Misiones inició la vacunación pediátrica contra el Covid-19 para niños de seis meses hasta los tres años de edad

Desde el pasado viernes se comenzó con la vacunación a los niños desde los seis meses a los tres años. Los infantes deben recibir dos dosis, a partir de esto se busca proteger del virus a toda la sociedad, especialmente a las personas que tengan patologías que le impidan aplicarse la vacuna.

Thelma Rottoli, directora de la Zona Capital Sanitaria del ministerio de Salud de Misiones, explicó que los niños de seis meses hasta tres años deben recibir dos dosis de la vacuna con un mes de diferencia entre ellas.

“A partir de los tres años está habilitada la 3ra dosis, es importante que los niños de tres años que ya hayan hecho dos dosis hagan la tercera con la vacuna Moderna, y a partir de los cinco años se comienza con los refuerzos de la Pfizer que son las vacunas aprobadas para este grupo etario”, señaló.

De esta manera, la médica expuso que la vacuna Moderna está recomendada para este grupo etario de niños que tienen patologías que comprometen a la inmunidad, recibiendo dos dosis si tienen de seis meses en adelante, “pero si tienen alguna de estas comorbilidades ya deben recibir la tercera, no es contraindicación, al contrario, el niño de riesgo o que tiene una patología o una enfermedad de base que compromete su sistema inmune debe vacunarse contra el Covid”, detalló.

Tal vez te interese leer: Corazón: realizaron en Misiones un nuevo implante valvular TAVI en el Instituto de Cardiología y Cirugía del Sanatorio Boratti

En lo que respecta a los niños que estén pasando por un proceso infeccioso, la médica recomendó que se visite al profesional del área, porque si se aplicará la vacuna, el cuerpo no desarrollará los anticuerpos necesarios que se requieren y se producirán síntomas adversos. Sin embargo, remarcó que hasta los 5 años el sistema inmune se encuentra en desarrollo, por lo cual es importante no retrasar tanto el proceso.

“La Moderna se puede aplicar con todas las vacunas del calendario, no es que hay que ponerse una, esperar y después la otra, se puede hacerlo en simultáneo, se pueden aplicar en días consecutivos, un día después o tres días después, no hay ninguna contraindicación para no aplicarlas juntas”, subrayó.

Hoy inicia la vacunación contra el Covid a menores. Entrevista a Roberto Lima, jefe de inmunización de Salud Pública https://t.co/JnGl1nne6a — misionesonline.net (@misionesonline) August 5, 2022

Actualmente, no se posee conocimientos acerca de las nuevas cepas y su agresividad para los cuerpos, por lo que “estamos totalmente convencidos de que la vacunación es una herramienta y es nuestra mejor arma contra este virus que vino para quedarse, no se va a ir, va a seguir mutando, apareciendo nuevas cepas, tenemos que estar prevenidos y cuando mayor porcentaje de la población esté vacunada, menos posibilidades hay de que cause graves enfermedades”.

En esta línea, Rottoli enfatizó en la importancia de la vacunación también como un objetivo colectivo, las personas que se vacunen impiden la entrada del virus: “Esto se llama inmunidad de rebaño, está escrito biológicamente y científicamente, se dice así porque todo el resto protege a esa persona que no se puede vacunar”, comentó.

Por otro lado, mencionó que se también se comenzó con la campaña de vacunación contra el Sarampión y la Hepatitis B destinado a adultos, ya que el objetivo es “disminuir la circulación viral y proteger a los más chicos que durante su primer año de vida están recibiendo todas las vacunas y todavía no pueden completar su sistema de defensas al 100% para no contagiarse de estas enfermedades”, destacó.

LEE TAMBIÉN