social del pajarito el posteo de Braden Wallake, el CEO de una empresa que tuvo que despedir a empleados, según comentó en Linkedin. En la publicación, Wallake adjuntó una fotografía en primer plano llorando, junto con un extenso texto entre lo cual decía que quería "que la gente vea que no todos los directores ejecutivos son insensibles".

Braden Wallake, CEO de HyperSocial expresaba en la red para conseguir empleo “Esto debe ser el posteo más vulnerable que compartí en mi vida. No me decidía si compartirlo o no. Acabamos de despedir a algunos de nuestros empleados, y ya van varios los despidos que veo en LinkedIn las últimas semanas, ya sean por cuestiones económicas u otras razones. ¿La nuestra? Mi culpa”, comenzaba relatando el mismo.

