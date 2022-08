En medio de su viaje de reconciliación con Wanda Nara, el delantero se enojó con los medios franceses que publicaron que no fue tenido en cuenta en el último partido del PSG por “asuntos personales”

La familia Nara-Icardi pasó un fin de semana de reconciliación y desmentidas: Wanda y Mauro se trasladaron a Ibiza para pasar días de disfrute y dejar atrás las versiones de separación que se dispararon por un audio viral de la propia modelo y empresaria. Al mismo tiempo, el delantero, de 29 años, hizo pública su furia con los medios franceses luego de no haber sido citado por el entrenador Christophe Galtier en la goleada del PSG 5-0 ante el Clermont, por la fecha 1 de la Ligue 1.

“Asuntos privados”, escribió el diario deportivo L’Equipe como el supuesto argumento del DT para no contar con el ex Inter. La cuenta de Twitter e Instagran Inside Parisien se hizo eco de la información. Fue ahí que explotó Icardi y lo expresó a través de una carta en una historia en sus redes sociales.

“Dejen de inventar mierdas, la decisión de la NO convocatoria fue solamente técnica. No me ausenté por ningún problema personal ya que NO LOS TENGO y respeté cada entrenamiento. El fútbol sigue siendo mi prioridad y mi trabajo, por el cual me pagan. Lo que NO voy a tolerar es que gente incompetente y con malas intenciones busque ensuciarme. Ahorren tiempo y antes de escribir y esconderse detrás de una pantalla o un periódico, infórmense con la realidad”, fue el comienzo de su texto, que firmó con sus iniciales, “M. I.”.

“Si hoy estoy viajando a Ibiza con mi familia es porque en mi TRABAJO nos dieron días de reposo, y cada uno los aprovecha como quiere y con quien quiere eligiendo su propio destino. Les mando un beso”, concluyó el artillero, que hoy aparece relegado en la consideración del entrenador y tiene todavía un mes para buscar continuidad en otra institución, salvo que prefiera permanecer a pelear por un puesto.

“Bueno, Carmen, yo me vine acá a la Argentina porque estoy haciendo el divorcio de Mauro. Estoy organizando eso. Me quedaría unos días más y después vuelvo, y te saco el pasaje y todo lo que necesitas. Estoy organizando un poco las cosas para el divorcio, porque no puedo más y porque le pedí el divorcio”, rezaba Wanda Nara en el audio que puso la salud de la pareja en el tapete, hecho que con el viaje Mauro y Wanda buscaron dejar atrás.

Video | Ankara Messi: a 15 años del gol maradoniano de “La Pulga” al Getafehttps://t.co/WwrLGWIvI8 pic.twitter.com/jmQHppg4YT — misionesonline.net (@misionesonline) April 19, 2022

La modelo y empresaria (además de representante del jugador, más allpa de que en las últimas horas sonó Christian Bragarnik como candidato a oficiar de apoderado del ex Barcelona y Sampdoria) también dejó su mensaje en las redes, en consonancia con el tono emitido por Icardi. “No creo que sea importante mi estado civil, soy un poquito más que la mujer ‘De’, tengo ingresos suficientes como para decidir mi vida sin depender de nadie. Si elijo estar con quien quiero estar es por Amor a mi Familia. Que vale muchísimo más que cualquier cosa”, (SIC) rubricó.

(Fuente: Infobae)

LEE TAMBIÉN